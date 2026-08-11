Iskoristite sezonu patlidžana uz ove jednostavne i ukusne recepte

Patlidžan može biti glavno jelo, prilog ili lagana večera, a uz pravu pripremu osvaja bogatim okusom i kremastom teksturom. Donosimo recepte koji će vam pokazati koliko je svestran – od klasične musake i parmigiane do hrskavo pohanih patlidžana i drugih ukusnih prijedloga

Na vrhuncu ljeta, kada su tržnice prepune boja i mirisa, jedan plod tamne, sjajne kore privlači posebnu pažnju - patlidžan. Iako ga neki i dalje izbjegavaju zbog straha od gorčine ili spužvaste teksture, uz pravilnu pripremu patlidžan postaje nevjerojatno ukusan i svestran.

Botanički voće, poznat i kao melancan, patlidžan potječe iz Indije, a danas je zvijezda mediteranskih jela poput musake i parmigiane. Uz to što je niskokaloričan, bogat je vlaknima, kalijem i antioksidansima poput antocijana u svojoj ljubičastoj kori, što ga čini odličnim saveznikom u održavanju zdrave probave i regulaciji šećera u krvi. Njegovi benefiti za zdravlje samo su dodatan razlog da mu pružite priliku.

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Ključ za pretvaranje patlidžana u pravu kulinarsku deliciju leži u pravilnoj pripremi. Najveći strah - gorčina - danas je uglavnom neopravdan jer su današnje sorte uzgojene tako da budu znatno blažeg okusa. Ipak, tradicionalna metoda soljenja i dalje ima svoju svrhu. Rezanjem patlidžana na ploške ili kocke i posipanjem solju, ne samo da se izvlači potencijalna gorčina, već i višak vode. Nakon tridesetak minuta, na površini će se pojaviti kapljice vode. Dovoljno je isprati sol, a ploške dobro osušiti papirnatim ubrusom. Ovim postupkom razbija se njegova spužvasta struktura, što znači da će pri kuhanju upiti znatno manje ulja i neće postati gnjecav. Pri kupnji birajte plodove koji su čvrsti na dodir, teške za svoju veličinu i imaju glatku, sjajnu koru bez nabora ili mekanih dijelova. Koru nije potrebno guliti; ona ne samo da sadrži vrijedne nutrijente, već pomaže plodu da zadrži oblik tijekom termičke obrade.

U nastavku donosimo recepte u kojima je patlidžan glavna zvijezda – od sočne musake i parmigiane do pohanih patlidžana i drugih finih ljetnih jela.

Parmigiana di melanzane

Ovaj talijanski klasik slojevito je savršenstvo koje slavi spoj patlidžana, bogatog umaka od rajčice te rastopljene mozzarelle i parmezana. Jelo je toliko zasitno da može poslužiti kao samostalan obrok uz komad svježeg kruha.

Sastojci:

dva velika patlidžana

maslinovo ulje

jedan luk, sitno nasjeckan

dva režnja češnjaka, sitno nasjeckana

800 g pelata ili sjeckanih rajčica

šaka svježeg bosiljka

250 g mozzarelle, narezane na ploške

100 g svježe naribanog parmezana

sol i svježe mljeveni papar

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 200°C. Patlidžane narežite na ploške debljine oko jedan centimetar, posolite ih i ostavite da odstoje. Nakon toga ih isperite i dobro osušite.

Položite ploške na lim za pečenje, lagano ih premažite maslinovim uljem i pecite oko 15-20 minuta, dok ne omekšaju i dobiju zlatnu boju.

Za umak, na maslinovom ulju pirjajte luk dok ne omekša. Dodajte češnjak i pirjajte još minutu. Ulijte rajčice, posolite, popaprite i kuhajte na laganoj vatri dvadesetak minuta. Na kraju umiješajte nasjeckani bosiljak.

U vatrostalnu posudu slažite redove: prvo tanki sloj umaka, zatim red patlidžana, komadiće mozzarelle i pospite parmezanom. Ponavljajte dok ne potrošite sastojke, a završite slojem umaka i obilnom količinom parmezana.

Pecite u pećnici oko 30 minuta, dok se sir ne rastopi i ne dobije zlatnu koricu. Prije posluživanja ostavite da odstoji desetak minuta.

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Grčka musaka

Musaka je utjelovljenje grčke "comfort food" kuhinje, jelo koje grije dušu i tijelo. Slojevi mekanog patlidžana, bogatog mesnog umaka i kremastog bešamela stvaraju harmoniju okusa kojoj je teško odoljeti.

Sastojci:

dva do tri patlidžana srednje veličine

500 g mljevene junetine ili janjetine

jedan veliki luk, nasjeckan

tri režnja češnjaka, nasjeckana

400 g sjeckanih rajčica

jedna žličica cimeta i origana

maslinovo ulje, sol, papar

Za bešamel: 60 g maslaca, 60 g brašna, 700 ml mlijeka, prstohvat muškatnog oraščića, dva žumanjka, 50 g naribanog sira

Priprema:

Patlidžane pripremite kao za parmigianu - narežite, posolite, isperite, osušite i kratko ispecite na grill tavi ili u pećnici.

Na maslinovom ulju pirjajte luk, dodajte mljeveno meso i pržite dok ne posmeđi. Dodajte češnjak, rajčice, cimet, origano, sol i papar. Kuhajte dok se umak ne zgusne.

Za bešamel, otopite maslac, dodajte brašno i miješajte minutu. Postupno ulijevajte toplo mlijeko uz stalno miješanje pjenjačom kako biste izbjegli grudice. Kuhajte dok se umak ne zgusne, zatim maknite s vatre. Začinite solju i muškatnim oraščićem. Kad se malo ohladi, umiješajte žumanjke i sir.

U nauljenu posudu slažite red patlidžana, zatim red mesnog umaka. Ponavljajte postupak i završite slojem patlidžana.

Sve prelijte pripremljenim bešamelom i pecite na 180°C oko 45 minuta, dok vrh ne dobije lijepu zlatnosmeđu boju.

Pohani patlidžan

Brz i jednostavan klasik koji svi vole. Hrskav izvana, a mekan iznutra, idealan je kao prilog ili lagani samostalni obrok.

Sastojci:

1 veliki patlidžan

2 jaja

100 g glatkog brašna

150 g krušnih mrvica

sol

ulje za prženje

Priprema:

Patlidžan narežite na ploške debljine oko pola centimetra. Posolite ih i ostavite desetak minuta da puste vodu, a zatim ih osušite papirnatim ubrusom.

Pripremite tri tanjura: jedan s brašnom, drugi s razmućenim jajima i treći s krušnim mrvicama.

Svaku plošku patlidžana prvo uvaljajte u brašno, zatim umočite u jaja i na kraju obložite krušnim mrvicama.

U dubljoj tavi zagrijte ulje. Pržite patlidžane s obje strane do zlatnožute boje.

Izvadite ih na papirnati ubrus kako bi upio višak masnoće i poslužite tople.

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Jednostavan namaz od patlidžana

Inspiriran mediteranskim okusima, ovaj kremasti namaz savršen je za druženja. Poslužite ga uz prepečeni kruh, krekere ili svježe povrće.

Sastojci:

2 srednja patlidžana

2 režnja češnjaka

sok pola limuna

3 žlice maslinovog ulja

sol, papar

svježi peršin za ukras

Priprema:

Pećnicu zagrijte na 220°C. Patlidžane probodite vilicom na nekoliko mjesta i pecite oko 30-40 minuta, dok kora ne potamni i meso potpuno ne omekša.

Pustite patlidžane da se malo ohlade, a zatim ih prerežite po pola i žlicom izdubite mekano meso.

Meso patlidžana stavite u sjeckalicu ili blender zajedno sa sitno sjeckanim češnjakom, limunovim sokom, maslinovim uljem, soli i paprom.

Miksajte dok ne dobijete glatki namaz. Kušajte i po potrebi dodatno začinite.

Prebacite namaz u zdjelicu, pokapajte s još malo maslinovog ulja i ukrasite sjeckanim peršinom prije posluživanja.

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