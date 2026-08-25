Kći Kim Kardashian na naslovnici prestižnog časopisa, fanovi su zgroženi: 'Ovo nije u redu'

North (13), kći Kim i repera Kanyea Westa, krasi naslovnicu jesenskog izdanja časopisa Dazed za 2026. godinu, čija je glavna tema 'Novi idoli'

Reality zvijezda Kim Kardashian s ponosom je na Instagramu podijelila seriju fotografija svoje najstarije kćeri North West s naslovnice prestižnog modnog časopisa. No, umjesto pohvala, objava je izazvala lavinu negativnih komentara i pokrenula raspravu o granicama primjerenosti kada su u pitanju djeca u svijetu šoubiznisa.

North (13), kći Kim i repera Kanyea Westa, krasi naslovnicu jesenskog izdanja časopisa Dazed za 2026. godinu, čija je glavna tema "Novi idoli". Za fotografije je zaslužan proslavljeni redatelj i fotograf Gus Van Sant, a North na njima pozira u hrabrim modnim kombinacijama. S dugom plavom kosom, lažnim piercingom na licu i zelenom navlakom za zube, North je prikazana u izrazito avangardnom i odraslom stilu. U popratnom intervjuu, otkrila je svoje ambicije da se bavi glazbom i jednog dana preuzme modne brendove svojih roditelja, Skims i Yeezy, potvrđujući time svoj rani ulazak u svijet slavnih.

'Ovo nije slatko, Kim'

Unatoč profesionalnoj produkciji i velikom imenu časopisa, pratitelji Kim Kardashian nisu skrivali svoje nezadovoljstvo. Komentari ispod objave uglavnom su izražavali zabrinutost i kritiku. "Trinaest godina, a izgleda kao da joj je 30", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi složili: "Oprosti, ali ovo uopće nije slatko" i "Ovo nije u redu, iskreno". Mnogi su komentirali kako bi dijete njezine dobi trebalo biti u školi i uživati u djetinjstvu, a ne pozirati u stilu koji se smatra neprimjerenim za njezine godine. Pojavili su se i komentari poput "Molim se za nju i njezinu braću i sestre" te "Kakva katastrofa", koji ukazuju na zabrinutost za njezinu dobrobit pod teretom slave.

Objava koja je trebala proslaviti uspjeh mlade North West tako se pretvorila u predmet žustre debate. Dok jedni u ovome vide rađanje nove modne ikone, drugi smatraju da je riječ o preuranjenom guranju djeteta u okrutni svijet odraslih.

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