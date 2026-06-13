Horoskop za nedjelju: Rakovima ne treba drama, vage će zabavljati druge

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Osjetit ćete snažnu motivaciju da raščistite komplicirane odnose iz prošlosti koji su vam oduzimali mir. Komunikacija je ključna, stoga budite otvoreni i iskreni prema partneru. Samci bi mogli upoznati nekoga tijekom kraćeg putovanja. Riječi imaju težinu, pa pazite što obećajete. POSAO: Iako je nedjelja, vaša energija usmjerena je na učenje i širenje znanja. Razmišljat ćete o novom tečaju koji bi vam mogao otvoriti nove poslovne prilike. Financije su u fokusu, pa je ovo dobar dan za reviziju budžeta i planiranje otplate dugova. Izbjegavajte posuđivanje novca. ZDRAVLJE&SAVJET: Mentalna aktivnost je na vrhuncu, što vas može iscrpiti. Pronađite način da se opustite, bilo kroz meditaciju ili kratku šetnju. Pripazite na grlo i glasnice, nemojte ih previše naprezati.

Bik

LJUBAV: Obiteljski odnosi bit će u prvom planu. Priželjkujete više nego što je trenutačno moguće, zbog čega partner može djelovati pomalo uznemireno. Budite strpljivi. Ako ste slobodni, pred vama je večer zanimljivih razgovora, a jedna osoba mogla bi vas ugodno iznenaditi svojom pažnjom i inicijativom. POSAO: S Marsom u vašem znaku imate energije za postizanje ciljeva, no danas je dan za odmor. Ipak, mogli biste dobiti ideju za poboljšanje financijske situacije. Dobro je vrijeme za planiranje, ali izbjegavajte donošenje konačnih odluka, pogotovo ako se tiču sumnjivih ulaganja. ZDRAVLJE&SAVJET: Fizička energija vam je visoka, ali pripazite da ne pretjerate. Napetost u vratu može biti posljedica stresa. Uživajte u prirodi i kvalitetnoj hrani kako biste održali stabilnost.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je uzbudljiv dan. Susret s prijateljima mogao bi završiti provodom do kasnih sati. Izuzetno ste šarmantni i privlačni, a netko jednostavno ne može odoljeti vašem šarmu. Ako ste u vezi, partner će uživati u vašoj živahnosti, no dajte i njemu prostora da dođe do riječi. POSAO: Komunikacija vam je danas najjači adut. Očekuju vas zanimljivi razgovori i nove ideje koje bi se uskoro mogle pretvoriti u konkretne planove. Vaša mentalna oštrina i sposobnost prilagodbe bit će ključni za budući uspjeh. Razmišljat ćete o no vom hobiju ili tečaju.ZDRAVLJE&SAVJET: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi. Imate iznimnu energiju, no pazite da se ne raspršite na previše strana. Balans između aktivnosti i odmora je ključan za dobro zdravlje.

Rak

LJUBAV: Dan je idealan za introspekciju i povlačenje. Osjećate li se iscrpljeno, odgodite većinu planova. Izbjegavajte rivalstvo u odnosu s voljenom osobom; nisu vam potrebne dramatične situacije. Samci će težiti sigurnosti i tražiti isključivo ozbiljne i duboke veze. POSAO: Nema razloga da se opterećujete dodatnim obvezama. Ovo je dan za odmor i planiranje iza scene. Financijska pitanja mogla bi zaokupiti vašu pozornost, pa je vrijeme za racionalne odluke i planiranje budućih troškova. Prihvatite koristan savjet osobe od povjerenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguć je manji pad imuniteta. Potreban vam je odmor kako biste se regenerirali. San će biti izuzetno važan, stoga se potrudite osigurati si dovoljno kvalitetnog odmora.

Lav

LJUBAV: Društveni život vam cvjeta. Imat ćete mnogo planova i obveza, od posjeta prijateljima do ugošćivanja dragih ljudi. Pred vama su uzbudljivi trenuci jer osoba koja vam se sviđa sve više pokazuje interes. Izbjegavajte emotivne provokacije koje vas mogu navesti na pogrešnu odluku. POSAO: Vaša karijera je u fokusu čak i tijekom vikenda. Razmišljate o ambicioznim ciljevima, no danas odvojite nekoliko sati samo za sebe. To će biti dovoljno da se odmorite od svega. Prepustite drugima da govore o vašem uspjehu i nemojte se previše isticati. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija će vam biti visoka, posebno u društvenim situacijama. Ipak, pazite da ne pretjerate s izlascima. Važno je uskladiti misli i osjećaje kako biste pronašli unutarnji mir.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete usredotočeni na svakodnevicu u ljubavnom životu, bez velikih prohtjeva. Partnerovi poslovni problemi bit će tema razgovora, a vi ćete mu pomoći da sagleda situaciju s vedrije strane. Slobodni, upotrijebite "skrivene adute" i nemojte propustiti dobru priliku za upoznavanje. POSAO: Sve se bolje povezujete s ljudima iz struke. Iako je nedjelja, mogli biste dobiti važne informacije koje će proširiti vaša znanja. Profesionalni izazovi donose stres, pa je važno pronaći način za opuštanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osluškujte potrebe organizma i ne pretjerujte s hranom ili alkoholom. Moguća je glavobolja već u jutarnjim satima. Važno je da osjećate pozitivnu inspiraciju i posvetite vrijeme sebi.

Vaga

LJUBAV: Najviše vremena provodit ćete u pokretu. Šetnja parkom mogla bi završiti susretom sa starim znancem. Otvaraju vam se novi horizonti, a mogli biste upoznati nekoga tko dijeli vaše poglede na život. Mlađi pripadnici znaka pokazat će se u društvu kao duhoviti zabavljači. POSAO: Aktivni ste u stvaranju kontakata. Iako je dan za odmor, vaš um radi na novim idejama. Želja za novim znanjima je izražena i ovo je trenutak da se usredotočite na ono što želite naučiti. Unatoč povremenom umoru, radit ćete s lakoćom idući tjedan. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšat će se ozračje na radnom mjestu idućih dana, a danas učinite nešto za svoju kondiciju. Fizička aktivnost pomoći će vam da se oslobodite stresa i napunite energijom.

Škorpion

LJUBAV: Očekuje vas miran dan, a u osobnim odnosima vladat će opuštenost. Ipak, osjećat ćete pad energije i potrebu za snom. Mlađi i zaljubljeni bit će skloni sanjarenju o nedostižnoj simpatiji. Ne brzajte s akcijom, dan nije povoljan za pozive na spoj. POSAO: Vaš trud iz prethodnog razdoblja počinje donositi rezultate. Iako je nedjelja, mogli biste razmišljati o poslovnim planovima i budućim projektima. Intuicija vam je jaka, pa zapišite ideje koje vam padnu na pamet. Tjedan pred vama donosi fokus na financije. ZDRAVLJE&SAVJET: Smetat će vas tuđa propitkivanja o vašem životu. Potreban vam je mir i introspekcija. Posvetite se aktivnostima koje vas opuštaju i ispunjavaju pozitivnom energijom, poput čitanja ili slušanja glazbe.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je dan ispunjen događajima koji zahtijevaju rješavanje problema u vezi. Partnerski odnosi su u centru pažnje i vrijeme je za otvorenu komunikaciju. Vaš partner možda ima potrebu za više slobode. Budite otvoreni za nova poznanstva, ali izbjegavajte provokacije. POSAO: Nećete imati vremena za odmaranje. Mogli bi vas iznenaditi gosti ili prijatelj sa svojim problemima. Iako je dan odmora, mogli biste razmišljati o promjeni posla ili novim projektima. Budite strpljivi, vaše zasluge će uskoro izaći na vidjelo. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemirni snovi ili nesanica moguća su reakcija na napetost u obiteljskom okruženju. Fizička aktivnost na otvorenom će vam goditi i pomoći da se oslobodite stresa.

Jarac

LJUBAV: Ljubavna zbivanja iziskuju više posvećenosti. Obratite pozornost na partnerovo ponašanje, osobito ako je povučeniji nego inače. Dokučite što ga muči i ohrabrite ga. Slobodni jarci trebali bi biti otvoreni za flert, ali bez prevelikog analiziranja. POSAO: Razmišljate li o preinakama u domu, iznenadit ćete se vlastitim originalnim idejama. Ovo je nedjelja za efikasnost i organizaciju osobnih poslova. Vaša kreativnost može donijeti i dodatne prihode, pa razmislite o unovčavanju nekog hobija. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je da se brinete o sebi. Budite umjereni u svemu. Fizička aktivnost je ključna, a posebno će vam prijati nešto zabavno i kreativno. Pronađite vrijeme za odmor kako biste napunili baterije.

Vodenjak

LJUBAV: Više ćete se kretati u društvu, a nije isključena ni pokoja simpatija. Odnos s partnerom je postojan pa se nemate čega bojati. Slobodni, nečija naklonost nije samo platonske prirode, što ćete uskoro i saznati. Dan je povoljan za produbljivanje odnosa i romantične trenutke. POSAO: Glavom će vam prolaziti najrazličitije misli, a inspiracija će navirati na svakom koraku. Suradnja s drugima bit će ključna u nadolazećem tjednu. Otvoreni ste za nove ideje i prijedloge koji mogu unaprijediti vaše poslovne planove. Iskoristite dan za kreativno razmišljanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećate se dobro i puni ste energije. Podijelite svoje pozitivno raspoloženje s okolinom. Aktivnosti koje vam donose radost, poput plesa ili kreativnog izražavanja, bit će posebno korisne.

Ribe

LJUBAV: Odnosi s obitelji bit će istaknuta tema. Pojačana osjetljivost može dovesti do nesporazuma s voljenom osobom. Izbjegavajte donošenje odluka na temelju trenutnih emocija. Slobodni, još se nisu poklopile okolnosti koje bi vas povezale sa simpatijom, ali budite strpljivi. POSAO: Sa svih strana pritisnut će vas obveze i odgovornosti, čak i tijekom vikenda. Posvetite se završavanju započetih kućanskih poslova. Organizacija i posvećenost detaljima donijet će vam zadovoljstvo i mir. Fokus je na stabilnosti i sigurnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je mir i tišina. Meditacija ili lagana šetnja mogu vam pomoći da se oslobodite nakupljenog stresa. Slušajte svoje tijelo i nemojte zanemariti znakove umora.