Kremasta tjestenina sa špinatom i ricottom: Recept za ručak gotov u 20 minuta

Kremasta ricotta stvara baršunasti umak koji se savršeno povezuje s tjesteninom, dok svježi špinat dodaje boju i hranjivost. Limun i češnjak unose potrebnu svježinu, stvarajući uravnoteženo jelo koje je istovremeno zasitno i lagano

Postoje jela koja utjelovljuju savršenu ravnotežu jednostavnosti i bogatstva okusa, a tjestenina sa špinatom i sirom ricotta bez sumnje je jedno od njih. Ovaj recept idealan je za brzi ručak tijekom tjedna ili laganu večeru kada nemate previše vremena, a opet se želite počastiti nečim posebnim.

Ključ uspjeha je u kvalitetnim sastojcima

Iako je recept iznimno jednostavan, tajna leži u odabiru kvalitetnih namirnica. Punomasni ricotta sir pružit će najbolju teksturu i okus, pretvarajući se u svilenkasti umak koji obavija svaki komad tjestenine. Svježe naribani parmezan dat će slanu, orašastu notu, dok će svježi špinat jelu dodati potrebnu svježinu. Nemojte zaboraviti sačuvati malo vode u kojoj se kuhala tjestenina - taj škrobni dodatak ključan je za stvaranje savršeno kremastog umaka.

Sastojci:

400 g tjestenine po izboru (špageti, penne, fusilli)

2 žlice maslinovog ulja ili maslaca

3 režnja češnjaka, sitno sjeckana

200 g svježeg baby špinata

250 g ricotta sira

50 g svježe naribanog parmezana, plus dodatno za posluživanje

sok i naribana korica jednog limuna

sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

prstohvat muškatnog oraščića (po želji)

Postupak pripreme

1. U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu i skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju, pazeći da ostane *al dente*. Prije cijeđenja, sačuvajte jednu šalicu vode od kuhanja.

2. Dok se tjestenina kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje ili otopite maslac. Dodajte sjeckani češnjak i kratko ga pržite, tek toliko da zamiriše, otprilike jednu minutu.

3. U tavu dodajte svježi špinat i pirjajte ga uz povremeno miješanje dok ne povene, što će trajati dvije do tri minute.

4. U tavu sa špinatom dodajte kuhanu i ocijeđenu tjesteninu.

5. Smanjite vatru, a zatim umiješajte ricotta sir, naribani parmezan, koricu i sok limuna, sol, papar te muškatni oraščić ako ga koristite.

6. Sve dobro promiješajte, postepeno dodajući sačuvanu vodu od kuhanja tjestenine, malo po malo, dok ne dobijete umak željene kremoznosti. Voda će pomoći da se sir otopi i poveže s tjesteninom.

7. Kuhajte još minutu uz stalno miješanje kako bi se svi okusi proželi.

Poslužite odmah, još toplo, posuto s dodatnom količinom svježe naribanog parmezana i malo crnog papra. Za dodatnu teksturu i okus, jelo možete posuti i tostiranim pinjolima ili listićima badema.