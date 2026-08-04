Mokre njuškice i vruće šapice: Pogledajte pse naših čitateljica kako osvajaju plaže

Ljeto nije rezervirano samo za nas, već i za naše četveronožne ljubimce. Naše čitateljice poslale su nam fotografije svojih pasa s ljetovanja, a prizori su nas odmah osvojili. Neki hrabro skaču u more, drugi uživaju u plićaku, dok se dio njih najradije odmara u hladu. Bilo da su strastveni plivači ili samo poziraju uz obalu, svi izgledaju kao pravi frajeri na plaži. Pogledaj fotogaleriju preslatkih pasa koji znaju kako uživati u ljetu.

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