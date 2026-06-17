One su im najveća podrška: Tko su snažne i uspješne žene Vatrenih?

Dok se navijači nadaju novim uspjesima Vatrenih, njihova najveća snaga često ostaje izvan terena - na tribinama. One dokazuju da iza svakog uspješnog muškarca stoji snažna žena, a u ovom slučaju riječ je o partnericama koje su i same izgradile vlastite uspješne karijere i životne priče

Dok hrvatska nogometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu 2026. lovi novi veliki uspjeh, pažnju javnosti tradicionalno privlače i žene koje godinama stoje uz naše nogometne zvijezde. No, daleko od stereotipa koji često prati pojam “WAGs” (Wives and Girlfriends), mnoge partnerice Vatrenih izgradile su vlastite uspješne karijere i živote, ostajući pritom najveća podrška svojim supruzima. One su ekonomistice, poduzetnice, dizajnerice i pravnice, a njihove priče često su jednako zanimljive kao i one s nogometnih terena.

Vanja Modrić: Stup kapetanove karijere i tajanstvena savjetnica

Kada se govori o najstabilnijim i najutjecajnijim partnerstvima u svijetu hrvatskog nogometa, nemoguće je ne spomenuti Vanju i Luku Modrića. Njihova priča započela je sredinom 2000-ih, kada je Vanja, tada zaposlenica u sportskoj agenciji, službeno nazvala Luku. Kratki poslovni poziv pretvorio se u trosatni razgovor koji je bio početak veze okrunjene brakom 2010. godine. Vanja, diplomirana ekonomistica, od samog je početka bila puno više od supruge. Poznato je da je njezina riječ bila presudna u ključnim trenucima Modrićeve karijere, uključujući i povijesni prelazak u Real Madrid.

Robert Anić/PIXSELL

Iako se danas rijetko pojavljuje u medijima i brižno čuva privatnost svoje obitelji, koju uz Luku čine i njihovo troje djece, njezin utjecaj ostaje neupitan. Zbog svoje povučenosti i uloge savjetnice iz sjene, mnogi je smatraju jednom od najtajanstvenijih, ali i najmoćnijih supruga nogometaša.

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Izabel Kovačić: Od crkvenog zbora do uspješne poduzetnice

Jedna od najprepoznatljivijih supruga Vatrenih svakako je Izabel Kovačić. Njezina ljubavna priča s Mateom Kovačićem započela je gotovo filmski, u župnoj crkvi u Sesvetskim Selima, gdje je on bio ministrant, a ona pjevala u crkvenom zboru. Vjenčali su se 2017. godine, u istoj crkvi gdje su se i upoznali.

No, Izabel je puno više od lica s tribina. Diplomirana ekonomistica, još je 2015. godine sa sestrom Ivanom pokrenula brend Lunilou, specijaliziran za organske i ekološki prihvatljive proizvode za djecu. Tvrtka je s vremenom proširila asortiman i na modu za žene i muškarce, postajući sinonim za održivi hrvatski dizajn.

Zbog njezine prepoznatljive plave kovrčave kose, britanski mediji prozvali su je “hrvatskom Shakirom”, no unatoč velikoj popularnosti na društvenim mrežama, gdje je prati vojska obožavatelja, svoj obiteljski život s Mateom i njihovo dvoje djece nastoji držati podalje od očiju javnosti.

Helena Livaković: Klizačica koja je osvojila srce vratara

Supruga vratara Dominika Livakovića, Helena, primjer je svestranosti i dokaz da se sportske karijere mogu uspješno zamijeniti onima u svijetu dizajna. Prije nego što je postala poznata javnosti kao Dominikova partnerica, Helena je godinama bila uspješna umjetnička klizačica.

Par se upoznao preko zajedničkih prijatelja, a veza, koja je započela 2017., okrunjena je brakom u zadarskoj katedrali 2022. godine.

Iako je često na meti fotografa, Helena Livaković je iznimno samozatajna i rijetko daje intervjue. Nakon završetka sportske karijere, posvetila se svojoj drugoj strasti. Diplomirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, a danas svoj talent usmjerava prema modi i dizajnu.

S Dominikom ima sina Joakima, a njezina smirena prisutnost na tribinama smatra se važnim osloncem za prvog vratara reprezentacije.

Josipa Perišić: Ljubav koja traje od srednjoškolskih klupa

Priča Ivana i Josipe Perišić jedna je od onih koje potvrđuju da prve ljubavi mogu biti i one za cijeli život. Upoznali su se još u školskim klupama u Splitu, a njihova veza traje više od dva desetljeća.

Zajedno su prošli sve Ivanove profesionalne uspone i padove, seleći se iz države u državu, od Njemačke i Italije do Engleske.

Građanski brak sklopili su 2012. godine, a osmogodišnjicu su 2020. proslavili tajnom crkvenom ceremonijom na otoku Šolti. Zanimljivo je da je Josipa za tu prigodu nosila istu vjenčanicu slavne dizajnerice Vivienne Westwood koju je nosila i na prvom vjenčanju. Iako se kloni javnih događanja, Josipa je aktivna na društvenim mrežama gdje dijeli trenutke iz obiteljskog života s Ivanom i njihovo troje djece.

Posljednjih godina, pokrenula je i vlastiti projekt posvećen ženskom zdravlju, pokazujući da je uz ulogu majke i supruge posvećena i vlastitim ambicijama.

Adriana Ćaleta-Car: Pravnica i poznata influencerica

Supruga braniča Duje Ćaleta-Cara, Adriana, jedna je od najpoznatijih partnerica Vatrenih na društvenim mrežama. Ova diplomirana pravnica iz Dubrovnika uspješno je izgradila karijeru influencerice, a njezin profil na Instagramu prati više od sto tisuća ljudi. Par se vjenčao 2021. godine, a zajedno imaju dvoje djece.

Adriana je poznata po svom istančanom modnom ukusu i luksuznom načinu života, koji često dijeli sa svojim pratiteljima. Iako je život nogometnog profesionalca njezinog supruga vodio kroz gradove poput Marseillea, Southamptona i Lyona, Adriana je uspjela stvoriti vlastiti brend i dokazati da uloga supruge nogometaša može biti platforma za uspješnu poslovnu karijeru.

Nikolina Erlić: Optičarka i tiha podrška iz Zadra

Za razliku od nekih drugih partnerica, Nikolina Erlić, supruga Martina Erlića, svoj život drži daleko od očiju javnosti. Ova diplomirana optičarka iz Zadra dugogodišnja je ljubav našeg braniča, a njihova veza okrunjena je brakom u svibnju 2026. godine, neposredno prije početka priprema za Svjetsko prvenstvo.

Nikolina rijetko dijeli trenutke iz privatnog života, a njezina samozatajnost i posvećenost vlastitoj profesiji čine je primjerom partnerice koja pruža mirnu i stabilnu podršku izvan medijske pompe.

Iako nije često na tribinama pod svjetlima reflektora, njezina je uloga u životu reprezentativca neupitna.

Lu Mastrović: Buduća veterinarka koja je osvojila srce Gvardiola

Jedno od novijih lica na tribinama je i Lu Mastrović, djevojka jednog od najpopularnijih Vatrenih, Joška Gvardiola. Ova dvadesetogodišnja Zagrepčanka studentica je Veterinarskog fakulteta, a uz to je i instruktorica skijanja. Potječe iz sportske obitelji te se i sama u mlađim danima bavila tekvondoom i skijanjem. Veza s Gvardiolom privukla je veliku medijsku pažnju, no Lu nastoji sačuvati privatnost. Ona predstavlja novu generaciju partnerica koje uspješno balansiraju između zahtjevnog studija, vlastitih sportskih strasti i uloge podrške svojim partnerima na najvećoj svjetskoj sceni.