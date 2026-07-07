Zvijezde zasjale u Londonu, a trudna Anne Hathaway ukrala show božanskom kreacijom

Dugo iščekivani spektakl "The Odyssey" redatelja Christophera Nolana doživio je svjetsku premijeru u londonskom Odeon Luxe kinu na Leicester Squareu. Crveni tepih okupio je impresivnu glumačku postavu, a modna izdanja, s referencama na grčku mitologiju, bila su jednako spektakularna.

Zendaya kao moderna Atena

Iako ima manju ulogu u filmu, Zendaya je dominirala večeri. Glumica, koja tumači božicu Atenu, izgledala je božanstveno u kreaciji iz Schiaparellijeve couture kolekcije, prikazane u Parizu samo nekoliko sati ranije. Bijeli oklop koji je isticao žensku figuru, s detaljima rebara i trbušnih mišića, uparen je sa suknjom od perli koja se prelijevala iz bijele u srebrnu boju. Cijeli dojam upotpunila je raskošna dijamantna Chopard ogrlica. Kasnije se presvukla u drugu, podjednako impresivnu Valentino haljinu, ostavši vjerna grčkoj temi.

Anne Hathaway očarala u Dioru

Ništa manje zapažena nije bila ni Lupita Nyong’o, filmska Helena Trojanska. Njena odvažna, prozirna srebrna mrežasta haljina s potpisom Christiana Cowana istaknula je njenu prirodnu ljepotu. Anne Hathaway, koja glumi Penelopu, blistala je u nježno plavoj Dior haljini, s ponosom pokazujući trudnički trbuščić. Uz nju je pozirao i glavni glumac Matt Damon, filmski Odisej, koji je odabrao elegantno sivo trodijelno odijelo marke Dunhill. Njegov filmski sin, Tom Holland, nosio je odijelo Gieves & Hawkes s jedinstvenim detaljem - linije na tkanini ispisivale su "The Odyssey" Morseovim kodom. Među ostalim zvijezdama istaknuli su se i Robert Pattinson u Dioru te Charlize Theron u jedinstvenoj Givenchy kombinaciji. Premijera je postavila visoka očekivanja za film koji u kina stiže 17. srpnja, dokazavši da je Nolanova "Odiseja" događaj koji se ne propušta, kako na platnu, tako i na crvenom tepihu.