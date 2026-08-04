Globalni ljetni trend stigao je u Hrvatsku: XYZ i D'OR Beach Club predstavljaju prvu brendiranu plažu u regiji

Od luksuznih resorta na Mediteranu do prestižnih beach clubova u Saint-Tropezu, Mykonosu i Dubaiju, brendirane plaže postale su jedan od najprepoznatljivijih globalnih lifestyle trendova

Ovog ljeta Istra je dobila novu lifestyle adresu koja spaja dizajn, modu i vrhunski doživljaj odmora. Premium lifestyle i modna destinacija XYZ, u suradnji s D'OR Beach Clubom u Funtani, predstavila je prvu potpuno brendiranu plažu u regiji – koncept koji posljednjih godina obilježava najpoznatije svjetske ljetne destinacije.

Ana Knežević

Ana Knežević

Ana Knežević

Od luksuznih resorta na Mediteranu do prestižnih beach clubova u Saint-Tropezu, Mykonosu i Dubaiju, brendirane plaže postale su jedan od najprepoznatljivijih globalnih lifestyle trendova. Umjesto klasičnih kampanja, premium brendovi sve češće stvaraju stvarna mjesta na kojima posjetitelji mogu doživjeti njihov svijet kroz dizajn, atmosferu i iskustvo. Sada je takav koncept po prvi put zaživio i na hrvatskoj obali.

Ana Knežević

Ana Knežević

U razdoblju od 31. srpnja do 30. kolovoza, VIP zona D'OR Beach Cluba u Funtani transformirana je u jedinstvenu XYZ ljetnu oazu. Svaki detalj prostora nosi prepoznatljiv vizualni identitet brenda – od elegantnih Golden Shade sjenila i baldahina do premium ležaljki, pažljivo osmišljenih kako bi stvorili osjećaj ekskluzivnosti i bezbrižnog ljetnog odmora.

Ana Knežević

Ana Knežević

Gostima je na raspolaganju šest baldahina, deset setova premium ležaljki, tri velika i dva manja Golden Shade sjenila, dok posebnu razinu usluge osigurava konobar zadužen isključivo za VIP zonu. Ideja je jednostavna – omogućiti posjetiteljima da cijeli dan provedu na jednom mjestu uživajući u vrhunskom komforu, bez potrebe da napuštaju svoju ljetnu oazu.

Ana Knežević

Ana Knežević

No, iskustvo ne završava na uređenju prostora. Posjetiteljima su dostupni brendirani ručnici i kreme sa zaštitnim faktorom, a posebno za ovu suradnju kreiran je i D'OR x XYZ Signature Cocktail – osvježavajuća kombinacija ruma, kokosova pirea, limete, soka od ananasa i prosecca koja savršeno zaokružuje ljetni ugođaj.

Ana Knežević

Suradnja XYZ-a i D'OR Beach Cluba pokazuje kako se suvremeni lifestyle više ne gradi isključivo kroz proizvode, već kroz autentična iskustva. Potrošači danas traže destinacije koje nude više od lijepog pogleda – mjesta koja spajaju estetiku, kvalitetnu uslugu i atmosferu koju žele doživjeti i podijeliti.

Brendirana plaža u Funtani tako nije samo nova atrakcija na hrvatskoj obali, već i primjer kako se svjetski trendovi uspješno prenose na domaću turističku scenu. U srcu Istre nastala je nova ljetna destinacija koja će ovog kolovoza privući ljubitelje dizajna, putovanja, mode i premium lifestyle iskustava.

Brendirana plaža XYZ x D'OR Beach Club otvorena je do 30. kolovoza na adresi Bijela Uvala 12, Funtana.