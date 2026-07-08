Zagrepčanke biraju najženstveniji ljetni trend: Haljine sa špice koje odišu romantikom

Ljetna sezona na zagrebačkoj špici donijela je pregršt modnih inspiracija, a ove godine posebno se ističu ženstvene haljine koje osvajaju lakoćom, bojama i romantičnim detaljima. Dame su pokazale da su lepršavi krojevi, cvjetni uzorci i vedre nijanse savršen izbor za vruće gradske dane.

Među najzapaženijim kombinacijama, koje su ekskluzivno za Žena.hr snimili Dosadni Footgraf i Goran Horvatinec, našle su se haljine midi i maksi kroja, modeli naglašenog struka te prozračni materijali koji stvaraju efekt bezbrižnog ljetnog looka.

Posebnu pažnju privukle su romantične haljine sa šarenim uzorcima - od nježnih cvjetnih motiva do razigranih kombinacija boja koje odmah podižu raspoloženje. Takvi komadi idealni su za dnevne šetnje gradom, kave na terasama, ali i ljetne večernje izlaske.

Posljednih tjedana volani, tanke naramenice, lagani rukavi i lepršavi krojevi vratili su se u prvi plan, a Zagrepčanke su ih kombinirale s jednostavnim modnim dodacima kako bi haljina ostala glavna zvijezda outfita. Od elegantnih cvjetnih modela do upečatljivih haljina u jarkim bojama, zajednički nazivnik svih kombinacija bio je osjećaj lakoće i samopouzdanja. Upravo zato romantična haljina ostaje jedan od onih ljetnih komada koji nikad ne izlaze iz mode.

U nastavku pogledajte najljepša izdanja sa zagrebačke špice i pronađite inspiraciju za vlastite ljetne kombinacije.