H&M predstavio resort kolekciju, inspirirana je jugom Francuske

Nova H&M Studio Resort kolekcija donosi sve što želimo od ljetne garderobe - lagane materijale, opuštene siluete i chic estetiku inspiriranu jugom Francuske. U fokusu su lepršave haljine, laneni kompleti, heklani detalji i modni dodaci koji savršeno spajaju boho romantiku i sofisticirani minimalizam

Popularni high street brend H&M predstavio je novu Studio Resort kolekciju koja već na prvi pogled priziva bezbrižnu atmosferu ljeta na Mediteranu. Inspiraciju pronalazi u jugu Francuske, a cijela kolekcija odiše onim ležernim, chic stilom koji povezujemo s dugim danima uz more, jutarnjim kavama na suncu i toplim večerima provedenima na terasama uz obalu.

Nova resort kolekcija fokus stavlja na prozračne materijale, lagane krojeve i komade koji izgledaju elegantno bez previše truda. U kolekciji se mogu pronaći lepršave haljine, oversized kaftani i laneni setovi koji spajaju minimalistički pristup s boemskom estetikom. Dominiraju neutralni tonovi poput bež, bijele i toplih zemljanih nijansi, uz povremene naglaske boje koji dodatno osvježavaju cijelu priču.

Cijela estetika kolekcije oslanja se na spoj nenametljivog luksuza i mediteranske nonšalancije pa komadi jednako dobro funkcioniraju za gradske outfite kao i za godišnji odmor. Uz odjeću, pažnju su privukli i modni dodaci koji savršeno prate estetiku kolekcije, od sandala i torbica do upečatljivog nakita.

Komadi iz kolekcije dostupni su u odabranim trgovinama, kao i na službenoj H&M stranici, a u nastavku donosimo naše favorite.

H&M - 79,99 €

H&M - 99 €

H&M - 59,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 129 €

H&M - 99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 129,99 €

H&M - 199 €

H&M - 99 €

H&M - 129

H&M - 39,99 €

H&M - 149 €