Lana staroj odjeći daje novi život: Mali brend iz Zagreba donosi prekrasne ruksake od odbačenih materijala

Arilu - Brand održive mode mali je obrt, ali priča veliku priču - priču o usporavanju tempa, uživanju u ljepoti i unikatnosti i upozorava na zagađenje koje je donijela brza moda. Razgovarale smo s njegovom vlasnicom

Sjećate li se vremena kada smo nosili odjeću naslijeđenu od starije braće ili rođaka, a majice i trenirke nosile su se i po nekoliko godina? Danas kao da toga više nema, sve je jeftino i brzo dostupno pa većina sve radije kupi nego koristi već rabljeno. No takvo razmišljanje ima velike posljedice, ne samo za naše novčanike, nego i za prirodu.

Naime, modna industrija ima ogroman utjecaj na okoliš. Procjenjuje se da se globalno svake godine proizvede čak oko 92 milijuna tona tekstilnog otpada, od čega se reciklira tek mali dio, dok većina završava na odlagalištima ili se spaljuje. Ovaj problem dodatno pogoršava tzv. brza moda, koja potiče kupnju jeftine odjeće kratkog vijeka trajanja i stvara kulturu bacanja.

Upravo zato sve više dolazi do izražaja koncept održive i spore mode. Ona podrazumijeva kvalitetniju izradu, dugotrajnije komade i odgovorniji odnos prema proizvodnji i potrošnji. Dizajneri se sve češće okreću prirodnim materijalima, lokalnoj proizvodnji i manjim kolekcijama, čime smanjuju višak i negativan utjecaj na okoliš. Veliku ulogu ima i recikliranje odjeće i tkanina. Stara odjeća može se ponovno koristiti, prepravljati ili pretvarati u nove komade kroz proces “upcyclinga”. Time se produžuje životni vijek materijala i smanjuje potreba za proizvodnjom novih resursa.

Na ovakav način razmišlja i Lana Kralj (35), mlada Zagrepčanka koja stoji iza brenda Arilu dizajn - Brand održive mode. Pod sloganom "Ostavi utisak, a ne otisak", Arilu nudi unikatne komade izrađene od rabljene odjeće ili odbačenih materijala, čime se suprotstavlja masovnoj proizvodnji i modnoj uniformiranosti koje smo postali robovi.

Žena.hr

Razgovarali smo s Lanom o njezinom brendu, kako je nastao, koje proizvode nudi i kako je zapravo došla na ideju praviti unikatne ruksake i odjeću od rabljene odjeće i odbačenih tkanina.

Kako je započela priča o Arilu Dizajnu i kako ste došli na ideju pokrenuti vlastiti brend?

Godinama sam radila u tekstilnoj industriji i ono što me najviše smetalo je način na koji industrija nimalo ne misli o okolišu. Stvaraju se ogromne količine otpada i nitko tome ne pridaje previše pažnje. Što sam starija to sam svjesnija našeg osobnog utjecaja i odabira koje možemo donositi u raznim segmentima te biram živjeti što je održivije moguće. Oduvijek nekako skupljam materijale i odjeću s ciljem da što više toga iskoristim te mi je nekako logično došla ideja da pokrenem vlastiti brend koji će u poslovanju koristiti resurse koji još imaju puno toga za dati i mogu ispričati neku novu priču, umjesto da samo završe na otpadu.

Jeste li oduvijek bili skloni kreativnom radu ili je dizajn došao kasnije u vaš život? Koji je bio prvi komad koji ste napravili i jeste li tada već osjećali da bi to moglo postati nešto veće?

Od djetinjstva sam imala silnu želju biti dizajnerica. Uvijek sam crtala neke kreacije ili pravila barbikama odjeću od raznih krpica. Također, teta mi je bila krojačica te me uvijek oduševljavalo kako je uz nešto vremena i truda stvarala lijepe stvari. Sve to skupa me jako privlačilo te sam tako i odabrala Školu za tekstil, kožu i dizajn gdje sam dobila osnovna znanja i tehnike za kreiranje odjevnih predmeta. Kasnije sam si najčešće šivala torbe, raznih boja i oblika. Većinu srednje škole sam nosila samo torbe koje sam sama izradila. Dugo sam razmišljala o vlastitom brendu, ali napokon sam skupila i hrabrosti da krenem u tu priču. Sada se opet vraćam svojoj ljubavi prema izradi ruksaka koja me oduvijek prati.

Žena.hr

Odakle najčešće crpite inspiraciju za svoje uzorke, boje i forme? Postoji li neka tema, motiv ili estetika kojoj se stalno vraćate?

Inspiraciju crpim stvarno od svugdje. Ponekad me neke boje i oblici u arhitekturi inspiriraju, ponekad je to priroda jer je ona uvijek neiscrpan izvor ljepote, ali mislim da me ipak najčešće inspiriraju sami materijali koje imam na raspolaganju. Usklađujem boje, teksture i uzorke te dopustim materijalima da ispričaju svoju priču. U posljednje vrijeme sam izrađivala cvjetne motive na ruksacima jer mi se sviđa ideja da nosiš neku bajkovitu malu galeriju na leđima koja nas nadahnjuje i podsjeća da malo usporimo i divimo se stvarima oko sebe.

Kako izgleda put od ideje do gotovog proizvoda u vašem radu?Koliko eksperimentiranja ima u tom procesu i koliko često nastaju potpuno novi smjerovi ili kolekcije? Imate li omiljeni dio procesa - skiciranje, odabir materijala, izradu ili završne detalje?

Ponekad mi ideja dođe vrlo lako i nekako u smislu boja koje želim iskombinirati ili pak neke tehnike šivanja koje želim isprobati. Najdraže mi je usklađivanje boja i kombiniranje kako da neke sitnice najviše dođu do izražaja. Često ima dosta eksperimentiranja i uklapanja materijala jer imam ograničenu količinu te ga treba dobro rasporediti i iskombinirati da ga uspijem uklopiti. Trenutno sam se opredijelila za ruksake jer sam došla do zaključka da to najviše volim raditi. U početku sam šivala razne odjevne predmete, najčešće jakne te sam kombinirala različite krojeve, tehnike kao patchwork i zero waste iskorištavanje i najmanjih komadića materijala. S vremenom sam uvidjela da se ipak često dosta opterećujem odabirom kroja te da se trudim naći nešto za svakoga što je prilično izazovno kad radiš s malim količinama materijala. Zato sam se opredijelila za ruksake, ali s vremenom vjerujem da ću dodavati i različite dizajne torba. Osnova mog dizajna je da ostavlja jak utisak, ali ne i otisak.

Vaš rad uklapa se u filozofiju sporije i svjesnije mode. Što za vas osobno znači slow fashion? Na koje načine razmišljate o održivosti i ekološkom otisku u svom radu?

Slow fashion je za mene neki smislenjiji pristup radu, uz puno promišljanja o dizajnu i funkcionalnosti, kako bi predmet višestruko služio ženi koja ga nosi, u smislu praktičnosti i dugotrajnosti. Ona je u suštini suprotnost fast fashionu koji eksploatira sve do maksimuma - resurse koje koristi, ljude koji rade u svakakvim uvjetima i enormnu količinu proizvoda i trendova koji se stalno mijenjaju i ostavljaju velike posljedice zagađivanjem okoliša. Održivost je kod mene izražena u tome da ne koristim nove materijale za stvaranje, već one postojeće koji su već ostavili svoj ekološki otisak te ne doprinose ponovnom zagađenju te ih iskorištavam do maksimuma bez velikog gomilanja otpada. Upravo zato su moji komadi unikati.

Žena.hr

Mislite li da kupci danas sve više cijene ručni rad i sporiju proizvodnju?

Mislim da se polako mijenja svijest ljudi koji ne žele biti dio narativa velikog konzumerizma i odjeće koja nema dugi vijek trajanja, već da više cijene ručni rad i ulažu u smislenije komade koji će nositi i neku priču sa sobom te se na taj način istaknuti i slati poruku da je važan naš osobni pristup prema odijevanju. Javlja se sve veći broj ljudi koji žele podržati lokalne proizvođače i tako poticati ekonomiju, te izabrati nešto drugačije i njegovati svoj osobni stil umjesto da svi nalikuju jedni na druge. Kod nas ima pregršt dobrih i kvalitetnih dizajnera.

Kako izgleda vaš tipičan radni dan kada vodite vlastiti kreativni posao?

Moj radni dan kreće u mojoj ugodnoj kućnoj radioni te je svaki drugačiji. Sve radim sama pa ima dana koji su posvećeni isključivo novom dizajnu te izradi, nakon toga imam vrijeme za snimanje i obradu sadržaja za društvene mreže i pisanje tekstova za objave. Uz sve to komuniciram s klijenticama, pakiram narudžbe te se bavim papirologijom. Poduzetništvo obuhvaća razne uloge koje ranije nisam imala, ali sve je to dio izgradnje brenda te zapravo uživam u tome.

Što sve nudi Arilu, koje proizvode?

Spomenula sam da sam krenula s odjećom te mi je preostalo nekih komada koji su dostupni na mom profilu. Imam malu količinu šarenih jakni koje privlače pažnju i haljine koje su za one koje se žele istaknuti i ostaviti utisak, ali ne i otisak. Odmaknula sam se od prvotne ideje i izrade odjeće. Trenutno izrađujem unikatne ruksake inspirirane prirodom s cvjetnim motivima. Oni me neizmjerno vesele i tu baš dam na volju svojoj mašti i oslobodim kreativu u potpunosti. Vjerujem da ću s vremenom proširiti asortiman jer mi je glava uvijek puna ideja i volim isprobavati svakakve nove izazove u dizajnu i šivanju.

Gdje vidite svoj brend u budućnosti?

U budućnosti planiram razvijati Arilu sa istom porukom kao dosad, sa željom za ostaviti utisak, ne otisak. Želja mi je izgraditi još veću zajednicu istomišljenika koji podržavaju održivu modu i mijenjaju način na koji kupuju. Vjerujem da ću proširiti asortiman sa drukčijim dizajnom torbi, ali svakako u svom prepoznatljivom, šarenom stilu.