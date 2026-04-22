Ormar vam puca po šavovima, a opet nemate što obući? Postoji rješenje

Dan planeta Zemlje, 22. travnja, može nam poslužiti kao poticaj da promislimo o vlastitim navikama - pa i onima vezanima uz kupnju odjeće. Upravo u tom kontekstu sve više dolazi do izražaja ideja spore mode, koja nas potiče na svjesnije i održivije izbore te nudi rješenje za impulzivno kupovanje i pretrpane ormare

U vrijeme kada se trendovi mijenjaju brže nego ikad, a nove kolekcije stižu gotovo svaki tjedan, lako je upasti u zamku impulzivne kupnje. Ormari su nam puni, a opet imamo osjećaj da “nemamo što odjenuti”. Upravo zato sve više žena okreće se sporijem, promišljenijem pristupu modi - onome koji donosi više smisla, ali i dugoročnog zadovoljstva.

Osim toga, biranje spore mode je izvrstan način da pridonesemo brizi o okolišu. Kako kaže Sass Brown, autorica knjige 'ECO Fashion', brza moda zapravo će nas sve skupo koštati - i to vrlo brzo ako nastavimo ovakavim tempom:

“Jeftina moda zapravo je daleko od toga - možda je jeftina u financijskom smislu, ali je vrlo skupa kada je riječ o okolišu i cijeni ljudskog života.”

Što je zapravo spora moda

Za razliku od brze mode koja se temelji na stalnoj kupnji i kratkotrajnom nošenju trendova, spora moda donosi potpuno drugačiju filozofiju. Fokus je na kvaliteti, dugotrajnosti i svjesnom odabiru komada koji imaju vrijednost i izvan jedne sezone.

Ne radi se o tome da prestanete voljeti modu, već da joj pristupite pametnije. Biraju se kvalitetni materijali, obraća se pažnja na način proizvodnje, ali najvažnije: mijenja se odnos prema odjeći. Umjesto gomilanja, cilj je stvaranje garderobe koja odražava vaš stil i traje godinama.

Zašto stalno kupujemo (i opet nemamo što obući)?

Impulzivna kupnja često nema veze sa stvarnom potrebom. Pokreću je emocije, dosada, stres ili utjecaj društvenih mreža koje nam stalno serviraju “must-have” komade. Problem je što takve kupnje donose kratkotrajno zadovoljstvo, ali dugoročno stvaraju nered - i u ormaru i u glavi.

"Što je kultura individualističnija, to su ljudi skloniji kompulzivnoj kupnji. Također, veća je vjerojatnost da ćemo kupovati impulzivno kada smo pod stresom ili kada imamo osjećaj gubitka kontrole nad situacijom - zbog čega takvo ponašanje često raste nakon ekstremnih događaja, poput prirodnih katastrofa.... Zanimljivo je i da smo skloniji impulzivnoj kupnji kada smo u društvu prijatelja, dok se rjeđe događa kada smo s članovima obitelji", kaže Tomas Chamorro-Premuzic, pozanti organizacijski psiholog i autor.

Rezultat onda budu pretrpani ormari i kombinacije koje ne funkcioniraju dobro. Spora moda predlaže jednostavnu, ali učinkovitu promjenu: stati i razmisliti prije nego što kupite. Zapitajte se: treba li vam to zaista ili vam se samo čini u tom trenutku?

Kako kupovati pametnije

Zapravo, istina je da ne morate raditi drastične promjene. Spora moda počinje malim koracima.

Jedno od najpoznatijih pravila je “pravilo 30 nošenja” - hoćete li taj komad odjenuti barem 30 puta? Ako je odgovor ne, vjerojatno nije pravi izbor. Također, važno je razmisliti uklapa li se novi komad u vaš postojeći stil i garderobu.

Uvedite i pravilo čekanja. Kada vam se nešto svidi, pričekajte nekoliko dana prije kupnje. Vrlo često ćete shvatiti da vam taj komad zapravo nije potreban.

Sve popularnije postaju i alternative kupnji: second hand trgovine, fizičke ili online poput sve popularnije platforme Vinted, razmjena odjeće s prijateljicama ili jednostavno kreativno kombiniranje onoga što već imate. Jer najodrživiji komad odjeće je onaj koji već postoji u vašem ormaru.

Mali koraci koji čine razliku

Spora moda nije savršenstvo niti odricanje, već proces. Radi se o svjesnijim odlukama koje dugoročno donose više zadovoljstva i manje stresa. Svaki put kada odlučite ne kupiti nešto što vam ne treba, popraviti omiljeni komad ili ponovno odjenuti staru kombinaciju, radite korak prema održivijem i pametnijem stilu. A najbolje od svega je to što manje shoppionga ne znači manje stila - naprotiv, često je upravo suprotno.