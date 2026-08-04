Stručnjakinja s BBC-ja otkriva tri ključna posla u vrtu koja morate obaviti u kolovozu

Obavljanjem ova tri jednostavna, ali važna zadatka tijekom kolovoza, ne samo da ćete produžiti ljepotu svog vrta u kasno ljeto, već ćete postaviti čvrste temelje za zdravlje biljaka tijekom zime i osigurati bogatu i bujnu sezonu sljedećeg proljeća

Kolovoz je mjesec koji označava vrhunac ljeta, ali i vrijeme kada iskusni vrtlari već razmišljaju o pripremama za hladnije dane i iduće proljeće. Dok mnogi još uživaju u plodovima ljetnog truda, stručnjaci upozoravaju da su upravo sada idealni uvjeti za obavljanje ključnih zadataka koji će osigurati zdravlje i bujnost vrta u nadolazećim sezonama. Claire Vannes, stručnjakinja s podcasta BBC Gardeners' World, podijelila je tri glavna zadatka koja bi svaki vrtlar trebao obaviti prije dolaska rujna.

Osvježavanje gredica za uredan izgled

Prvi zadatak na popisu je temeljito uređivanje cvjetnih gredica. Prema Vannes, ovaj korak ne samo da trenutačno poboljšava izgled vrta, već ima i dugoročne prednosti za zdravlje biljaka. Preporučuje da se najprije odmaknete i dobro promotrite svoje gredice kako biste odlučili odakle početi.

"Odrežite ocvale cvjetove i uklonite svo oštećeno i staro lišće. Time ne samo da održavate uredan izgled, već pomažete u sprječavanju bolesti i potičete stvaranje novih cvjetova", savjetuje Vannes. Dok to radite, obratite pozornost na korov koji se skriva među biljkama. "Brzo plijevljenje sada uštedjet će vam puno muke kasnije. I ne zaboravite na završni detalj."

Taj završni detalj je podrezivanje rubova travnjaka uz gredice, što stvara jasan i oštar okvir koji dodatno ističe ljepotu cvijeća. "Nevjerojatno je koliku razliku može napraviti brzo uređivanje rubova. Vaš će vrt izgledati svježe do kraja mjeseca", ističe ona. Ovaj savjet u skladu je s modernim trendovima koji, iako potiču prirodniji izgled, i dalje cijene strukturu i uredne linije koje daju osjećaj reda u vrtu.

Planiranje za budućnost: Uzimanje reznica

Drugi važan posao u kolovozu, ako imate odgovarajuće biljke, jest uzimanje reznica za iduću godinu. Vannes kao primjer navodi kadulju (salvia), čije je reznice sada idealno vrijeme za pripremiti. Ovaj postupak je, kako kaže, "poput male police osiguranja u slučaju da matične biljke ne prežive zimu". U kontekstu sve nepredvidljivijih vremenskih uvjeta, o čemu govore i drugi stručnjaci poput Montyja Dona, osiguravanje mladih biljaka postaje sve važnija vrtlarska praksa.

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Kako pravilno uzeti reznice kadulje

Postupak je jednostavan, a najbolje vrijeme za prikupljanje izdanaka je u svježini jutra. "Samo odrežite snažne, zdrave i necvjetajuće izdanke iznad spoja listova, stavite ih odmah u plastičnu vrećicu s malo poprskane vode kako ne bi uvenuli", objašnjava Vannes. "Kada ste spremni, odrežite donje listove, ostavljajući oko četiri na vrhu, i podrežite bazu odmah ispod čvora."

Nakon toga, napunite malu posudu ili pliticu rahlim kompostom bez treseta, napravite rupe štapićem i stavite reznice unutra tako da se listovi ne dodiruju. Na kraju, prekrijte posudu prozirnim poklopcem ili plastičnom vrećicom kako biste zadržali vlagu koja je ključna za ukorjenjivanje.

Sadnja kupusa kao ulog u proljetnu berbu

Iako se proljeće čini daleko, kolovoz je savršeno vrijeme za treći ključni zadatak: pripremu za berbu iduće godine sadnjom kupusa. Vannes naglašava da je strategija sadnje ključna i ovisi o vrsti tla i željenoj gustoći usjeva.

"Odaberite dio vrta koji je očišćen od korova, ali nije nedavno prekopan jer kupus voli čvrsto tlo. Ako vam je tlo kiselo, dodavanje vapna zimi je najbolja opcija, ali ne brinite ako ste to propustili ove godine", kaže ona. Provjerite preporučeni razmak za sortu koju sadite, ali opće pravilo je ostaviti najmanje 30 centimetara između biljaka i 45 do 60 centimetara između redova. Ako biljke postanu previše zbijene, možete brati svaku drugu kao mlado povrće.

"Posadite ih sve do prvog seta pravih listova, dobro ih učvrstite i temeljito zalijte. To im pomaže da se ukorijene i daje vam predivan urod kojem se možete veseliti iduće godine", savjetuje Vannes. Također upozorava da treba pripaziti na kupusovu muhu, protiv koje, kako kaže, "malo mreže čini čuda". Uzgoj vlastitog povrća savršeno se uklapa u globalne trendove jestivih krajolika, gdje se estetika vrta spaja s funkcionalnošću i samodostatnošću.

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