Severina u pulskoj Areni pokazala modni spektakl: Top u obliku srca ukrao je svu pažnju

Severina je još jednom pokazala kako zna nositi komade koji nisu klasični, već imaju karakter i priču

Severina je još jednom dokazala da moda za nju nije samo odabir odjeće, već način izražavanja. Tijekom priprema za koncert u pulskoj Areni, regionalna zvijezda privukla je pažnju elegantnim, odvažnim i pomalo teatralnim izdanjem koje savršeno spaja ženstvenost i glamur.

U središtu njezina outfita našao se upečatljiv crni top u obliku srca brenda AREA, ukrašen svjetlucavim detaljima koji naglašavaju njegovu skulpturalnu siluetu. Romantičan oblik srca u kombinaciji s crnom bojom dao je cijeloj kombinaciji zavodljiv, ali sofisticiran izgled, a riječ je o komadu koji je već osvojio ljubiteljice mode diljem svijeta. Top je posebno tražen, a na brojnim online trgovinama već je rasprodan, što potvrđuje njegov status poželjnog statement komada.

Severina/Instagram

Severina je atraktivan top kombinirala s crnim hlačama visokog struka, koje su svojim posebnim krojem dodatno naglasile figuru. Hlače s bogatim naborima i proširenjima na bokovima podsjećaju na orijentalnu estetiku, stvarajući efekt raskošne siluete i dajući outfitu dozu scenske dramatike. Upravo taj spoj uskog, strukturiranog gornjeg dijela i lepršavog donjeg dijela stvorio je modnu ravnotežu koja izgleda istovremeno moćno i ženstveno.

Minimalistički crni tonovi dodatno su istaknuli detalje na topu, dok su sunčane naočale i elegantna torba zaokružile cijeli look. Severina je još jednom pokazala kako zna nositi komade koji nisu klasični, već imaju karakter i priču.

Ovo izdanje u povijesnom ambijentu pulske Arene savršen je primjer kako jedan upečatljiv modni komad može transformirati cijelu kombinaciju – a Severina je dokazala da crna boja nikada nije dosadna kada se nosi s dovoljno samopouzdanja i stila.

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