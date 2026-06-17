Adriana Ćaleta-Car zna kako nositi tihi luksuz: Njezine kombinacije čekamo kao i utakmice

Dok Vatreni love pobjede na Svjetskom prvenstvu, Adriana Ćaleta-Car već godinama pobjeđuje na modnom terenu. Njezin stil spaja tihi luksuz, promišljene detalje i nenametljivu eleganciju zbog koje se svako njezino pojavljivanje prati s velikom pažnjom

Početak Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine nije samo sportski, već i društveni događaj prvog reda. Dok su oči svijeta uprte u travnjake diljem Sjedinjenih Američkih Država, ništa manje pažnje ne privlače ni tribine, gdje supruge i partnerice nogometaša nerijetko postaju modne zvijezde. Među njima se svojim istančanim i dosljednim stilom posebno ističe Adriana Ćaleta-Car, supruga hrvatskog reprezentativca Duje Ćalete-Cara, koja je postala sinonim za suvremenu eleganciju. Modni znalci sada s nestrpljenjem iščekuju njezina potencijalna izdanja koja će, bez sumnje, biti podjednako komentirana kao i potezi na terenu.

'Tihi luksuz' s osobnim pečatom

Stil Adriane Ćaleta-Car najbolje se može opisati kao utjelovljenje trenda "tihog luksuza". Ova dubrovačka pravnica s pariškom adresom preferira komade čistih linija, besprijekornih krojeva i neutralne palete boja, stavljajući naglasak na kvalitetu materijala, a ne na upadljive logotipe. Njezina garderoba riznica je bezvremenskih komada koji odišu profinjenošću, no daleko od toga da je njezin stil monoton.

Upravo suprotno, Adriana s nevjerojatnom lakoćom unosi osobni pečat u svaku kombinaciju, čineći je jedinstvenom i prepoznatljivom. Velika je zaljubljenica u dizajnerske modne dodatke, ali ih nosi suptilno, kao završni dodir koji zaokružuje priču. U njezinoj se kolekciji tako nalaze kultni komadi poput tamnoljubičaste Birkin torbe, klasika modne kuće Chanel ili popularne "Andiamo" torbice s potpisom Bottege Venete. Kada je riječ o obući, često bira modele koji spajaju udobnost i visoku modu, poput bež mokasinki brenda Loro Piana ili efektnih gležnjači modne kuće Khaite. No, ono što Adrianu izdvaja jest činjenica da dizajnerski komadi nikada ne zasjenjuju nju samu; oni su tu da nadopune njezinu prirodnu eleganciju i pokažu da modu istinski razumije i živi.

Majstorica spajanja nespojivog

Najveća snaga stila Adriane Ćaleta-Car leži u njezinoj sposobnosti da majstorski spaja naizgled nespojive elemente. Ona se ne boji modnih igrica i eksperimentiranja, ali to uvijek čini s mjerom i osjećajem za ravnotežu. Njezini outfiti savršen su primjer kako uskladiti ležerne komade s onim visoko sofisticiranim, stvarajući lookove koji su istovremeno nosivi i vizualno dojmljivi.

Primjerice, za šetnju Parizom odabrat će trenutno najpoželjniji model traperica, takozvani "barrel jeans", širok u bokovima i sužen pri gležnjevima, te ga upariti s jednostavnom, blago prozirnom košuljom u boji vanilije. S druge strane, u gradskom izdanju bez problema će spojiti klasični crni kaput ravnog kroja i luksuznu Birkin torbu s opuštenim plavim trapericama širokih nogavica, čime pokazuje iznimnu modnu sigurnost.

Njezina kreativnost posebno dolazi do izražaja kroz detalje. U jednoj od svojih najupečatljivijih kombinacija, jednostavan outfit sastavljen od svijetlih hlača i crnog blejzera podigla je na novu razinu tako što je skupocjenu Diorovu maramu, umjesto oko vrata, vezala oko struka, kreirajući gotovo skulpturalni moment. Taj stilski trik, viđen na modnim pistama, demonstrirao je njezino poznavanje trendova i hrabrost da ih interpretira na svoj način, čineći običan modni dodatak centralnim komadom cijelog stylinga.

Od dubrovačkih ulica do svjetskih tribina

Iako je zbog suprugove karijere život vodi diljem Europe, Adriana nikada nije zaboravila svoje korijene. Ova magistrica prava iz Dubrovnika zadržala je mediteranski šarm koji vješto kombinira s pariškim chicom, stvarajući stil koji je istovremeno opušten i nevjerojatno profinjen. Aktivna je na društvenim mrežama gdje je tisuće žena prate kao nepresušan izvor inspiracije, ne samo za glamurozne večernje prilike, već i za svakodnevne, promišljene kombinacije.