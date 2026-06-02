Više od okusa: Kako sezonska prehrana čuva vaše zdravlje i planet

RTL Hrvatska svoj tradicionalni društveno odgovorni projekt ove godine organizira pod nazivom 'Tjedan za budućnost'! Uz naglasak na klimatske promjene, od 1. do 7. lipnja 'Tjedan za budućnost' usmjerit će pozornost na empatiju, odgovornost prema planetu i ljudima, društveni angažman te pametna rješenja koja donose jednostavniji život i bolju budućnost

U eri globalizacije, supermarketi nam nude jagode usred zime i bundevu u proljeće, stvarajući iluziju da priroda nema svoj kalendar. Ipak, sve je glasniji pokret koji zagovara povratak onome što je nekad bilo pravilo - prehrani u skladu s godišnjim dobima. Jesti sezonski ne znači samo uživati u punijem okusu namirnica, već je to svjesna odluka koja donosi duboke koristi za naše zdravlje i okoliš.

Hranjiva snaga prirode na vrhuncu sezone

Glavna zdravstvena prednost sezonske prehrane leži u nutritivnoj superiornosti. Voće i povrće koje je ubrano na vrhuncu svoje zrelosti, nakon što je prirodno raslo na suncu, sadrži značajno višu razinu vitamina, minerala i antioksidansa. Studije su potvrdile da svježina izravno utječe na kvalitetu. Primjerice, rajčica dozrela na ljetnom suncu imat će neusporedivo bogatiji okus i više likopena, snažnog antioksidansa, od one koja je tjednima putovala do polica trgovina. S druge strane, zimske namirnice poput kelja ili poriluka nude točno ono što nam je potrebno tijekom hladnijih mjeseci - nutrijente koji jačaju imunitet i daju energiju. Prehrana u skladu s prirodom također potiče raznolikost. Umjesto da se cijele godine oslanjamo na isti, ograničeni broj namirnica, svako godišnje doba na naš jelovnik donosi nove okuse i, s njima, širok spektar fitonutrijenata. Ovi spojevi, koji biljkama daju boju, miris i okus, ključni su za zaštitu našeg tijela od kroničnih bolesti. Tako proljeće donosi šparoge i mladi luk za detoksikaciju, ljeto bobičasto voće i krastavce za hidrataciju, jesen jabuke i bundeve bogate vlaknima, a zima citruse i kupusnjače kao štit od prehlada.

Ekološki otisak na tanjuru: više od prijeđenih kilometara

Kada govorimo o ekološkim prednostima, prva asocijacija je smanjenje "prehrambenih milja", odnosno udaljenosti koju hrana prijeđe od polja do stola. Iako je to važan faktor, priča je znatno složenija. Konzumacija lokalno uzgojene hrane doista smanjuje emisije stakleničkih plinova nastale transportom. Međutim, utjecaj hrane na okoliš obuhvaća cjelokupni životni ciklus proizvoda, a istraživanja pokazuju da način proizvodnje često ima veći ugljični otisak od samog transporta. Primjerice, rajčice uzgojene zimi u grijanim staklenicima u našoj blizini mogu proizvesti više štetnih plinova zbog ogromne potrošnje energije nego rajčice koje su prirodno rasle na suncu u Španjolskoj i dovezene kamionom. Slično vrijedi i za skladištenje; jabuke ubrane u jesen i čuvane mjesecima u hladnjačama troše znatnu energiju. Najodrživiji izbor su stoga namirnice koje rastu vani, u svojoj prirodnoj sezoni. Uz to, kupnjom od lokalnih OPG-ova i na tržnicama izravno podržavamo lokalno gospodarstvo. Novac ostaje u zajednici, čuvaju se radna mjesta i opstanak malih poljoprivrednih gospodarstava. A kako je ponuda u jeku sezone obilna, cijene su često niže, što sezonsku prehranu čini i ekonomski pametnim izborom.

Jednostavni koraci do sezonskog jelovnika

Usvajanje sezonskog načina prehrane jednostavnije je nego što se čini. Najbolji prvi korak je posjet lokalnoj tržnici, gdje možete pronaći najsvježije proizvode i razgovarati s poljoprivrednicima. Informirajte se o sezonskim kalendarima i planirajte obroke na temelju onoga što je dostupno. To potiče kreativnost u kuhinji i otvara vrata novim receptima. Ljeti, kada voća i povrća ima u izobilju, iskoristite priliku za zimnicu. Zamrzavanje ili priprema umaka sjajan su način da sačuvate okuse ljeta za hladnije dane.