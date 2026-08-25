Recept za savršenu musaku s patlidžanom i krumpirom koja se ne raspada pri rezanju

Kraj kolovoza donosi najbolje od ljetnog povrća, a patlidžan je među zvijezdama sezone. U ovoj musaki dobiva posebno mjesto - između slojeva krumpira, mirisnog mesa i zlatnog bešamela koji cijelo jelo zaokružuje

Musaka je više od jela; to je doživljaj. Slojevi zlatno prženog patlidžana i krumpira, bogati mesni ragu prožet cimetom i klinčićima te svilenkasti, oblaku sličan bešamel umak na vrhu čine je vrhuncem mediteranske kuhinje. No, priprema često završi razočaranjem kada se raskošne kocke pri rezanju pretvore u neurednu hrpu. Tajna, međutim, nije u kompliciranim tehnikama, već u strpljenju i poštovanju nekoliko ključnih koraka.

Sastojci za tradicionalnu musaku s patlidžanima (za oko 10 osoba):

Za slojeve povrća:

2 velika, čvrsta patlidžana

3 velika Yukon Gold krumpira

maslinovo ulje za prženje

Za mesni ragu:

700 g mljevene junetine (oko 15 % masnoće)

2 glavice luka

2 češnja češnjaka

2 konzerve pelata

1 čaša crnog vina

1 žlica koncentrata rajčice

1 štapić cimeta

nekoliko cijelih klinčića

1 žličica kumina

1 žličica muškatnog oraščića

Za bešamel:

5 žlica maslaca

6 žlica glatkog brašna

1 l punomasnog mlijeka

3 žumanjka

150 g naribanog parmezana

Postupak pripreme korak po korak

Organizacija je ključ uspjeha. Iako se priprema čini složenom, zapravo se sastoji od tri jednostavna dijela koja se na kraju spajaju u spektakularnu cjelinu.

Prvo pripremite mesni umak

Započnite s umakom jer mu treba barem sat vremena laganog kuhanja. Na maslinovom ulju dobro zapecite mljeveno meso dok ne dobije bogatu smeđu boju - to je temelj okusa. Dodajte sjeckani luk, češnjak i sve začine te dinstajte dok luk ne omekša. Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte minutu-dvije, a zatim ulijte vino i pustite da alkohol ispari. Na kraju dodajte usitnjene pelate i žličicu šećera, smanjite vatru i pustite da se krčka sat vremena. Umak mora postati gust i intenzivan. Prije slaganja, ne zaboravite izvaditi štapić cimeta i klinčiće.

Transformacija povrća

Dok se umak kuha, pripremite povrće. Patlidžane narežite na ploške debljine jednog centimetra, obilno ih posolite i ostavite u cjedilu 15 minuta. Ovaj korak izvlači višak tekućine i gorčinu, a ključan je da patlidžan pri prženju dobije zlatnu boju, umjesto da se kuha na pari. Nakon toga ih dobro osušite papirnatim ručnicima. Krumpire narežite na nešto tanje ploške. U tavi zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja i pržite povrće u serijama, bez pretrpavanja tave. I patlidžani i krumpiri trebaju dobiti lijepu zlatnosmeđu boju. Iako ih neki peku u pećnici za lakšu verziju, autentični grčki recept inzistira na prženju jer ono transformira povrće, izvlači slatkoću iz patlidžana i daje mu svilenkastu teksturu koju pečenje ne može replicirati.

Slaganje i kruna od bešamela

Zagrijte pećnicu na 200°C. U duboku vatrostalnu posudu slažite slojeve. Na dno položite ploške krumpira, lagano ih preklapajući, te ih posolite i popaprite. Slijedi sloj patlidžana, a zatim ravnomjerno rasporedite sav mesni umak. Pospite umak s malo naribanog sira. Bešamel pripremite neposredno prije prelijevanja kako bi ostao tekuć i gladak. U posudi otopite maslac, dodajte brašno i miješajte dvije do tri minute dok ne zamiriše orašasto. Postupno, uz neprestano miješanje pjenjačom, dodajte toplo mlijeko. Kuhajte dok se umak ne zgusne. Maknite s vatre, začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem te brzo umiješajte žumanjke i većinu parmezana. Prelijte bešamel preko mesa i pospite ostatkom sira.

Pecite musaku 45 do 50 minuta, dok vrh ne postane duboko zlatan, a rubovi ne počnu ključati. A sada slijedi najteži, ali i najvažniji dio: pustite je da odstoji najmanje 15, a idealno 30 minuta prije rezanja. To je tajna koja omogućuje slojevima da se slegnu i stisnu, osiguravajući savršenu kocku na tanjuru. Poslužite je uz jednostavnu zelenu salatu i čašu dobrog crnog vina. Okus je još bolji idući dan.

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