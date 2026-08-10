Samo je jedan Antonio Banderas: 'Srčani udar je najbolja stvar koja mi se dogodila'

Njegov put od buntovnog mladića iz filmova Pedra Almodóvara do holivudskog A-glumca priča je o talentu, ambiciji i, ponajviše, o spoznaji onoga što je uistinu važno

José Antonio Domínguez Banderas, svijetu poznat kao Antonio Banderas, danas slavi svoj 66. rođendan. No, za glumca rođenog u španjolskoj Málagi, ovaj dan nije samo podsjetnik na prolaznost, već i na duboku životnu promjenu koja ga je vratila korijenima. Njegov put od buntovnog mladića iz filmova Pedra Almodóvara do holivudskog A-glumca priča je o talentu, ambiciji i, ponajviše, o spoznaji onoga što je uistinu važno.

Od nogometnih snova do Almodóvarovog miljenika

Banderasov životni put mogao je biti potpuno drugačiji. Kao dječak, sanjao je o karijeri profesionalnog nogometaša, no teška ozljeda stopala u četrnaestoj godini prekinula je te snove. Godinu dana kasnije, nakon što je pogledao mjuzikl "Kosa", pronašao je novu strast - glumu. Nakon pet godina u Španjolskom nacionalnom teatru, zapazio ga je vizionarski redatelj Pedro Almodóvar. Ta suradnja definirala je ranu fazu njegove karijere i lansirala ga na međunarodnu scenu. U Almodóvarovim filmovima, Banderas je bez straha ulazio u nekonvencionalne uloge - od gay islamskog terorista u "Labirintu strasti" (1982.) do mentalnog bolesnika koji otima porno zvijezdu u kontroverznom filmu "Veži me!" (1989.). Ti su ga filmovi, zajedno s klasikom "Žene na rubu živčanog sloma" (1988.), etablirali kao jednog od najuzbudljivijih europskih glumaca i pripremili za idući korak u karijeri.

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Osvajanje Hollywooda s gitarom, mačem i glasom

Kada je 1989. stigao u Hollywood, Banderas je jedva govorio engleski. Svoje prve uloge, poput one u filmu "Kraljevi mamba" (1992.), učio je fonetski, no njegova je izvedba svejedno hvaljena. Proboj je uslijedio ulogom partnera lika Toma Hanksa u Oscarom nagrađenom filmu "Philadelphia" (1993.), nakon čega su mu vrata bila širom otvorena. Nizao je uloge u visokobudžetnim produkcijama poput "Intervjua s vampirom" (1994.), uz Brada Pitta i Toma Cruisea.

Ipak, uloga koja je savršeno spojila njegovu urođenu karizmu, senzualnost i fizičku spremnost bila je ona u filmu "Desperado" (1995.) redatelja Roberta Rodrigueza. Kao El Mariachi, glazbenik s futrolom za gitaru punom oružja, postao je arhetip modernog akcijskog junaka.

Tri godine kasnije, oživio je legendarnog maskiranog osvetnika u filmu "Zorrova maska" (1998.), stvorivši uz Catherine Zeta-Jones jedan od najupečatljivijih filmskih parova desetljeća. Svoju je svestranost pokazao i pjevajući uz Madonnu u "Eviti" (1996.) te posuđujući glas Mačku u čizmama u animiranom hitu "Shrek 2", osvojivši tako i najmlađu publiku.

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Ljubav i prijateljstvo nakon braka s Melanie Griffith

Dok je gradio holivudsku karijeru, Banderasov privatni život također je bio pod svjetlima reflektora. U Ameriku je stigao kao suprug španjolske glumice Ane Leze, s kojom je bio u braku od 1987. do 1996. godine.

Ključni trenutak dogodio se na snimanju filma "Dvostruki zanos" (1995.), gdje je upoznao američku glumicu Melanie Griffith. Oboje su tada bili u brakovima koji su, kako je kasnije priznao, bili na izdisaju. "Zaljubite se u osobu s kojom radite, to je gotovo normalno. Ali kad završite film i vratite se kući, za par dana zaboravite. U ovom slučaju nije bilo tako", objasnio je glumac.

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Vjenčali su se 1996. godine i iste godine dobili kćer Stellu del Carmen. Postao je i brižan očuh njezinoj kćeri Dakoti Johnson. Gotovo dva desetljeća bili su jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu, no 2015. godine objavili su da se razvode. No, njihov raskid nije bio tipičan. Ostali su iznimno bliski, a Banderas često ističe da mu je Griffith "ako ne najbolja, onda jedna od najboljih prijateljica". "Kad idem u Los Angeles, uvijek se nađemo. Jako se zabavljamo. Iskrenost je bila ključna", rekao je.

Nakon razvoda, glumac je pronašao sreću s Nicole Kimpel, investicijskom bankaricom s kojom je u vezi od 2014. godine.

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'Srčani udar je najbolja stvar koja mi se dogodila'

Prekretnica u njegovom životu dogodila se 2017. godine, kada je doživio srčani udar. To iskustvo, koje je opisao kao "nevjerojatno jasan podsjetnik", potpuno mu je promijenilo prioritete. "Uvijek ste svjesni da ćete umrijeti, ali kad se tome tako približite, shvatite koliko ste glupi što gubite vrijeme na stvari koje to ne zaslužuju", izjavio je.

Odmah je prestao pušiti i donio odluku o povratku kući. Napustio je Hollywood i vratio se u rodnu Málagu. "Znao sam da je Málaga tamo, moj rodni grad. Nisam trebao biti u Malibuu, nego u Málagi", objasnio je. Danas tvrdi da mu je srčani udar "najbolja stvar koja mu se dogodila u životu" jer mu je dao "naočale da vidi stvarnost" koju prije nije primjećivao.

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Danas Banderas živi mirnijim životom u Španjolskoj, posvećen obitelji i kazalištu, otvorivši vlastiti Teatro del Soho CaixaBank u Málagi. Za ulogu u filmu "Tuga i slava" (2019.) dobio je i svoju prvu nominaciju za Oscara. Ne skuplja stvari, već iskustva. To je lekcija: slava se ne mjeri hitovima, već ispunjenim životom.

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