Anne Hathaway ležerni trudnički look začinila torbicom za pamćenje

Anne Hathaway, koja ove godine ima čak pet najavljenih filmskih projekata, još jednom je pokazala zašto je jedna od najomiljenijih glumica svoje generacije - talentirana, prizemljena i s besprijekornim osjećajem za stil

Slavna glumica Anne Hathaway, koja je u slatkom iščekivanju trećeg djeteta sa suprugom Adamom Shulmanom, stigla je u njujorški studio ABC-ja izgledajući svježe i odmorno. U gradu koji nikad ne spava, a koji je ovih dana vrvio poznatim licima zbog finala Svjetskog nogometnog prvenstva i niza drugih događanja, Hathaway je svojim jednostavnim, ali pomno odabranim stilom plijenila pozornost. Dokazala je još jednom da su najbolji modni odabiri često oni koji spajaju udobnost i profinjenost, osobito tijekom trudnoće.

Potpuno bijelo za ljetnu lakoću

Za gostovanje u popularnoj emisiji "The View", gdje je promovirala svoj najnoviji filmski spektakl "Odiseja", oskarovka je odabrala ležernu, ali iznimno šik kombinaciju. Svoj trudnički trbuščić decentno je istaknula u širokim bijelim hlačama visokog struka, koje su joj pružale udobnost, ali i vizualno izduživale figuru. Uz njih je kombinirala jednostavnu bijelu majicu, bazični komad koji je poslužio kao savršeno platno za ostatak outfita. Cjelokupni dojam zaokružila je laganim pletenim kardiganom nalik heklanoj košulji, također u bijeloj boji, koji je cijeloj kombinaciji dao dašak boemske opuštenosti.

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Ipak, detalj koji je "ukrao" svu pažnju bila je njezina torbica. Riječ je o modelu DeVain brenda Valentino Garavani, izrađenom od žakarda u raskošnim nijansama zelene i zlatne boje. S uzorkom inspiriranim prirodom i istaknutim metalnim logom, ova torbica, čija je cijena 3,995 eura, unijela je dašak boje i luksuza u monokromatski izgled. Svoj ljetni stil upotpunila je bež natikačama i klasičnim crnim sunčanim naočalama, pokazavši nenametljivu sofisticiranost.

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Film koji izaziva rasprave

Središnji povod gostovanja bio je epski film "Odiseja", jedno od najiščekivanijih filmskih ostvarenja godine. Film je već u prvom vikendu prikazivanja zaradio više od 260 milijuna dolara diljem svijeta i pobrao pohvale kritičara za glumu i vizualnu grandioznost. Ipak, Nolanova adaptacija Homerovog klasika potaknula je i žustre rasprave u akademskim krugovima. Ugledni klasičari i prevoditelji, poput Emily Wilson čiji je prijevod "Odiseje" poslužio kao inspiracija Nolanu, izrazili su određene rezerve. Wilson je izjavila kako cijeni što je film približio ep široj publici, ali smatra da je "Nolan pokušao ugurati sve u film, pritom propustivši teme ključne za poemu".

Slično mišljenje dijeli i prevoditelj Daniel Mendelsohn, koji je u svojoj kritici napisao kako je Nolan pretvorio Odiseja, jednog od najvećih lukavaca i varalica zapadnog kanona, u tipičnog nolanovskog junaka - "izmučenog, krivnjom opterećenog protagonista" lišenog humora, šarma i dovitljivosti, sličnijeg njegovim likovima iz filmova "Oppenheimer" ili "Memento".

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