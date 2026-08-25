I ove jeseni nosit ćemo torbe od brušene kože: Izdvajamo najljepše modele

Nakon što su prošle jeseni osvojile modnu scenu, torbe od brušene kože ove se sezone vraćaju se u još više modela, boja i silueta – od velikih shopperica do mekanih vrećastih torbi

Ako ste prošle jeseni investirali u torbu od brušene kože, imamo dobre vijesti – nećete je tako brzo pospremiti na dno ormara. Ovaj veliki modni trend nastavlja se i u novoj sezoni, a modeli od meke, matirane kože ponovno će biti jedan od najpoželjnijih dodataka jesenskim kombinacijama.

Brušena koža već je prošle godine osvojila modnu scenu, a njezina popularnost ne prestaje. Ove jeseni stiže u još većem broju modela i boja pa će se lako uklopiti u različite stilove. Od velikih shopper torbi koje su kao stvorene za svakodnevne obaveze do mekanih, vrećastih modela koji svakom outfitu daju dozu nonšalantne elegancije, izbor je zaista velik.

Kada govorimo o bojama, smeđa je očekivano u prvom planu. Od svijetlih nijansi pijeska i karamele do tamne čokolade, brušena koža posebno dobro izgleda u toplim zemljanim tonovima koji se prirodno uklapaju u jesensku garderobu. No, ponuda nije ograničena samo na smeđu pa se mogu pronaći i modeli u crnoj, crvenoj, sivoj, bež, ali i drugim nijansama.

Posebna čar ovog trenda je u tome što brušena koža izgleda luksuzno, ali istovremeno dovoljno opušteno za svakodnevno nošenje. Odlično se slaže s jesenskim materijalima poput vune, trapera, kože i pletiva, a jednako će dobro izgledati uz lepršavu haljinu na početku sezone kao i uz kaput i čizme kada temperature padnu.

Torbe za jesen za već su stigle u high street ponudu, a neke od najljepših modela od brušene kože donosimo u nastavku.

Arket - 189 €

Arket - 199 €

Arket - 129 €

Mango - 89,99 €

Mango - 89,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 199 €

Zara - 79,95 €

Zara - 109 €

Zara - 69,95 €

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