Sjećate li se vjenčanja Luke Modrića? Vanja je blistala, evo što su nosile gošće

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić i njegova supruga Vanja slave važnu obljetnicu. Na današnji dan, 11. lipnja 2011., vjenčali su se u zagrebačkoj crkvi Majke Božje Lurdske, godinu dana nakon građanske ceremonije. To crkveno slavlje okupilo je brojna poznata lica, a sjećanje na taj dan i danas izaziva velik interes javnosti.

Vanja Modrić za svoj je veliki dan odabrala vjenčanicu koja je i danas sinonim za nenametljivu i profinjenu eleganciju. Blistala je u romantičnoj haljini boje šampanjca, ukrašenoj nježnim cvjetnim aplikacijama i detaljima od čipke. Gornji dio pratio je liniju tijela, dok se donji širio u klasični, lepršavi kroj. Cjelokupni dojam upotpunila je sandalama optočenim kristalima Swarovski i vjenčanim buketom od božura. Par je izmijenio i Cartierovo prstenje.

Nakon ceremonije, na kojoj je Vanju do oltara dopratio Zdravko Mamić, raskošna proslava nastavljena je u hotelu Westin. Popis uzvanika bio je impresivan, a činili su ga ponajviše Lukini suigrači. Među gostima su bili Vedran Ćorluka, Eduardo da Silva, Stipe Pletikosa, Ognjen Vukojević, Tomo Šokota i tadašnji izbornik Slaven Bilić. Za atmosferu su se pobrinuli Mladen Grdović, Halid Bešlić i klapa Intrade, a za prvi ples odabran je Grdovićev hit "Sve što imam to si ti". Par je prodajom ekskluzivnih fotografija pomogao splitskom Domu za djecu Maestral i Zakladi Vatreno srce. Inače, njihova ljubavna priča započela je trosatnim telefonskim pozivom dok je Vanja radila u sportskoj agenciji, a on igrao za Dinamo. Danas slove za jedan od najstabilnijih parova na javnoj sceni, a kruna njihove ljubavi su troje djece: sin Ivan te kćeri Ema i Sofija. Njihovo vjenčanje ostaje upamćeno kao spoj elegancije, iskrenih emocija i ljubavi koja je s godinama postala samo jača.