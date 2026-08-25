Recept za savršenu musaku s patlidžanom i krumpirom koja se ne raspada pri rezanju
Musaka je više od jela; to je doživljaj. Slojevi zlatno prženog patlidžana i krumpira, bogati mesni ragu prožet cimetom i klinčićima te svilenkasti, oblaku sličan bešamel umak na vrhu čine je vrhuncem mediteranske kuhinje. No, priprema često završi razočaranjem kada se raskošne kocke pri rezanju pretvore u neurednu hrpu. Tajna, međutim, nije u kompliciranim tehnikama, već u strpljenju i poštovanju nekoliko ključnih koraka.
Sastojci za tradicionalnu musaku s patlidžanima (za oko 10 osoba):
Za slojeve povrća:
- 2 velika, čvrsta patlidžana
- 3 velika Yukon Gold krumpira
- maslinovo ulje za prženje
Za mesni ragu:
- 700 g mljevene junetine (oko 15 % masnoće)
- 2 glavice luka
- 2 češnja češnjaka
- 2 konzerve pelata
- 1 čaša crnog vina
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 štapić cimeta
- nekoliko cijelih klinčića
- 1 žličica kumina
- 1 žličica muškatnog oraščića
Za bešamel:
- 5 žlica maslaca
- 6 žlica glatkog brašna
- 1 l punomasnog mlijeka
- 3 žumanjka
- 150 g naribanog parmezana
Postupak pripreme korak po korak
Organizacija je ključ uspjeha. Iako se priprema čini složenom, zapravo se sastoji od tri jednostavna dijela koja se na kraju spajaju u spektakularnu cjelinu.
Prvo pripremite mesni umak
Započnite s umakom jer mu treba barem sat vremena laganog kuhanja. Na maslinovom ulju dobro zapecite mljeveno meso dok ne dobije bogatu smeđu boju - to je temelj okusa. Dodajte sjeckani luk, češnjak i sve začine te dinstajte dok luk ne omekša. Umiješajte koncentrat rajčice i kuhajte minutu-dvije, a zatim ulijte vino i pustite da alkohol ispari. Na kraju dodajte usitnjene pelate i žličicu šećera, smanjite vatru i pustite da se krčka sat vremena. Umak mora postati gust i intenzivan. Prije slaganja, ne zaboravite izvaditi štapić cimeta i klinčiće.
Transformacija povrća
Dok se umak kuha, pripremite povrće. Patlidžane narežite na ploške debljine jednog centimetra, obilno ih posolite i ostavite u cjedilu 15 minuta. Ovaj korak izvlači višak tekućine i gorčinu, a ključan je da patlidžan pri prženju dobije zlatnu boju, umjesto da se kuha na pari. Nakon toga ih dobro osušite papirnatim ručnicima. Krumpire narežite na nešto tanje ploške. U tavi zagrijte obilnu količinu maslinovog ulja i pržite povrće u serijama, bez pretrpavanja tave. I patlidžani i krumpiri trebaju dobiti lijepu zlatnosmeđu boju. Iako ih neki peku u pećnici za lakšu verziju, autentični grčki recept inzistira na prženju jer ono transformira povrće, izvlači slatkoću iz patlidžana i daje mu svilenkastu teksturu koju pečenje ne može replicirati.
Slaganje i kruna od bešamela
Zagrijte pećnicu na 200°C. U duboku vatrostalnu posudu slažite slojeve. Na dno položite ploške krumpira, lagano ih preklapajući, te ih posolite i popaprite. Slijedi sloj patlidžana, a zatim ravnomjerno rasporedite sav mesni umak. Pospite umak s malo naribanog sira. Bešamel pripremite neposredno prije prelijevanja kako bi ostao tekuć i gladak. U posudi otopite maslac, dodajte brašno i miješajte dvije do tri minute dok ne zamiriše orašasto. Postupno, uz neprestano miješanje pjenjačom, dodajte toplo mlijeko. Kuhajte dok se umak ne zgusne. Maknite s vatre, začinite solju, paprom i muškatnim oraščićem te brzo umiješajte žumanjke i većinu parmezana. Prelijte bešamel preko mesa i pospite ostatkom sira.
Pecite musaku 45 do 50 minuta, dok vrh ne postane duboko zlatan, a rubovi ne počnu ključati. A sada slijedi najteži, ali i najvažniji dio: pustite je da odstoji najmanje 15, a idealno 30 minuta prije rezanja. To je tajna koja omogućuje slojevima da se slegnu i stisnu, osiguravajući savršenu kocku na tanjuru. Poslužite je uz jednostavnu zelenu salatu i čašu dobrog crnog vina. Okus je još bolji idući dan.
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