Plisirana suknja, nude bodi i balerinke: Mila Elegović pogodila je sa svakim detaljem

Ova kombinacija izvrstan je primjer tihog luksuza i bezvremenske elegancije - nekoliko kvalitetnih, klasičnih komada u neutralnim nijansama dovoljno je za styling koji će jednako dobro izgledati danas, ali i sezonama koje dolaze

Zagrebačka špica i ove je vrele subote bila prava modna pista, a među odlično odjevenim prolaznicima pažnju je privukla i glumica Mila Elegović. Odlučila se za minimalističku, ali vrlo profinjenu kombinaciju u neutralnim tonovima koja je dokaz da su jednostavni komadi često najbolji izbor za ljetne gradske dane. Fotografiju je ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec.

Jednostavno, a tako efektno

Središnji dio njezina outfita čini uski bodi u nude nijansi s američkim izrezom oko vrata. Riječ je o modelu koji naglašava siluetu, a zahvaljujući neutralnoj boji lako se kombinira s različitim komadima iz garderobe.

Goran Horvatinec/Ekskluzivno za Žena.hr

Kontrast jednostavnom gornjem dijelu donijela je duga plisirana bijela suknja visokog struka, koja cijelom izdanju daje dozu elegancije i prozračnosti. Lepršavi kroj savršeno se uklapa u ljetne temperature, a istovremeno izgleda vrlo ženstveno i sofisticirano.

Luksuzni detalj i elegancija bez visokih peta

Look je upotpunila kultnom Louis Vuitton Neverfull torbom s prepoznatljivim monogramom, bezvremenskim modnim klasikom koji se jednako dobro uklapa u dnevne i poslovne kombinacije.

Umjesto visokih potpetica, Mila je odabrala udobne bež balerinke s diskretnom mašnicom, još jednom potvrdivši da elegancija ne mora biti nauštrb udobnosti. Završni detalj bile su moderne sunčane naočale mačkastog okvira, koje su cijelom outfitu dale dozu glamura.

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