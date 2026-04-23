Meryl Streep i Sanja Musić Milanović vole iste modne detalje

Slavna glumica i naša prva dama pokazale su da elegantni komadi nikada ne izlaze iz mode, ali i da je broš važan modni detalj

Meryl Streep ponovno je utjelovila svoju kultnu ulogu Mirande Priestly na europskoj premijeri filma "Vrag nosi Pradu 2" u Londonu. Legendarna glumica na crveni je tepih stigla u elegantnoj i moćnoj odjevnoj kombinaciji koja je bila savršena posveta njezinom liku, no jedan je detalj privukao posebnu pažnju modnih znalaca.

Za ovu prigodu, Streep je odabrala kombinaciju koja odiše bezvremenskom elegancijom. Nosila je upečatljiv crveni satenski kaput s potpisom modne kuće Prada, koji je kombinirala s klasičnim crnim hlačama i svilenom bijelom bluzom.

Iako je cijeli izgled bio besprijekoran, a torbica u obliku knjige s natpisom "Runway" direktna posveta filmu, pravi dragulj skrivao se na ovratniku njezine bluze. Glumica je decentno, ali efektno, nosila dijamantni broš u obliku zvijezde s potpisom Freda Leightona. Upravo je taj komad nakita dao dozu glamura i zaokružio kombinaciju koja savršeno balansira između klasičnog i modernog.

Detalje voli i naša prva dama

Naša prva dama, Sanja Musić Milanović, nedavno se pojavila sa suprugom na otvorenju ZagrebDoxa u vrlo sličnoj modnoj kombinaciji. I ovoga je puta plijenila pažnju svojim modnim odabirom, potvrdivši da se istinska elegancija krije u jednostavnosti i pomno odabranim detaljima.

Prva dama odabrala je spoj koji nikada ne izlazi iz mode – besprijekornu bijelu košulju i crne hlače. Iako se takva crno-bijela kombinacija često smatra "sigurnom zonom", njezina je interpretacija bila daleko od predvidljive. Odlučila se za blago predimenzioniranu bijelu košulju opuštenog kroja, koja je cjelokupnom izdanju dala notu suvremene, nenametljive elegancije. Uz nju je nosila crne, savršeno krojene hlače klasičnog ravnog kroja koje su dodatno naglasile siluetu i stvorile profinjen, ali moderan izgled.

Ipak, ono što je ovu naizgled jednostavnu kombinaciju podiglo na višu razinu i dalo joj poseban pečat bio je jedan upečatljiv detalj. Na ovratniku košulje isticao se efektan broš s biserima koji je na sjajan način "razbio" bjelinu i dao stajlingu dozu profinjenog sjaja. Taj pomno odabran ukras, uz diskretno ukrašen džep na košulji i decentne biserne naušnice, pokazao je kako jedan akcent može transformirati cijelu modnu priču. Cjelokupno izdanje zaokružila je klasičnim crnim salonkama i jednostavnom crnom pismo-torbicom.