Sienna Miller na crvenom tepihu: U prozirnoj Givenchy haljini otkrila treću trudnoću

U svom prepoznatljivom, nonšalantnom stilu, Sienna je otkrila da očekuje svoje treće dijete, drugo s partnerom Olijem Greenom

Britanska glumica i ikona stila, Sienna Miller, ponovno je u središtu pozornosti svjetske javnosti. Na spektakularnoj dodjeli nagrada The Fashion Awards 2025, održanoj u ponedjeljak, 1. prosinca, u prestižnom londonskom Royal Albert Hallu, 43-godišnja zvijezda iskoristila je crveni tepih kao savršenu pozornicu za objavu sretnih vijesti. U svom prepoznatljivom, nonšalantnom stilu, Sienna je otkrila da očekuje svoje treće dijete, drugo s partnerom Olijem Greenom.

Ovaj potez nije iznenadio modne znalce koji prate njezinu karijeru, s obzirom na to da je Miller već jednom "slomila internet" sličnom objavom. No, ovoga puta, njezin modni odabir odisao je posebnom dozom nostalgične romantike i suvremene hrabrosti, potvrđujući njezin status neprikosnovene kraljice boho chic estetike.

Povratak boemske princeze u Givenchyju

Za ovu posebnu prigodu, Sienna je odabrala kreaciju koja savršeno utjelovljuje njezin modni identitet. Riječ je o prozirnoj bijeloj haljini od tila iz kolekcije za proljeće/ljeto 2026. modne kuće Givenchy, koju potpisuje cijenjena dizajnerica Sarah Burton. Haljina, koja je suptilno, ali ponosno istaknula njezin trudnički trbuščić, odisala je eteričnošću i elegancijom.

Profimedia

Izgled je bio pažljivo osmišljen kako bi evocirao duh ranih 2000-ih, razdoblja kada je Sienna Miller postala globalna modna inspiracija. Svojom frizurom, raspuštenim i blago valovitim pramenovima koji su djelovali namjerno neuredno, te diskretnim make-upom breskvastih tonova, glumica je postigla izgled koji mnogi opisuju kao spoj Stevie Nicks i moderne pariške elegancije. Ispod prozirnog materijala naziralo se bijelo donje rublje, a cijeli look zaokružila je ružičastim cipelama s perjem i dugim bisernim naušnicama.

Ovo nije prvi put da Sienna koristi modu kao medij za komunikaciju važnih životnih trenutaka. Sjećamo se rujna 2023. godine, kada je na događaju Vogue World u Londonu prošetala u avangardnoj Schiaparelli kreaciji – puf suknji i kratkom topu – ponosno pokazujući trbuh tijekom svoje druge trudnoće. Tada je njezin stilist Harry Lambert izjavio kako taj trenutak "zaslužuje naslovnice", a čini se da je Sienna tu filozofiju zadržala i za treću trudnoću, odbijajući se skrivati iza tradicionalne trudničke odjeće.

Profimedia

Ljubavna priča s Olijem Greenom

Sienna je na crveni tepih stigla u pratnji svog partnera, 28-godišnjeg glumca i modela Olija Greena. Par, koji je u vezi od 2022. godine, djelovao je zaljubljeno i sretno dok su pozirali fotografima. Green se odlučio za klasično tamnosivo odijelo u kombinaciji s krem bijelom košuljom, prepuštajući svu pozornost svojoj partnerici.

Profimedia

Njihova veza, unatoč razlici u godinama od 14 godina, postala je primjer modernog i stabilnog odnosa. Sienna je u ranijim intervjuima otvoreno govorila o svojim predrasudama prije nego što se zaljubila u Greena. Priznala je kako u početku nije očekivala da će vezu shvatiti ozbiljno, no brzo se zaljubila.

"Nisam razmišljala u stilu 'nabavit ću si mlađeg dečka'. Bilo je više: 'Zašto si tako mlad? To je tako iritantno", našalila se glumica u intervjuu za Harper’s Bazaar. Međutim, istaknula je kako upravo ta generacijska razlika donosi osvježavajuću dinamiku u njihov odnos. Prema njezinim riječima, Greenova generacija muškaraca odrasla je na "ravnijem terenu" kada je riječ o odnosima spolova, što se očituje u velikom poštovanju koje on pokazuje prema ženama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Par je svoje prvo zajedničko dijete, djevojčicu čije ime još nisu javno otkrili, dobio početkom 2024. godine. Vijest o toj trudnoći također je dospjela u javnost putem fotografija s odmora na Ibizi, gdje je Sienna snimljena u bikiniju. Sada, manje od dvije godine kasnije, njihova se obitelj ponovno širi.

Majčinstvo u četrdesetima i borba s pritiskom

Sienna Miller nikada nije bježala od iskrenih razgovora o majčinstvu, biološkom satu i pritiscima s kojima se žene suočavaju. Osim djeteta s Greenom, glumica je majka i 13-godišnje Marlowe, koju je dobila u vezi s bivšim zaručnikom Tomom Sturridgeom. S Tomom je ostala u izuzetno dobrim odnosima, nazivajući ga svojim najboljim prijateljem s kojim uspješno dijeli roditeljske obveze.

Profimedia

U iskrenom razgovoru za Elle UK, Sienna je progovorila o tjeskobi koju je osjećala tijekom svojih tridesetih godina. Opisala je to desetljeće kao biološki "okrutno" za žene koje žele djecu, priznajući da je osjećala ogroman pritisak okoline i vlastitih očekivanja.

"Biologija je nevjerojatno okrutna prema ženama u tom desetljeću – to je bio naslov mog života tada", izjavila je. Kako bi smanjila taj egzistencijalni strah, Sienna je u dobi od 40 godina odlučila zamrznuti jajne stanice. Taj potez donio joj je prijeko potreban mir. "Budući da sam bila jako fokusirana na potrebu za još jednim djetetom, nakon toga sam pomislila: ako se dogodi, dogodi se. Ta vrsta egzistencijalne prijetnje je nestala."

Čini se da je upravo to opuštanje donijelo rezultate. Njezina priča postala je inspiracija mnogim ženama koje se odlučuju na majčinstvo u kasnijoj dobi, dokazujući da životni putevi nisu linearni i da sreća može doći u različitim fazama života.

Ikona koja diktira trendove

Pojavljivanje na Fashion Awardsu 2025. još je jednom potvrdilo da Sienna Miller ne prati trendove – ona ih stvara. Njezin utjecaj na modu, posebice u Velikoj Britaniji, nemjerljiv je. Od popularizacije "boho" stila s početka tisućljeća, preko ležernih kombinacija s festivala Glastonbury, pa sve do redefiniranja trudničke mode, Sienna ostaje vjerna sebi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok mnoge trudnice na crvenom tepihu biraju sigurne, zatvorene krojeve, Miller dosljedno bira "gole haljine" (naked dresses), prozirne materijale i krojeve koji slave žensko tijelo u svim njegovim fazama. Njezin stav šalje snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela i odbacivanju zastarjele ideje da se trudnoća mora "skrivati".

Uz podršku obitelji, partnera Olija Greena i kćeri Marlowe, Sienna Miller ulazi u novu fazu života s osmijehom, dokazujući da su četrdesete godine za nju donijele ne samo zrelost, već i novu, uzbudljivu mladost. Njezin izgled na dodjeli nagrada zasigurno će se pamtiti kao jedan od najljepših trenutaka godine, a potraga za "trudničkim sjajem" a la Sienna već je počela dominirati društvenim mrežama.