Vrag se vratio Pradi u Londonu: Meryl Streep je ponovno sve osvojila

Dvadeset godina nakon što je svijet upoznao nemilosrdnu Mirandu Priestly i njezinu asistenticu Andy Sachs, glumačka postava kultnog filma "Vrag nosi Pradu" ponovno se okupila. Na sunčanoj londonskoj večeri održana je glamurozna europska premijera dugo iščekivanog nastavka, a crveni tepih na Leicester Squareu pretvorio se u modnu pistu koja je opravdala visoka očekivanja. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci vratili su se svojim legendarnim ulogama, a njihova pojava potvrdila je da je magija filma koji je obilježio generacije i dalje itekako živa.

Apsolutna zvijezda večeri, Meryl Streep, stigla je u izdanju dostojnom same Mirande Priestly. Glumica je odala počast svom liku pojavivši se u kombinaciji s potpisom kuće Prada. Anne Hathaway odlučila se za odvažnu i glamuroznu kreaciju. Nosila je tamnoplavu baršunastu haljinu po mjeri s potpisom Atelier Versace, koja je imala strukturirani korzet s prozirnim umetcima i detalje koji su podsjećali na dekonstruirani smoking. Nasuprot njoj, Emily Blunt odabrala je vatreno crvenu boju. Njezina kreacija po mjeri bila je modne iz kuće Balenciaga.