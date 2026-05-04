Kremasti valjušci u alfredo umaku - recept koji će svi tražiti

Zbog svoje kremaste i siraste teksture, ovo je jelo koje djeca obožavaju, a istovremeno je i ultimativna 'hrana za utjehu' za odrasle, savršena za opuštajuće večeri kod kuće

U potrazi ste za jelom koje spaja bogatstvo okusa restoranske kvalitete s brzinom i jednostavnošću pripreme kod kuće? Valjušci u kremastom alfredo umaku pravo su rješenje za užurbane radne dane kada vam je potreban obrok koji tješi dušu i tijelo, a koji je gotov za manje od dvadeset minuta.

Ovaj recept donosi sve - baršunasto glatki umak, mekane njoke ili valjuške (po izboru) koji se kuhaju izravno u umaku, upijajući sve arome, i nevjerojatnu dubinu okusa. Zaboravite na gomilu prljavog posuđa; cijelo jelo priprema se u jednoj tavi, što ga čini idealnim izborom za brzi ručak ili večeru koja će oduševiti cijelu obitelj, uključujući i najmlađe.

Sastojci

500 g njoka ili valjušaka

40 g maslaca

tri češnja češnjaka, sitno sjeckana

150 ml pilećeg ili povrtnog temeljca

250 ml vrhnja za kuhanje (punomasnog)

150 g svježe naribanog parmezana

Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Prstohvat muškatnog oraščića (po želji)

Svježe sjeckani peršin za posipanje

Priprema korak po korak

1. U dubljoj tavi na srednje jakoj vatri otopite maslac. Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte ga tridesetak sekundi do jedne minute, samo dok ne zamiriše. Pazite da ne zagori jer će postati gorak.

2. Polako ulijte temeljac i vrhnje za kuhanje. Dobro promiješajte da se sastojci sjedine. Začinite solju i paprom.

3. U tavu dodajte nekuhane njoke i promiješajte kako bi bili potpuno prekriveni umakom. Pustite da smjesa prokuha na laganoj vatri.

4. Poklopite tavu i kuhajte otprilike pet do sedam minuta, ili dok njoki ne omekšaju i isplivaju na površinu. Za to vrijeme škrob iz njoka prirodno će zgusnuti umak. Povremeno promiješajte.

5. Maknite tavu s vatre i lagano umiješajte svježe naribani parmezan. Miješajte dok se sir potpuno ne otopi, a umak ne postane gladak i kremast. Po želji, u ovom koraku možete dodati i prstohvat muškatnog oraščića za dodatnu dubinu okusa.

6. Kušajte i po potrebi dodatno začinite. Poslužite odmah, posuto svježim peršinom.

Savjeti za savršenstvo na tanjuru

Kako bi vaši valjušci alfredo svaki put ispali savršeno, obratite pozornost na nekoliko detalja. Uvijek koristite svježe naribani parmezan. Prethodno naribani sirevi često sadrže aditive protiv zgrudnjavanja koji mogu spriječiti glatko topljenje i rezultirati zrnatim umakom.

Također, pripazite da vrhnje ne proključa prejako, jer se umak može odvojiti. Lagano krčkanje ključ je za baršunastu teksturu. Ako vam se umak čini pregust, možete ga razrijediti s malo temeljca, mlijeka ili vode u kojoj su se eventualno kuhali njoki. Ako je prerijedak, nastavite ga kuhati još minutu-dvije bez poklopca.

Ovo jelo je vrlo prilagodljivo. Postoje brojne varijacije kako biste jelo prilagodili svom ukusu: možete dodati prethodno pečenu piletinu, pirjane gljive, cvjetove brokule ili pred kraj kuhanja umiješati šaku svježeg špinata. Za malo pikantnosti, dodajte prstohvat čili pahuljica.

Ostatke čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do tri dana. Kod podgrijavanja, radite to polako na laganoj vatri uz dodatak žlice mlijeka ili vrhnja kako bi se umaku vratila kremastost.