Koprivnica prvi put spaja Renesansni festival i Ljeto na Zrinskom u jedan veliki festivalski vikend

Završnica ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje

Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će po prvi put objediniti svoja dva najveća ljetna događanja – Renesansni festival i završnicu Ljeta na Zrinskom. Vrhunski koncerti uz slobodan ulaz, nova eno-gastro zona i jedan od najpoznatijih povijesnih festivala u Europi pretvorit će grad u jedinstvenu kontinentalnu destinaciju koja istodobno slavi bogatu baštinu i suvremeni način života.

Ovog će kolovoza Koprivnica ispisati novo poglavlje svoje turističke priče. Po prvi put završnica manifestacije Ljeto na Zrinskom održava se istodobno s Renesansnim festivalom, čime će grad tijekom četiri dana ponuditi sadržaj kakav dosad nije imao. Posjetitelji će moći uživati u velikim koncertima, vrhunskim vinima i gastronomiji, a svega nekoliko minuta hoda dalje zakoračiti u autentični svijet renesanse među povijesnim bedemima.

Riječ je o spoju dviju manifestacija koje svaka na svoj način predstavljaju identitet Koprivnice – jedne okrenute suvremenoj glazbi, druženju i urbanoj atmosferi, a druge očuvanju kulturne baštine i povijesnog nasljeđa. Upravo će njihovo istovremeno održavanje gradu dati sasvim novu festivalsku dinamiku.

Ljeto na Zrinskom donosi dva velika koncerta uz slobodan ulaz

Završnica ovogodišnjeg Ljeta na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje.

Turistička zajednica grada Koprivnice

U petak, 21. kolovoza, na pozornicu stiže Sergej Ćetković, jedan od najcjenjenijih regionalnih kantautora čiji emotivni koncerti godinama pune dvorane diljem regije. Njegove bezvremenske balade poput Pogledi u tami, Još volim te i Korov jamče večer ispunjenu emocijama i pjesmama koje publika pjeva uglas.

Već sljedeće večeri, 22. kolovoza, publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta, jednog od najznačajnijih bendova domaće rock scene. Hitovi poput Mojoj majci, Marina, Heroj ulice i Sve je lako kad si mlad pretvorit će centar grada u veliku glazbenu pozornicu pod otvorenim nebom.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Bistro u parku – najbolje od vina, piva i lokalne gastronomije

Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda Ljeta na Zrinskom, od 20. do 22. kolovoza, bit će Bistro u parku, koji se ove godine premijerno predstavlja kao nova eno-gastro zona manifestacije.

Posjetitelje očekuje čak 12 vinara Udruge Bregovita Hrvatska, koja okuplja vinare s područja Središnje Bregovite Hrvatske. Uz bogatu vinsku ponudu bit će dostupna i raznolika ponuda piva i drugih osvježavajućih pića, dok će domaći proizvođači i ugostitelji pripremati prigodne zalogaje koji će upotpuniti gastronomski doživljaj. Za glazbenu atmosferu tijekom sva tri dana pobrinut će se DJ Krnya.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Renesansni festival u znaku higijene i života u doba renesanse

Dok će kasni večernji sati biti rezervirani za glazbu, unutar renesansnih bedema posjetitelje očekuje jedan od najautentičnijih povijesnih festivala u Europi. Više od 1.300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja tijekom četiri dana prikazat će život u doba renesanse kroz viteške turnire, mačevanja, povijesne logore, stare zanate, glazbenike i atraktivne scenske nastupe.

Ovogodišnje izdanje donosi i posebno zanimljivu temu – higijenu u renesansnom razdoblju. Posjetitelji će moći upoznati tadašnje načine održavanja higijene kroz prikaze kupanja u drvenim bačvama i korištenja prirodnih sapuna, a u posebnom kutku ranarnika izrađivat će se prirodni eliksiri i sredstva za pranje kakva su se koristila u to vrijeme. Posjetiteljima će biti dostupni prirodni, domaći sapuni, čime će se tema približiti na autentičan i interaktivan način.

Jedan od zaštitnih znakova festivala ostaje i bogata gastronomska ponuda inspirirana povijesnim recepturama. Posjetitelji će moći kušati pečenog vola, kopuna s kestenom, gulaš od divljači, žablje krake, medovinu, pivo od koprive i brojne druge specijalitete koji već godinama čine nezaobilazan dio festivalskog iskustva.

Turistička zajednica grada Koprivnice

Bogat program i za najmlađe

Poseban prostor unutar festivala bit će namijenjen djeci kroz Dječji renesansni svijet, u kojem će najmlađi moći slobodno koristiti velike drvene igre inspirirane srednjim vijekom te kroz igru upoznati život toga vremena. Posjetiteljima će ponovno biti dostupan i festivalski labirint, čiji ulaz iznosi 1 euro.

Sve što trebate znati prije dolaska

Ulaz na Renesansni festival u četvrtak, 20. kolovoza, slobodan je za sve posjetitelje. Od petka do nedjelje dnevna ulaznica iznosi 5 eura, dok je ulaz za djecu do 12 godina besplatan. Ulaznica vrijedi za jedan ulaz na festivalski prostor.

Parking neposredno uz renesansne bedeme dostupan je po cijeni od 3 eura, a posjetiteljima će na raspolaganju biti i okolna parkirališta.

Više informacija o programu Ljeta na Zrinskom dostupno je na službenim kanalima Turističke zajednice grada Koprivnice i na www.koprivnicatourism.com, dok se cjelovit program Renesansnog festivala nalazi na službenoj internetskoj stranici www.renesansnifestival.hr. Za sve novosti i aktualne informacije pratite Turističku zajednicu grada Koprivnice i na društvenim mrežama.