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I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele

Žena.hr
25. kolovoza 2026.
I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Zara
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Nakon što su prošle jeseni osvojile modnu scenu, torbe od brušene kože ove se sezone vraćaju se u još više modela, boja i silueta – od velikih shopperica do mekanih vrećastih torbi

Ako ste prošle jeseni investirali u torbu od brušene kože, imamo dobre vijesti – nećete je tako brzo pospremiti na dno ormara. Ovaj veliki modni trend nastavlja se i u novoj sezoni, a modeli od meke, matirane kože ponovno će biti jedan od najpoželjnijih dodataka jesenskim kombinacijama.

Brušena koža već je prošle godine osvojila modnu scenu, a njezina popularnost ne prestaje. Ove jeseni stiže u još većem broju modela i boja pa će se lako uklopiti u različite stilove. Od velikih shopper torbi koje su kao stvorene za svakodnevne obaveze do mekanih, vrećastih modela koji svakom outfitu daju dozu nonšalantne elegancije, izbor je zaista velik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Bérénice 🌞 (@bbcvl)

Kada govorimo o bojama, smeđa je očekivano u prvom planu. Od svijetlih nijansi pijeska i karamele do tamne čokolade, brušena koža posebno dobro izgleda u toplim zemljanim tonovima koji se prirodno uklapaju u jesensku garderobu. No, ponuda nije ograničena samo na smeđu pa se mogu pronaći i modeli u crnoj, crvenoj, sivoj, bež, ali i drugim nijansama.

Posebna čar ovog trenda je u tome što brušena koža izgleda luksuzno, ali istovremeno dovoljno opušteno za svakodnevno nošenje. Odlično se slaže s jesenskim materijalima poput vune, trapera, kože i pletiva, a jednako će dobro izgledati uz lepršavu haljinu na početku sezone kao i uz kaput i čizme kada temperature padnu.

Torbe za jesen za već su stigle u high street ponudu, a neke od najljepših modela od brušene kože donosimo u nastavku. 

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Arket - 189 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Arket - 199 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Arket - 129 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Mango - 89,99 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Mango - 89,99 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Mango - 69,99 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Mango - 199 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 79,95 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 109 €

I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele
Zara - 69,95 €

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I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele