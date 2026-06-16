Izabel Kovačić ima stil koji svi žele kopirati: Elegancija bez logotipa njezin je zaštitni znak

Dok je zbog Svjetskog prvenstva ponovno u fokusu nogomet, Izabel Kovačić pažnju ponovno privlači svojom modnom filozofijom. Njezin stil najbolji je dokaz da najdojmljivije kombinacije često nastaju iz jednostavnih krojeva, prirodnih materijala i pažljivo odabranih detalja

Ime Izabel Kovačić odavno je preraslo definiciju supruge slavnog nogometaša. Danas je uspješna poduzetnica, osnivačica dvaju modnih brendova i jedna od najbolje odjevenih Hrvatica čiji stil nadahnjuje tisuće pratitelja. Njezina modna estetika, često opisivana kao "tihi luksuz", temelji se na promišljenom minimalizmu i beskompromisnoj kvaliteti koja nadilazi prolazne trendove. Iza te naizgled jednostavne elegancije krije se jasna filozofija koja spaja udobnost, održivost i sofisticiranost.

Od Lunilou do Izakove: Stil kao poslovna vizija

Put Izabel Kovačić u svijetu mode neodvojiv je od njezinih brendova. Sve je započelo 2015. s brendom Lunilou, koji je pokrenula sa sestrom Ivanom. Isprva usmjeren na dječju odjeću od organskih materijala, Lunilou je bio izravan odgovor na potrebu za prirodnim tkaninama. Ta ista načela Izabel primjenjuje i na vlastiti stil, gdje prednost daje prozračnim materijalima poput lana i muslina, ističući da joj je najvažnije da "koža diše". S vremenom se brend proširio i na žensku odjeću, zadržavajući fokus na održivosti.

Noviji brend, Izakova, predstavlja zreliju i luksuzniju stranu njezine vizije. Riječ je o komadima sofisticiranog, gotovo skulpturalnog kroja koji slave žensku siluetu, ali nikada ne žrtvuju slobodu pokreta. Kroz svoje brendove, Izabel ne prodaje samo odjeću, već promovira životni stil utemeljen na kvaliteti i svjesnoj potrošnji.

Minimalizam kao temelj, detalji kao potpis

Njezina se garderoba temelji na neutralnoj paleti i jednostavnim, upečatljivim komadima. No, taj minimalizam nikada nije dosadan. Dokazala je to pojavljivanjem na US Openu u krojenom baršunastom odijelu vlastitog brenda, gdje je dojam zaokružila robusnim Prada cipelama, unoseći kontrast u elegantnu kombinaciju.

Sličan pristup vidljiv je i u odabiru poslovnog kostima od pamučnog trapera, čiju je strogu formu "razbila" odabirom natikača s leopard uzorkom i kitten potpeticom s potpisom Amine Muaddi. Upravo ti promišljeni detalji - neočekivani par cipela, torbica zanimljive teksture ili decentan nakit - ono su što njezine kombinacije čini posebnima.

Umijeće kombiniranja i podrška domaćem dizajnu

Jedan od ključnih razloga njezine popularnosti leži u vještini spajanja luksuznih komada s pristupačnijim high-street brendovima. Nije rijetkost vidjeti je kako Zarinu košulju kombinira s torbicom čija cijena doseže nekoliko tisuća eura, čineći svoj stil inspirativnim i dostupnim.

Njezina impresivna kolekcija torbica, koja uključuje kultne modele kuća Hermès, Chanel i Dior, te dizajnerske cipele, služe kao investicijski komadi oko kojih gradi ostatak kombinacije.

Ipak, posebno se izdvaja njezina otvorena podrška hrvatskim dizajnerima. Za posebne prigode često bira kreacije s domaćim potpisom, ističući kako time želi reklamirati hrvatske umjetnike u svijetu. Među imenima koja je nosila su Alduk i Ivica Skoko, čime pokazuje poštovanje prema trudu i talentu koji stoji iza domaćeg modnog stvaralaštva.