Nezaustavljiva Meryl Streep: U fantastičnom leopard izdanju najavila povratak Mirande Priestly

Svaki izlazak Meryl Streep na ovoj turneji više je od pukog promoviranja filma. To je modna priča za sebe, priča o evoluciji stila, moći i lika koji je postao kulturni fenomen. A ako je suditi prema leopard uzorku, čeka nas iznimno uzbudljivo modno proljeće

Promotivna turneja za dugoočekivani nastavak filma "Vrag nosi Pradu" pretvorila se u prvorazredni modni događaj, a Meryl Streep, baš kao i njezin kultni lik, ne prestaje oduševljavati. Gostujući u popularnom talk showu Stephena Colberta, glumačka ikona pojavila se u kombinaciji koja je jasno dala do znanja - Miranda Priestly se vratila, opasnija no ikad.

Odvažni leopard kao simbol moći

U srijedu navečer, Meryl Streep zasjala je u studiju Eda Sullivana u New Yorku u upečatljivoj kombinaciji s leopard uzorkom, modnom odabiru koji su kritičari odmah protumačili kao izravnu posvetu estetici moćne urednice časopisa "Runway". Odvažan i beskompromisan, životinjski uzorak savršeno je najavio povratak lika koji je definirao pojam "power dressinga" za cijelu jednu generaciju.

Ovaj potez nije bio slučajan. Dio je to pomno osmišljene modne strategije koju za Streep na ovoj turneji potpisuje stilistica Micaela Erlanger. Zanimljivo je da je samo dan ranije glumica nosila džemper u prepoznatljivoj "cerulean" plavoj boji, što je bila direktna referenca na slavni monolog iz prvog filma. Gostujući kod Colberta, Streep se osvrnula i na golemi interes javnosti koji je pratio snimanje u New Yorku, priznavši kako su ih gomile obožavatelja i paparazza na setu ponekad "izbacivali iz takta".

Promišljena strategija koja spaja Meryl i Mirandu

Turneja, koja je započela u Mexico Cityju, a nastavlja se u Londonu, New Yorku i Aziji, obećava više od 30 različitih modnih kombinacija. "Ovo će biti najviše mode u kojoj ste je ikada vidjeli", izjavila je stilistica Micaela Erlanger za Vogue, koja s glumicom surađuje već 11 godina. Pritisak je, priznaje, ogroman jer cijeli svijet secira svaki odabir.

Strategija je jasna: stvoriti izgled koji je istovremeno moderan i šik, ali i koji balansira između osobnog stila Meryl Streep i karaktera Mirande Priestly. "Htjeli smo dati znak originalnom filmu, ali ovdje se radi o evoluciji", objašnjava Erlanger. "Nije cilj odijevati Mirandu Priestly, već Meryl Streep kakva je ona danas - moćna i ostvarena žena na vrhuncu karijere."

To se vidi u odabiru krojeva. Naglasak je na oštrim siluetama, definiranim ramenima i odvažnim modnim dodacima, poput crvenog odijela Dolce & Gabbana koje je nosila na početku turneje, upotpunjenog broševima iz njezine osobne kolekcije. Očekuje se pregršt crvene boje, ali i dizajnerskih komada rađenih po mjeri, kao i posebnih vintage komada koje Erlanger pronalazi diljem svijeta.

Što nas čeka u novom nastavku?

Film "Vrag nosi Pradu 2" u kina stiže 1. svibnja, točno dva desetljeća nakon originala. Radnja prati Mirandu Priestly dok se bori s padom tradicionalnog izdavaštva, prisiljena tražiti oglašivački budžet od svoje bivše asistentice Emily Charlton (Emily Blunt), koja je u međuvremenu postala moćna direktorica u luksuznoj modnoj grupaciji.

Svoje uloge ponavljaju i Anne Hathaway kao Andy Sachs te Stanley Tucci kao Nigel, a glumačkoj postavi pridružuju se Kenneth Branagh i zvijezda serije "Bridgerton", Simone Ashley. Scenarij ponovno potpisuje Aline Brosh McKenna, a režiju David Frankel, što jamči da će duh originala ostati sačuvan.