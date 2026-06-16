Sjećate li se vjenčanice Adriane Ćalete-Car? Nosila je kreaciju domaće dizajnerice

Crkveno vjenčanje Adriane i nogometaša Duje Ćalete-Cara u lipnju 2022. u dubrovačkoj crkvi svetog Ignacija ostalo je zapamćeno po mnogočemu, no najviše se pričalo o modnom odabiru mladenke. Njezina vjenčanica, kreacija dizajnerice Matije Vuice, bila je sve samo ne klasična i podijelila je javnost kao rijetko koja prije. Adriana se odlučila za glamurozan model koji je istaknuo njezinu figuru. Asimetrična haljina otvorenih leđa imala je voluminozni donji dio s bijelim volanima, sprijeda vrlo kratkim, dok se raskošni stražnji dio vukao po tlu. Gornji dio bio je mozaik blještavih kristala ušivenih u prozirnu tkaninu boje kože, stvarajući iluziju da su na samom tijelu. Cjelokupan, odvažan dojam upotpunjen je dugim velom i neobičnim detaljima: mrežastom čarapom ukrašenom cirkonima na samo jednoj nozi te plavim satenskim sandalama brenda Mach&Mach s prepoznatljivom dvostrukom mašnom.

Dok su neki pratitelji na društvenim mrežama hvalili Adrianinu hrabrost komentarima poput "Predivna i jedinstvena", drugi nisu skrivali neodobravanje. Nedavnom objavom dosad neviđenih fotografija s vjenčanja, Adriana je na Instagramu ponovno potaknula lavinu komentara. Bez obzira na podijeljena mišljenja, jedno je sigurno: njezina vjenčanica ostaje jedna o kojoj se najviše pričalo, potvrđujući da je ostala vjerna svom jedinstvenom i odvažnom stilu.