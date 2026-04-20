Jednostavno, a moćno: Sanja Musić Milanović pokazala kako nositi bijelu košulju
Naša prva dama, Sanja Musić Milanović još je jednom pokazala kako je za elegantno izdanje dovoljno imati samo nekoliko klasičnih komada. Na otvorenju ZagrebDoxa pojavila se u društvu supruga, Zorana Milanovića, te pokazala kako su minimalizam i samopouzdanje odlična kombinacija.
U središtu profinjenog outfita nalazi se klasična bijela košulja, lagano strukirana sa samo jednim detaljom - srebrnom trakom na džepu. Ovaj komad nikada ne izlazi iz mode, a prva dama dodala je srebrni broš kako bi outfit bio još elegantniji. Što je dodalo maleni twist na klasičnoj bijeloj košulji.
Crne hlače ravnog kroja savršeno balansiraju volumen košulje, dok decentno skraćena dužina otkriva gležnjeve i dodatno izdužuje figuru. Cjelokupni dojam zaokružila je klasičnim crnim salonkama s mašnom koje unose dozu ženstvenosti i elegancije.
Poseban naglasak stavljen je na jednostavne detalje - biserne naušnice, crna clutch torbica diskretno prati liniju outfita, dok upečatljiv broš na ovratniku košulje razbija monokromatsku priču. Frizura i make-up u skladu su sa modnom filozofijom ovog izdanja: prirodni i nenametljivi. Ovim stylingom Sanja Musić Milanović potvrđuje da moda ne mora biti glasna da bi bila primijećena. Dovoljni su kvalitetni krojevi, pažljivo birani komadi i osjećaj za mjeru – kombinacija koja uvijek ostavlja snažan dojam.