Zvjezdani sjaj u New Yorku: Outfiti s premijere 'Vrag nosi Pradu 2' o kojima svi pričaju

Dugoočekivani nastavak kultnog filma napokon je doživio svoju svjetsku premijeru u njujorškom Lincoln Centeru, okupivši glavne zvijezde i kremu svjetskog showbiza. Dvadeset godina nakon prvog filma, crveni tepih bio je glamurozniji no ikad, a moda je, očekivano, igrala glavnu ulogu u večeri o kojoj će se još dugo pričati.

Glavne zvijezde filma pokazale su da njihov osjećaj za stil s godinama postaje samo bolji. Meryl Streep, neponovljiva Miranda Priestly, ostala je vjerna prepoznatljivom stilu svog lika. Pojavila se u elegantnom crvenom Givenchy kompletu, a izgled je upotpunila crnim rukavicama i neizostavnim sunčanim naočalama.

Anne Hathaway, koja se vraća ulozi Andy Sachs, zablistala je u raskošnoj crvenoj svilenoj haljini s potpisom modne kuće Louis Vuitton. Skulpturalna kreacija bez naramenica istaknula je njezinu figuru, a cijeli look zaokružila je Bulgari nakitom. Njezina kolegica Emily Blunt izgledala je senzacionalno u Schiaparelli couture haljini boje slonovače s voluminoznom, slojevitom suknjom. Premijeru nisu propustile ni brojne druge zvijezde. Lady Gaga, koja je za film napisala pjesmu 'Runway', odabrala je jednostavnu, ali moćnu crnu haljinu. Među uzvanicima je, naravno, bila i Anna Wintour, bivša urednica Voguea i stvarna inspiracija za lik Mirande Priestly. Manekenka Coco Rocha privlačila je poglede u hrabroj crno-bijeloj kreaciji na točkice dizajnera Christiana Siriana, dok se Heidi Klum odlučila za ekstravagantnu toaletu. Stanley Tucci, omiljeni Nigel, pokazao je bezvremensku eleganciju u klasičnom crnom odijelu. Zvijezde su svojim odabirima postavile visoka očekivanja, a obožavatelji jedva čekaju vidjeti što ih čeka na velikom platnu kada film stigne u kina prvog svibnja. Streep je također otkrila kako će sva odjeća iz filma biti prodana na aukciji u dobrotvorne svrhe.