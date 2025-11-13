Objavljen trailer za novi nastavak filma 'Vrag nosi Pradu', znamo i kad stiže u kina

Ljubitelji Mirande Priestly i njezinih asistentica napokon su dobili uvid u novo poglavlje ove modne priče

Napokon je objavljen prvi teaser trailer za 'Vrag nosi Pradu 2', dugo najavljivani nastavak kultnog filma iz 2006. godine. Ljubitelji Mirande Priestly i njezinih asistentica napokon su dobili uvid u novo poglavlje ove modne priče.

U prepoznatljivom stilu, 20th Century Studios najavio je trailer uz legendarnu rečenicu: „Nastavak? Za proljeće? Revolucionarno“. Video prati Madonnina pjesma Vogue, koja je obilježila i original, a ujedno potvrđuje povratak glavnih zvijezda.

U službenoj najavi navedeno je da se u nastavak kultnog filma vraćaju dobro poznata lica Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci, a film se u kinima može pogledati 1. svibnja 2026.

Miranda u eri digitalnih medija

Novi film prati glavnu urednicu časopisa Runway, Mirandu Priestly (Meryl Streep), koja nastoji zadržati svoj utjecaj u vremenu kada tiskani mediji postupno nestaju.

Profimedia

Stvari se dodatno zakompliciraju kada se Miranda sukobi s Emily Charlton (Emily Blunt), nekadašnjom mlađom asistenticom koja je u međuvremenu postala moćna izvršna direktorica luksuzne korporacije. Upravo njezin marketinški budžet Mirandi je prijeko potreban kako bi spasila svoje carstvo.

Uz povratak omiljenih likova iz prvog filma, najavljeno je i priključenje brojnih novih glumačkih imena, dok se neki sporedni likovi u nastavku ipak neće pojaviti.