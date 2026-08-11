Svi pričaju o seriji 'IQ 160': 5 razloga zašto je ne smijete propustiti

Serija 'IQ 160' je više od puke zabave; ona je optimističan pogled u budućnost domaće produkcije i dokaz da se ulaganje u originalni sadržaj isplati

Domaća serija 'IQ 160' postala je preko noći apsolutni streaming hit. Ova kriminalističko-humoristična poslastica od prvog je dana srušila rekorde gledanosti na platformi Voyo. Kao prvi hrvatski Voyo Original, privukla je vojsku novih pretplatnika i postavila novi standard, dokazavši da publika želi kvalitetne domaće priče. Ako se još niste priključili publici koja je oduševljena, evo pet razloga zašto biste to trebali učiniti odmah.

Zbog neodoljivo zabavne priče

U središtu priče je Marina Kapov (Dajana Čuljak), samohrana majka i čistačica u policiji koja krije kvocijent inteligencije od 160. Njezin izvanredni um dolazi do izražaja kada slučajno riješi zamršen zločin i postane vanjska policijska suradnica. Spoj kriminalističkih zagonetki i kaotične svakodnevice jedne genijalke koja se bori s računima i odgojem djece stvara priču koja je istovremeno napeta, smiješna i dirljiva.

Zbog fantastičnog glumačkog para

Kemija između glavnih likova ključ je uspjeha serije. Marinina suprotnost je inspektor Tomislav Ramljak (Luka Peroš): metodičan, organiziran i strog. Dok je ona energična, nefiltrirana i odjevena u odjeću živih boja, on je utjelovljenje suzdržanosti. Peroša, poznatog iz globalnog hita 'La Casa de Papel', privukao je komični potencijal iz dinamike ovog para, čije su razlike ujedno i njihova najveća snaga u rješavanju slučajeva.

Jer se temelji na svjetskom hitu

Uspjeh serije nije slučajan. „IQ 160“ je hrvatska adaptacija iznimno popularne francusko-belgijske serije „HPI“ (Haut Potentiel Intellectuel), koja je postala televizijski fenomen diljem Europe. Original je osvojio publiku jedinstvenom kombinacijom napetih kriminalističkih slučajeva i humora koji proizlazi iz kaotičnog pristupa glavne junakinje. Provjereni svjetski format jamstvo je kvalitete i zabave.

Zbog prepoznatljivog domaćeg šarma

Hrvatska je verzija uspješno prenijela globalno popularnu formulu u prepoznatljivo zagrebačko okruženje. Snimanje na autentičnim lokacijama diljem grada, uključujući i kultnu zgradu Vjesnika, daje priči dodatan šarm i bliskost. Spajanjem provjerenog formata s lokalnim mentalitetom i humorom stvorena je dobitna kombinacija koja je odmah pronašla put do srca

Jer pomiče granice domaće produkcije

Reakcija publike i struke potvrđuje da je „IQ 160“ prijelomni trenutak. Serija je od prvog dana postala najgledaniji naslov na VOYO platformi i privukla val novih pretplatnika koji je premašio 60 posto postojeće baze, što je jasan pokazatelj gladi za ovakvim sadržajem. Taj je pomak najbolje sažela televizijska kritičarka Stela Lechpammer: „IQ 160 je već pokazao da hrvatska televizijska industrija ima glumce, kreativce i produkcijske sposobnosti za isporuku serija koje se mogu natjecati sa sadržajem koji svakodnevno gledamo na globalnim streaming platformama.“ To je najveća vrijednost projekta – dokaz da Hrvatska može proizvoditi sadržaj svjetske klase.

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!