Lepršave midi suknje jedan su od najpoželjnijih komada za ljeto: Donosimo high street favorite

Kad temperature porastu, u prvi plan dolaze lagani i prozračni komadi, a lepršave midi suknje već su se nametnule kao jedan od najvećih favorita sezone. Elegantne, svestrane i lako uklopive u svaki stil, i ovog ljeta dolaze u pregršt modela kojima je teško odoljeti

Kad je u pitanju ljetna garderoba, nekoliko je bezvremenskih komada kojima se uvijek iznova vraćamo, a među njima posebno mjesto imaju lepršave midi suknje. Prozračne, elegantne i iznimno svestrane, već godinama ostaju nezaobilazan dio toplijih mjeseci jer spajaju udobnost koju tražimo tijekom visokih temperatura s estetikom koja se lako prilagođava različitim stilovima odijevanja.

Upravo je njihova prilagodljivost razlog zbog kojeg ih modni svijet svake sezone ponovno stavlja u fokus. Midi dužina idealan je balans između ležernog i sofisticiranog, a takve suknje jednako dobro funkcioniraju u dnevnim, poslovnim i svečanijim kombinacijama. Mogu se nositi uz jednostavne topove, oversized košulje, klasične sandale, balerinke ili trendi japanke, a uz svega nekoliko modnih dodataka lako se transformiraju iz opuštenog dnevnog outfita u elegantniji styling za večernje prilike.

Ovog ljeta posebno su popularni modeli od prirodnih materijala poput lana i pamuka koji savršeno odgovaraju visokim temperaturama, ali i boho verzije s lagano naboranim krojevima koje unose onu bezbrižnu ljetnu estetiku kojoj se uvijek vraćamo. Uz njih, veliki trend ostaju midi suknje s romantičnim floralnim uzorcima, prugama, točkastim motivima te modeli u neutralnim nijansama koji se lako kombiniraju s ostatkom garderobe.

Posebnu pažnju privlače i klasične bijele midi suknje koje se i ove sezone ističu kao jedan od najsvestranijih ljetnih komada. Minimalističke, elegantne i jednostavne za stiliziranje, odlično se uklapaju u estetiku tihog luksuza koja i dalje dominira modnom scenom, dok modeli s upečatljivim printovima donose dozu razigranosti i karaktera svakom outfitu.

Dobra vijest je da se u high street kolekcijama mogu pronaći modeli za svaki stil i priliku, a kako su u tijeku i velika sezonska sniženja, pojedine favorite moguće je uloviti po znatno povoljnijim cijenama. Neke od najljepših modela donosimo u nastavku.

C&A - 27,99 €

C&A - 25,99 €

C&A - 29,99 €

C&A - 19,99 €

C&A - 25,99 €

H&M - 34,99 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 45,95 €

Massimo Dutti - 59,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 19,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 22,95 €