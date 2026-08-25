Modna inspiracija s Hvara: Nina Badrić u chic kombinezonu stvorenom za kraj ljeta

Nakon što je napunila baterije na Hvaru, Nina je spremna za nove nastupe i nove modne kombinacije koje privlače pažnju javnosti

Pjevačica Nina Badrić iskoristila je posljednje dane kolovoza za opuštanje na svom omiljenom otoku, Hvaru, koji od milja naziva svojim "drugim domom". U opuštenom ljetnom izdanju, pozirajući u jednoj od slikovitih kamenih ulica sa psićem Totom u naručju, pjevačica je sa svojim pratiteljima podijelila trenutak prije povratka poslovnim obvezama, najavljujući uzbudljivu jesen.

Osim opuštene atmosfere, Nina je pokazala i besprijekoran ljetni stil. Pjevačica je pozirala u elegantnom crvenom kombinezonu jarke boje, koji je naglasio njezinu preplanulu put. Kombinezon ima izrez na preklop te je elastičan u struku, a crni remen sa zanimljivom kopčom dodatno naglašava figuru. Nina je cijeli look upotpunila svilenom maramom s uzorkom svezanom oko glave te jednostavnim bijelim japankama.

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Ovim je stylingom pokazala da za izgledati chic nije potrebno mnogo - samo treba imati oko za detalje.

"Još koji đir po otoku i krećemo u nove radne pobjede", stoji u opisu objave. A to nije samo fraza. Pjevačica iza sebe ima iznimno aktivnu godinu, obilježenu izlaskom novog albuma "Moji ljudi" u veljači 2026. godine. Upravo s novim pjesmama, ali i svojim bezvremenskim hitovima, Nina se priprema za seriju nastupa.

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