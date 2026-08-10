Anne Hathaway pokazala trudnički trbuščić u kreaciji koja je podijelila internet

U kombinaciji koja spaja visoku modu s ležernom jednostavnošću, Hathaway je dokazala da trudnički stil ne poznaje granice, no njezin je odabir potaknuo žustru raspravu na društvenim mrežama

Glumica Anne Hathaway, jedna od najomiljenijih holivudskih zvijezda, ponovno je u centru pažnje. Na svjetskoj premijeri svog novog filma "The End of Oak Street", održanoj u studiju Warner Bros. u Los Angelesu, 43-godišnja oskarovka nije samo promovirala nadolazeći znanstveno-fantastični triler, već je i hrabro pokazala svoj trudnički trbuščić, izazvavši lavinu komentara. U kombinaciji koja spaja visoku modu s ležernom jednostavnošću, Hathaway je dokazala da trudnički stil ne poznaje granice, no njezin je odabir potaknuo žustru raspravu na društvenim mrežama.

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Spoj nespojivog: Visoka moda i traperice

Unatoč vrućinama koje su u Los Angelesu dosezale gotovo 38 Celzijevih stupnjeva, Anne Hathaway je na zeleni tepih stigla u pratnji svojih filmskih kolega, Ewana McGregora, Maisy Stelle i Christiana Converyja, izgledajući svježe i samouvjereno. Za ovu je prigodu odabrala upečatljivu kreaciju po mjeri iz ateljea dizajnera Prabala Gurunga. Riječ je o skulpturalnom topu bez rukava, izrađenom od svilenog mikada nebesko plave boje. Top je sprijeda bio kratko rezan, u potpunosti otkrivajući njezin trudnički trbuh, dok se straga spuštao u raskošan, dramatičan šlep čija je unutrašnjost bila jarko crvene boje.

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Ovaj odvažni komad visoke mode glumica je, na iznenađenje mnogih, uparila s jednostavnim plavim trapericama niskog struka. Cjelokupan izgled zaokružila je ružičastim salonkama s crvenim vrhom brenda Aquazzura, decentnim naušnicama te nizom narukvica, dok je kosu podignula u uredan rep. Jarko crveni ruž savršeno se uklopio s bojom podstave njezina topa, dodajući dašak klasičnog holivudskog glamura. Dizajner Prabal Gurung na svom je Instagram profilu podijelio fotografije glumice, opisavši kreaciju kao "skulpturalni 'high-low' halter top s kaskadnim šlepom".

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Od oduševljenja do zbunjenosti

Očekivano, nekonvencionalan modni odabir izazvao je podijeljene reakcije. Dok je jedan dio javnosti hvalio njezinu hrabrost i samopouzdanje, drugi su bili zbunjeni spojem glamuroznog topa i svakodnevnih traperica. "Molim te, Bože, daj da izgledam kao Anne kad budem trudna", napisala je jedna obožavateljica, dok su drugi komentirali njezin "dodatni trudnički sjaj" i izdanje nazvali "kraljevskim". "Traperice niskog struka, visoki rep, crveni ruž... Pustila je da silueta govori sama za sebe. Čisto, samouvjereno i spremno za kamere. Dokaz da trudničkom stilu ne treba haljina da bi pokorio", glasio je jedan od pozitivnih komentara.

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Međutim, bilo je i onih koji nisu bili impresionirani. "Volim ideju, ali vjerojatno bih odabrala mekšu tkaninu kako bi se dobio romantičniji efekt vodopada i izgledalo manje kruto", napisala je jedna korisnica. Drugi su bili još direktniji: "Što se ovdje događa?!", "Imam više vjere u bilo što nego ona u to da će te traperice ostati gore." Bez obzira na mišljenja, jedno je sigurno: Anne Hathaway je još jednom potvrdila svoj status modne ikone koja se ne boji riskirati.

Trbuh u prvom planu: Novi trudnički trend

Ovo je prvi put da je Hathaway, koja sa suprugom Adamom Shulmanom očekuje treće dijete, ovako eksplicitno pokazala trbuh na crvenom tepihu. Iako je trudnoću objavila još u lipnju, tijekom promotivne turneje za blockbuster "Odiseja" Christophera Nolana uglavnom je nosila elegantne, široke haljine koje su naglašavale, ali ne i otkrivale njezinu figuru. Njezin zaokret prema "bump-out" trendu, kako ga nazivaju modni časopisi, dio je šireg pokreta koji slavi žensko tijelo u svim njegovim fazama.

Glumice poput Rihanne, Sienne Miller i Adriane Lime već su prošetale crvenim tepisima ponosno pokazujući svoje trbuhe, a taj se trend, kako primjećuje New York Times u nedavnom članku, seli i na ulice. Laura McAndrews, profesorica na Sveučilištu Kent State, objasnila je kako je ta promjena djelomično generacijska, potaknuta porukama o pozitivnom odnosu prema tijelu. "Mladi ljudi prihvaćaju sve faze svog tijela, posebno žene. Nismo više kao u devedesetima, ili čak ranije, kada su žene u potpunosti prekrivale svoja tijela golemim 'šatorima'", izjavila je.

Misterij ulice Oak i naporna godina

U filmu "The End of Oak Street", koji je režirao David Robert Mitchell, Hathaway glumi uz Ewana McGregora. Radnja prati obitelj Platt čija je ulica, nakon misterioznog kozmičkog događaja, otrgnuta iz predgrađa i prebačena na nepoznatu lokaciju, gdje se moraju boriti za preživljavanje. Film u svjetska kina stiže 12. kolovoza.

Za Anne Hathaway, 2026. godina izuzetno je radna i posebna. Osim ovog filma, ranije je promovirala A24 dramu "Mother Mary" te Nolanov ep "The Odiseja". Također je reprizirala svoju kultnu ulogu Andy Sachs u dugoočekivanom nastavku "Vrag nosi Pradu 2", a u listopadu je očekuje i premijera adaptacije psihološkog trilera "Verity".

Usred svih poslovnih obaveza, sretnu vijest o trećoj trudnoći podijelila je na Instagramu uz jednostavan natpis: "Dušo, tvoja sam". Ona i suprug Adam Shulman već imaju dvojicu sinova, desetogodišnjeg Jonathana i šestogodišnjeg Jacka.

U nedavnom gostovanju u emisiji Setha Meyersa, našalila se kako su ona i suprug bili "šokirani što je upalilo" s obzirom na njezine godine, ali da su presretni zbog prinove. Njezina pojava na premijeri, puna samopouzdanja i gracioznosti, pokazuje da se jednako dobro snalazi u ulozi majke kao i u ulozi jedne od najvećih zvijezda današnjice.

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