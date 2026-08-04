Tjedni financijski horoskop: Venera u Vagi donosi sklad, no tri znaka moraju paziti na troškove

Nakon tjedana preispitivanja i zastoja, astrološka scena od 3. do 9. kolovoza 2026. donosi osjetno više jasnoće i lakoće, otvarajući vrata novim financijskim prilikama. Ključni događaj tjedna stiže 6. kolovoza, kada Venera, planet novca, ljubavi i partnerstva, ulazi u svoj znak Vage. Ovaj tranzit naglašava važnost pravedne razmjene, sklapanja dogovora i suradnji koje donose obostranu korist

Ovan

Za Ovnove, odnosi i partnerstva postaju ključni za financijski napredak. Venera u vagi stvara povoljne okolnosti za suradnje, pregovore i rad s klijentima, gdje pravi dogovor može donijeti značajan prihod. Vaše komunikacijske vještine su moćno oružje, a petak donosi priliku za nagradu ili priznanje za uloženi trud. Ipak, uz Sunce i Jupitera u polju zabave i kreativnosti, troškovi povezani s hobijima i odmorom lako rastu. Izbjegavajte impulzivnu potrošnju i usmjerite višak energije u realizaciju ciljeva.

Bik

Fokus je na stabilizaciji financija i vrednovanju vlastitog rada. Ulazak Venere u vaše polje posla i svakodnevice poboljšava radne uvjete i otvara prostor za zadatke koji donose redovitiji prihod. Sada je trenutak da preispitate troškove i osmislite dugoročni plan. Na poslu se ističete kao pouzdana osoba, što vam može donijeti nove prilike. Mogući su povećani izdaci za dom ili obitelj, stoga je važno pametno upravljati budžetom. Ovo je tjedan u kojem trebate više cijeniti vlastiti rad.

Blizanci

Napokon izlazite iz dužeg razdoblja financijskih nejasnoća. Završetak postretrogradne sjene vašeg vladara Merkura donosi rješenje za kašnjenja u naplati i nejasne dogovore. Vaše pregovaračke vještine dolaze do punog izražaja, a ulazak Merkura u lava čini vas idealnim kandidatom za važne sastanke i prezentacije. Zarada dolazi kroz komunikaciju, pisanje i društvene mreže. Dobar nastup otvara vrata, ali cijenu svog rada navedite odmah i bez oklijevanja.

Rak

Ovo je jedan od financijski najvažnijih tjedana za vas. Sunce i Jupiter u vašem polju prihoda jačaju sposobnost da zaradite više ili pronađete dodatni izvor novca. Pravo je vrijeme za razgovor o povišici ili višoj cijeni usluga. Mnogi će razmišljati o financijskoj sigurnosti i dugoročnim planovima. Iako se prihodi stabilno poboljšavaju, dio novca mogao bi otići na uređenje doma ili obiteljske potrebe. Strpljenje na poslu će se isplatiti, a intuicija će biti najbolji saveznik.

Lav

Vaše samopouzdanje i ambicija su na vrhuncu. Sunce u vašem znaku donosi energiju za ostvarenje ciljeva, a ulazak Merkura 9. kolovoza daje vam moć da jasno izrazite svoje želje. Ovo je izvrstan period za pregovore, prezentacije i sve poslove koji vas stavljaju u prvi plan. Vaš talent i rad konačno će biti primijećeni, otvarajući vrata promaknuću ili povišici. Iskoristite ovu energiju da zatražite ono što zaslužujete, ali pripazite na sklonost većim, nepotrebnim kupnjama.

Djevica

Ulazite u znatno povoljnije financijsko razdoblje. Venera 6. kolovoza ulazi u vaše polje novca, stvarajući odlične okolnosti za naplatu rada, korekciju cijena i pregovore o boljoj naknadi. Vrijeme je da jasno odredite koliko vrijede vaše znanje i iskustvo. Poslovi koje ste dosad prihvaćali iz osjećaja dužnosti trebaju dobiti konkretnu cijenu. Moguća je prilika za bolju zaradu ili poslovni napredak koji će proizaći iz vaše preciznosti i analitičnosti.

Vaga

Ulaskom vladajuće Venere u vaš znak započinje jedno od najljepših razdoblja godine. Rastu vaše samopouzdanje, privlačnost i pregovaračka snaga. Lakše ćete privući zanimljive suradnje i pokazati svoje talente. Iako ljubav cvjeta, na poslu je potreban oprez. Moguća je slabija koncentracija, pa pripazite na detalje kako biste izbjegli pogreške. Financijska situacija ostaje stabilna, a prilike dolaze kroz dobar osobni nastup i kvalitetne kontakte.

Škorpion

Pred vama je mirniji tjedan u kojem ćete se više baviti planiranjem i završavanjem važnih zadataka. Vrijeme je za pripremu terena za buduće projekte. Vaša produktivnost i predanost neće proći nezapaženo i mogli bi vam donijeti zanimljivu poslovnu priliku. Intuicija je naglašena, stoga joj vjerujte pri donošenju odluka. Sunce u polju karijere obasjava vaše ambicije, a diskretni pregovori mogu se pokazati vrlo isplativima.

Strijelac

Društveni život postaje bogatiji, a nova poznanstva mogu se pokazati korisnima i na poslovnom planu. Prihod dolazi kroz preporuke, timski rad i kontakte koje sada ostvarujete. Prihvatite pozive i prilike koje izlaze iz vaše rutine. Iako ćete uspješno privesti obveze kraju, pripazite na troškove. Želja za putovanjima i avanturom mogla bi vas navesti da potrošite više nego što ste planirali, stoga je važno zadržati kontrolu nad budžetom.

Jarac

Karijera je u prvom planu. Vaša disciplina i fokus sada dolaze do izražaja, a moguća su priznanja, nove odgovornosti ili zanimljiva poslovna ponuda. Venera u polju statusa jača vaš profesionalni ugled i donosi podršku nadređenih. Dobar glas pretvara se u konkretnu korist. Ovo je tjedan za donošenje važnih odluka, a vaša pouzdanost ostavit će snažan dojam na ljude koji odlučuju o novcu.

Vodenjak

Otvaraju se prilike za suradnje izvan uobičajenog okruženja. Putovanja, edukacija i susreti s ljudima iz različitih sredina donose inspiraciju i nove poslovne ideje. Partnerstva i ugovori ključna su tema, a važno je da budete otvoreni za prijedloge kolega. Vaš inovativan pristup rješavanju problema donosi vam priznanje. Novi dogovori mogu preoblikovati vašu profesionalnu budućnost, no postavite jasne uvjete koji vam odgovaraju.

Ribe

Intuicija vam je pojačana i najbolji je saveznik u donošenju poslovnih odluka. Venera unosi harmoniju u odnose, a financijski su mogući važni dogovori ili zajednička ulaganja. Usredotočite se na zadatke koji zahtijevaju preciznost, jer će se vaš trud uskoro isplatiti. Strpljenje se pokazuje kao vaš najveći adut. Iako je financijska situacija stabilna, izbjegavajte pretjerano trošenje i budite oprezni kod davanja pozajmica.

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