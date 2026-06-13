Besplatna joga, indijski zalogaji i čaj: Bundek ove nedjelje postaje oaza zdravlja i opuštanja

Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i ove godine organizira obilježavanje Međunarodnog dana joge, najvećeg globalnog događanja posvećenog zdravlju, ravnoteži i dobrobiti. Središnja proslava održat će se ove nedjelje na omiljenom zagrebačkom jezeru

U suradnji s Ministarstvom AYUSH Vlade Indije te brojnim organizacijama civilnog društva i lokalnim partnerima Veleposlanstvo Indije u Zagrebu i ove godine organizira obilježavanje Međunarodnog dana joge diljem Hrvatske.

Središnja proslava održat će se u Zagrebu, u parku Bundek, 14. lipnja s početkom u 9:00 sati. Događanje će uključivati zajedničko vježbanje, demonstracije i prezentacije joge uz sudjelovanje domaćih i međunarodnih instruktora.

Tijekom lipnja program će se provoditi na više od 60 lokacija diljem Hrvatske, uključujući turističke zajednice i gradove poput Novigrada, Komiže, Slunja i Lovrana, s ciljem promocije zdravog načina života, dobrobiti i aktivnog turizma.

Sudjelovanje u svim aktivnostima je besplatno i otvoreno za sve dobne skupine, od djece do umirovljenika. Sudionicima se preporučuje da ponesu vlastite prostirke za vježbanje i udobnu odjeću.

Embassy of India

Tema 2026.: 'Joga za zdravo i aktivno starenje'

Ovogodišnja tema naglašava važnost joge u očuvanju fizičkog zdravlja, mentalne ravnoteže i kvalitetnog, svjesnog starenja. Program ima za cilj okupiti više od 3.000 sudionika različitih dobnih skupina i profila.

Globalni značaj joge

U posljednjem desetljeću joga je postala globalni pokret za zdravlje i ravnotežu. Međunarodni dan joge usvojila je 2014. Opća skupština UN-a na inicijativu Vlade Indije i danas se obilježava diljem svijeta. Joga predstavlja spoj tijela, uma i zajednice te u suvremenom svijetu nudi alat za smanjenje stresa, jačanje otpornosti i skladniji život.

Detaljan raspored svih radionica i lokacija dostupan je na službenoj poveznici: Međunarodni dan joge - raspored događanja.