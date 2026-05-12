Influencerica Matea Frajsberger otkrila nam je sve o vrtlarenju i second hand shoppingu

Njezini fotografije i vlogovi prepuni su zelenila, ljepote i održivosti. Zagrepčanka Matea Frajsberger na ležeran i simpatičan uči nas kako možemo obogatiti svoj život uz zelenilo, uživati u modi i paziti na održivost

Mateu Frajsberger godinama pratimo na društvenim mrežama pod imenom @Click4Chic, a tijekom vremena postala je mnogo više od klasične influencerice. Pratitelje je osvojila još kao mlada djevojka zaljubljena u šminku, modu i beauty trendove, no njezin sadržaj s vremenom je rastao s njom. Danas je mnogi doživljavaju kao inspiraciju za sporiji, svjesniji i održiviji način života – ženu koja jednako strastveno govori o vrtu, ekologiji, domaćoj hrani i zimnici kao što je nekad pričala o make-up favoritima i modnim kombinacijama.

Njezin put u svijetu beautyja i mode započeo je 2012. godine kada je pokrenula blog Click4Chic, jedan od prvih domaćih lifestyle blogova koji je okupio vjernu zajednicu pratitelja. Ubrzo su uslijedili YouTube, Instagram i TikTok, gdje su posebnu pažnju privukli njezini iskreni i spontani vlogovi kroz koje je pratiteljima otvoreno pokazivala svakodnevicu – bez pretjeranog uljepšavanja i nametnute savršenosti. Upravo su joj iskrenost, neposrednost i osjećaj bliskosti s publikom donijeli dugovječnost na domaćoj influencerskoj sceni.

Privatna arhiva

I dok su mnogi ostali vjerni samo jednom trendu ili estetici, Matea je bez straha mijenjala smjer i pokazala da influenceri mogu rasti sa svojom publikom. Od beauty tutoriala i modnih kombinacija do savjeta o uzgoju povrća, očuvanju prirode i pripremi domaće zimnice, njezin sadržaj danas odražava životne vrijednosti koje živi i privatno. Upravo zato smo poželjeli razgovarati s Mateom o njezinom vrtu, ali i o tome kako je i dalje zaljubljena u beauty i modu.

Koliko se tvoj odnos prema društvenim mrežama promijenio od 2012. godine i što ti je danas najvažnije na tvojim kanalima? Jesu li se i pratitelji promijenili?

Apsolutno se sve promijenilo. Što je i logično s obzirom na to koliko je godina prošlo, i koliko sam se promijenila ja kao osoba, ali i moji interesi. Nekada je moda bila glavna tema na mojim kanalima, a danas je promijenila oblik. I dalje ju volim, ali fokus je na održivosti, na inspiracijama iz second hand trgovina itd. Uz to, veliki naglasak je i na moj vrt i novu ljubav koju sam u njemu pronašla.

Privatna arhiva

Što je najviše utjecalo na veliku promjenu smjera?

Mislim da je odgovor odrastanje, kao što sam i prije rekla. Normalno je da se naši interesi mijenjaju s godinama. Nikad nije bio poslovni plan promijeniti sadržaj kao takav, već se on mijenjao sa mnom. Sjećam se koliko me bilo strah početi snimati kako vrtlarim jer su mi bližnji govorili da to nikog ne zanima, pogotovo ne u gradu gdje živim, a danas je upravo taj vrt najgledaniji na mojem profilu.

Kako danas živiš modu i beauty? Što su tvoji kriteriji za dobar modni komad i kvalitetnu kozmetiku?

Obožavam kozmetiku i make-up. Toliko da sam prošle godine upisala i završila smjer za formulatora organske kozmetike. Zanimalo me što stavljam na svoju kožu, koji sastojci su danas kvalitetni i i nisam htjela slijepo vjerovati deklaracijama na proizvodima. Htjela sam naučiti više i tako znati što govorim i preporučujem svojim pratiteljima.

Koliko kupuješ te kako paziš na odjeću i održivost?

Odmah ću reći da nisam savršena, niti si želim raditi taj pritisak. Pazim i više gledam, ali i dalje sam samo čovjek. Mislim da je dovoljno malim koracima napraviti neku promjenu i za sebe i za naš planet, i tako utjecati na ljude oko sebe. Da, ormar mi je pun second hand komada, ali naravno i da ima onih manje ''održivih''.

Privatna arhiva

Kojih pravila se držiš u šopingu i odabira odjeće?

Kupujem puno manje nego prije, ali gledam da je to nešto što ću stvarno nositi. Znam da smo već tisuću puta svi čuli da ne padamo na trendove, ali ja ću ponoviti isto. Takvu odjeću nosimo svega par puta prije nego je bacimo... točnije sedam puta koliko je pokazalo nedavno istraživanje. Takvi podaci su zastrašujući i naravno da bismo svi trebali promisliti i više paziti što kupujemo. Bit će bolje za planetu, ali i za naš novčanik.

Buvljaci i second hand dućani ponovno su u centru zanimanja. Koja su tvoja pravila kod kupovine second hand komada?

Jako mi je drago što mlađe generacije vole second hand shopping. Moja pravila su: pipkaj materijale, gledaj etikete... i opet, kupi samo ono što ti se sviđa. Second hand trgovine često imaju niže cijene, pa se čovjek lako zavede i kupi više toga. Kao, jeftino je pa neka se ima, a to je pogreška.

Kako odabireš proizvode za kozmetičku torbicu? Što ti je najvažnije kod odabira make-upa?

Nisam osoba koja se puno šminka, ali volim šminku. Uvijek su to par proizvoda za koje sam sigurna da odgovaraju mojoj koži. Naglasak je više na njezi lica, nego na '' bojenju'' istog. Od make-upa to su serum u boji, rumenilo i proizvodi za usne, a od kozmetike su to kvalitetni sastojci koji su i nježni za moju kožu. Kod make -upa je moto manje je više, ali isto ne mogu reći za preparativu kozmetiku. Stvarno dosta toga koristim i volim.

Tvoj Instagram i TikTok prepuni su zelenila, a kako je sada proljeće ne možemo izbjeći temu vrta. Kako se rodila tvoja želja da imaš svoj vrt?

S vrtom sam krenula kada sam se preselila kod dečka u kuću. Htjela sam samo ''urediti'' dvorište i posaditi par biljaka da nije sve golo. Međutim, brzo sam se zaljubila u vrtlarenje i danas mi je to najveća ljubav. Ne samo da odmaram glavu kada prčkam po zemlji, kao nagradu dobijem kvalitetno provedeno vrijeme na zraku i divne plodove u kojima uživam cijelu sezonu.

Privatna arhiva

Što sve sadiš ove godine? Što bi savjetovala ljudima koji žele nešto zasaditi na balkonu ili imati svoj vrt?

Sadim samo ono što jedem, što volim i što znam da ću iskoristiti. To je ono što i savjetujem ljudima. Puno njih se zanese, posadi puno, eksperimentira i onda ne zna što bi s tim plodovima. Bacanje hrane nešto je što me najviše boli, i osim strpljenja, tome me vrt najviše naučio. Kada vidim koliko rada, vode, vremena i truda treba jednom npr. krastavcu da naraste, ma pojest ću mu i koru... Kod mene se stvarno ništa ne baca.

Kako spremaš višak proizvoda koje dobiješ u svom vrtu?

Da tome doskočim, naučila sam kiseliti plodove i spremati ih kao zimnicu. Naučila sam sušiti biljke i spremati ih kao začine i čaj, sve samo da se moj trud očuva. Moram priznati da u životu nisam naučila toliko stvari koliko zadnjih par godina koliko imam vrt.