Zara Home ima najslađe posuđe za kraj ljeta koje će svaki stol učiniti posebnim

Ljetu još nije kraj, a nova kolekcija iz Zare Home stigla je kao stvorena za sve one koji žele što dulje zadržati ljetni ugođaj. Šarmantni tanjuri i pladnjevi ukrašeni morskim motivima nastali su u suradnji sa španjolskim umjetnikom Diegom Nineom i izgledaju poput malih umjetničkih djela

Iako su se u trgovinama već pojavili prvi komadi za jesensku sezonu, ljetu još nije kraj. Na to nas je podsjetila i Zara Home koja je nedavno predstavila novu kolekciju šarmantnog ljetnog posuđa, nastalu u suradnji sa španjolskim umjetnikom Diegom Nineom. Inspirirana morem, plažom i bezbrižnim danima provedenima na obali, kolekcija izgleda kao stvorena za duga ljetna druženja za stolom.

Diego Nine prepoznatljiv je po razigranom umjetničkom izrazu koji često crpi inspiraciju iz svakodnevnih, jednostavnih trenutaka, a upravo je takav pristup prenio i na ovu kolekciju za Zara Home. Svi komadi iz kolekcije djeluju jedinstveno i unikatno i svaki ima vlastiti karakter, a zajedno stvaraju veselu i pomalo nostalgičnu ljetnu priču.

Zara Home

Kolekcija donosi različite tanjure, pladnjeve i komade za posluživanje, ukrašene motivima koji odmah prizivaju ljeto. Tu su jedrilice, valovi, kupaći kostimi i drugi detalji povezani s morem i životom na obali. Posebno su efektni rukom ispisani natpisi i ilustracije zbog kojih posuđe djeluje opušteno, razigrano i gotovo kao da je ručno oslikano.

Osim motiva, razigrane su i boje. Kobaltno plava, crvena, zelena i žuta izmjenjuju se na različitim komadima, stvarajući vrlo živu paletu koja će lijepo izgledati na ljetnom stolu. Različiti tanjuri i motivi odlično funkcioniraju zajedno, čak i kada nisu potpuno usklađeni. Kombiniranjem nekoliko različitih komada možete dobiti ležeran, pomalo eklektičan izgled koji podsjeća na stolove malih mediteranskih restorana.

Zara Home

Ako još uvijek uživate u ljetnim ručkovima, večerama na terasi ili dugim kavama s društvom, ova kolekcija stiže u savršenom trenutku. Zara Home njome je ponudila jednostavan način da i najobičnije ljetno druženje dobije malo više boje, karaktera i mediteranskog štiha.

Zara Home - 18,99 €

Zara Home - 12,99 €

Zara Home - 38,99 €

Zara Home - 12,99 €

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