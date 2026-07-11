Zagrebačka špica gorjela od ljepote: Minice, sve šarenije haljine i elegancija koja osvaja

Zagrebačka špica još je jednom potvrdila status omiljene gradske modne pozornice. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne Zagrepčanke koje su gradskim ulicama prošetale u efektnim ljetnim kombinacijama. Minice, lepršave haljine i živopisne boje dominirale su ovog vikenda, dok su elegantni krojevi i pažljivo odabrani modni detalji privlačili poglede prolaznika. Cvjetni uzorci, pastelne nijanse i lagani materijali bili su među najzastupljenijim izborima, savršeno usklađeni s visokim temperaturama. Uz nezaobilazne sunčane naočale, sandale i trendi torbice, mnoge su pokazale kako spojiti udobnost i eleganciju. Još jednom je pokazala da je vikend u središtu grada puno više od obične šetnje – to je prilika za predstavljanje najboljih ljetnih modnih izdanja.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Goran Horvatinec.