Ovo su cipele koje ćemo nositi cijelo ljeto, izgledaju vrlo elegantno

Pletene cipele, od elegantnih balerinki do chic natikača i sandala, osvojili su trendseterice zahvaljujući spoju ležerne sofisticiranosti, rustikalnog šarma i savršene uklopivosti u baš svaku ljetnu kombinaciju

Ljetna sezona uvijek donosi modne trendove koji na najbolji mogući način spajaju estetiku i praktičnost, a ove godine jedan se model posebno istaknuo među ljubiteljicama mode. Riječ je o pletenim cipelama koje su se na modnoj sceni pojavile već prije nekoliko sezona, a sada su postale jedan od najpoželjnijih dodataka za toplije dane. Elegantne, prozračne i pomalo rustikalnog šarma, savršeno se uklapaju u opuštenu, ali dotjeranu ljetnu garderobu.

Nakon velikog interesa za mrežaste balerinke proteklih sezona, ovog ljeta u prvi plan dolaze modeli s pletenim detaljima koji klasičnoj obući daju potpuno novu dimenziju. Posebno su popularne balerinke, no trend se proširio i na druge siluete pa su jednako tražene i mules natikače, sandale te slingback modeli koji odišu nenametljivom elegancijom.

Ono što pletene cipele čini posebno privlačnima jest njihova svestranost. Bez problema se uklapaju uz lagane lanene hlače, lepršave haljine, traper bermude ili oversized košulje, zbog čega su odličan izbor za svakodnevne gradske kombinacije, večernje šetnje uz more, ali i nešto elegantnije ljetne prilike.

Osim što izgledaju vrlo chic, ove cipele unose i dozu prirodne, handcrafted estetike koja se savršeno uklapa u popularne ljetne trendove inspirirane mediteranskim stilom, boho estetikom i minimalističkom elegancijom. Materijali poput kože, rafije ili lagane plastike dodatno naglašavaju njihovu ležernu, ali sofisticiranu vibru.

Ako ovog ljeta želite osvježiti garderobu jednim trendi komadom koji izgleda efektno, a pritom ostaje dovoljno nosiv za svakodnevne outfite, pletene cipele svakako su model kojem vrijedi posvetiti pažnju. U nastavku donosimo najljepše modele iz aktualne high street ponude.

Mango - 49,99 €

Mango - 55,99 €

Arket - 132,30 €

Arket - 139 €

Arket - 89 €

H&M - 19,99 €

H&M - 49,99 €

Sezane - 170 €

Sezane - 185 €

Sezane - 190 €

Sezane - 185 €

Sezane - 215 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €