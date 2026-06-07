Dvije žene koje mijenjaju navike i čuvaju okoliš: Od održive mode do vrta bez otpada

RTL Hrvatska svoj tradicionalni društveno odgovorni projekt ove godine organizira pod nazivom 'Tjedan za budućnost'! Uz naglasak na klimatske promjene, od 1. do 7. lipnja 'Tjedan za budućnost' usmjerit će pozornost na empatiju, odgovornost prema planetu i ljudima, društveni angažman te pametna rješenja koja donose jednostavniji život i bolju budućnost

Velike promjene ne događaju se uvijek kroz velike projekte. Ponekad počinju u malom zagrebačkom obrtu koji staroj odjeći daje novi život ili u vrtu u kojem se pažljivo koristi svaki plod i ne baca baš ništa. Upravo zato predstavljamo dvije žene koje svojim svakodnevnim izborima pokazuju kako održivost nije trend, nego način života.

Lana Kralj (35), osnivačica brenda Arilu Dizajn, odlučila je stati na kraj logici brze mode koja proizvodi goleme količine otpada. Nakon godina rada u tekstilnoj industriji, odlučila je pokrenuti vlastiti brend temeljen na ponovnoj upotrebi materijala i odgovornijem pristupu modi. Njezin brend održive mode mali je obrt koji je nastao iz velike ideje - i pod sloganom "Ostavi utisak, a ne otisak".

"Godinama sam radila u tekstilnoj industriji i ono što me najviše smetalo je način na koji industrija nimalo ne misli o okolišu. Stvaraju se ogromne količine otpada i nitko tome ne pridaje previše pažnje. Što sam starija to sam svjesnija našeg osobnog utjecaja i odabira koje možemo donositi u raznim segmentima te biram živjeti što je održivije moguće.“

U svom radu koristi rabljenu odjeću i postojeće materijale koji bi inače završili na otpadu, stvarajući unikatne komade s jasnom porukom.

Zena.hr

"Slow fashion je za mene neki smislenjiji pristup radu, uz puno promišljanja o dizajnu i funkcionalnosti, kako bi predmet višestruko služio ženi koja ga nosi, u smislu praktičnosti i dugotrajnosti. Ona je u suštini suprotnost fast fashionu koji eksploatira sve do maksimuma - resurse koje koristi, ljude koji rade u svakakvim uvjetima i enormnu količinu proizvoda i trendova koji se stalno mijenjaju i ostavljaju velike posljedice zagađivanjem okoliša. Održivost je kod mene izražena u tome da ne koristim nove materijale za stvaranje, već one postojeće koji su već ostavili svoj ekološki otisak te ne doprinose ponovnom zagađenju te ih iskorištavam do maksimuma bez velikog gomilanja otpada. Upravo zato su moji komadi unikati.“

Dok Lana djeluje kroz modu, Zagrepčanka Matea Frajsberger svoju publiku na društvenim mrežama inspirira pod imenom @Click4Chic, i to kroz vrtlarenje, održivu potrošnju i odgovorniji odnos prema hrani. Nekada poznata prvenstveno po beauty i modnom sadržaju, ova influencerica danas promovira sporiji i svjesniji način života.

Privatna arhiva

"Kupujem puno manje nego prije, ali gledam da je to nešto što ću stvarno nositi. Znam da smo već tisuću puta svi čuli da ne padamo na trendove, ali ja ću ponoviti isto. Takvu odjeću nosimo svega par puta prije nego je bacimo... točnije sedam puta koliko je pokazalo nedavno istraživanje. Takvi podaci su zastrašujući i naravno da bismo svi trebali promisliti i više paziti što kupujemo. Bit će bolje za planet, ali i za naš novčanik.“

Posebno ju je promijenio vlastiti vrt, kroz koji je razvila još veće poštovanje prema prirodi i hrani.

"Sadim samo ono što jedem, što volim i što znam da ću iskoristiti. To je ono što i savjetujem ljudima. Puno njih se zanese, posadi puno, eksperimentira i onda ne zna što bi s tim plodovima. Bacanje hrane nešto je što me najviše boli, i osim strpljenja, tome me vrt najviše naučio. Kada vidim koliko rada, vode, vremena i truda treba jednom npr. krastavcu da naraste, ma pojest ću mu i koru... Kod mene se stvarno ništa ne baca.“

Kako bi sačuvala plodove svog rada, naučila je pripremati zimnicu, sušiti začine i čuvati viškove hrane.

"Da tome doskočim, naučila sam kiseliti plodove i spremati ih kao zimnicu. Naučila sam sušiti biljke i spremati ih kao začine i čaj, sve samo da se moj trud očuva. Moram priznati da u životu nisam naučila toliko stvari koliko zadnjih par godina koliko imam vrt.“

Iako djeluju u potpuno različitim područjima, Lana i Matea dijele istu filozofiju - promjena počinje od pojedinca. Jedna kroz održivu modu smanjuje tekstilni otpad, a druga kroz vrt i odgovornu potrošnju pokazuje kako se prirodni resursi mogu cijeniti i koristiti s poštovanjem. Njihove priče podsjećaju da za očuvanje okoliša nisu uvijek potrebne velike kampanje, ponekad je dovoljno donijeti samo jednu bolju odluku svaki dan.