Do 20 eura: Sinsay ima chic torbe za ljeto, a cijene su odlične

Od pletenih torbi i klasičnih cekera pa sve do shopper i crossbody modela, Sinsay nas je i ove sezone oduševio bogatom ponudom torbi za ljeto

Kad stignu ljetni mjeseci, torba postaje jedan od ključnih modnih dodataka bez kojeg je teško zamisliti svakodnevne kombinacije, odlazak na posao, plažu ili u grad. I ove su sezone među najpopularnijim modelima pletene torbe i cekeri koje savršenu pristaju uz lepršave ljetne kombinacije.

Brojni high street brendovi ponudili su mnoštvo divnih modela za svaki stil i prigodu, a posebno nas je ugodno iznenadio Sinsay. U njihovoj bogatoj ljetnoj kolekciji mogu se pronaći razni modeli koji prate najveće sezonske trendove, od velikih pletenih torbi i klasičnih cekera savršenih za plažu, preko shopper modela idealnih za svaki dan, pa sve do praktičnih crossbody torbica i razigranih dizajna s efektnim detaljima i natpisima.

Posebno se ističu pletene torbe koje iz ljeta u ljeto ostaju nezaobilazan izbor, bilo da ih nosite uz lanene haljine, kupaći kostim ili ležerne kombinacije sa sandalama i natikačama. Takvi modeli unose onu bezbrižnu mediteransku estetiku koju uvijek povezujemo s toplijim danima.

Sinsay je dobro poznat po povoljnim cijenama pa tako i većina ovih torbi košta manje od 20 eura, što ih čini još boljim ulovom za ljetnu garderobu. Ako ste u potrazi za novom ljetnom torbom, definitivno se isplati baciti pogled na aktualnu Sinsay ponudu, a mi u nastavku donosimo favorite koji su nam najviše zapeli za oko.

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 17,99 €

Sinsay - 19,99 €

Sinsay - 9,99 €

Sinsay - 14,99 €

Sinsay - 12,99 €

Sinsay - 9,99 €