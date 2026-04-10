Gastro
PROLJETNA JELA

Od ručka do večere: Lagani i fini proljetni recepti za svaki trenutak

Ana Ivančić
10. travnja 2026.
Pexels
Mlado sezonsko povrće poput šparoga, mladog luka, rotkvica i špinata savršena je baza za lagane proljetne ručkove i večere koji će vas zasititi bez osjećaja težine. Donosimo inspiraciju za zdrava, ukusna i brzo gotova jela idealna za toplije dane

Nakon dugih mjeseci teških zimskih jela, dolazak proljeća unosi novu energiju u naše kuhinje. Dani postaju duži, sunce nas mami van, a tržnice se ponovno šarene od svježih, hrskavih namirnica. Vrijeme je da teške složence i korjenasto povrće zamijenimo jelima koja su lagana, vibrantna i puna okusa.

Proljeće nas potiče da se vratimo prirodi, a to se najbolje očituje na tanjuru. Na stolove stižu mladi luk, nježne šparoge, prhke rotkvice i slatki grašak. Upravo ti darovi prirode, bogati vitaminima i mineralima, idealni su za detoksikaciju organizma i povratak energije. U nastavku donosimo deset laganih proljetnih recepata koji slave najbolje što sezona nudi i čine svaki obrok uzbudljivim.

Pexels

Lagani proljetni ručak

Kada razmišljate o ručku, neka on bude odraz sezone - brz, hranjiv i bez osjećaja težine. Ovi recepti idealni su za pauzu od posla ili opušteni vikend obrok.

Rižoto s mladim graškom i mentom

Kremasti klasik u osvježavajućem proljetnom izdanju. Svježina mente savršeno se spaja sa slatkoćom mladog graška.

Sastojci:

  • riža arborio
  • svježi mladi grašak
  • povrtni temeljac
  • mladi luk
  • svježa menta
  • maslac
  • parmezan
  • maslinovo ulje

Priprema:

  • Na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani mladi luk.
  • Dodajte rižu i kratko je tostirajte.
  • Postupno dolijevajte topli temeljac uz stalno miješanje.
  • Pet minuta prije kraja kuhanja dodajte mladi grašak.
  • Kada je riža kuhana, umiješajte maslac, parmezan i sitno sjeckanu mentu.

Pexels

Varivo od mladog povrća

Poznatije kao proljetni čušpajz, ovo jelo je esencija sezone u jednoj zdjeli. Lagano i puno hranjivih tvari.

Sastojci:

  • mlada mrkva
  • korabica
  • mladi grašak
  • cvjetača
  • mladi krumpir
  • malo šećera
  • ulje
  • sol

Priprema:

  • Mrkvu narežite na kockice, a korabicu na štapiće.
  • Na malo ulja otopite šećer dok ne posmeđi.
  • Dodajte povrće, posolite i zalijte vodom tek toliko da prekrije sastojke.
  • Kuhajte 15 do 20 minuta dok povrće ne omekša.

Brza i zdrava jela za proljeće

Za užurbane dane potrebna su jela koja su gotova u trenu, a ne rade kompromis po pitanju okusa i zdravlja.

Proljetna fritata sa šparogama

Idealan doručak, ručak ili lagana večera. Šparoge daju zemljani okus, a kozji sir ugodnu kremoznost.

Sastojci:

  • šest jaja
  • vezica divljih ili uzgojenih šparoga
  • mladi luk
  • kozji sir ili feta
  • maslinovo ulje
  • sol
  • papar

Priprema:

  • Šparogama uklonite drvenasti dio i narežite ih.
  • Kratko ih propirjajte na mladom luku.
  • Umutite jaja sa začinima.
  • Prelijte jaja preko povrća u tavi, pospite sirom i pecite na laganoj vatri dok se fritata ne stisne.

Tjestenina s pestom od medvjeđeg luka

Iskoristite sezonu medvjeđeg luka za pripremu domaćeg pesta koji će svaku tjesteninu pretvoriti u gurmanski doživljaj.

Sastojci:

  • tjestenina po izboru
  • listovi medvjeđeg luka
  • pinjoli ili orasi
  • parmezan
  • maslinovo ulje

Priprema:

  • U blenderu usitnite medvjeđi luk, orašaste plodove, parmezan i maslinovo ulje dok ne dobijete glatku pastu.
  • Tjesteninu skuhajte al dente, ocijedite i pomiješajte s pripremljenim pestom.

Pexels

Kvinoja s tikvicama i tunom

Ova salata je kompletan obrok, bogat proteinima i vlaknima. Priprema je brza, a rezultat iznimno ukusan.

Sastojci:

  • kvinoja
  • crvena leća
  • mlada tikvica
  • mladi luk
  • češnjak
  • tuna iz konzerve
  • peršin
  • limun

Priprema:

  • Kvinoju i leću skuhajte odvojeno.
  • Na maslinovom ulju pirjajte mladi luk, češnjak i tikvice narezane na polumjesece.
  • Pomiješajte kuhane žitarice s povrćem i tunom.
  • Začinite svježim peršinom i sokom od limuna.

Jela s mladim povrćem

Mlado povrće je nježno i brzo se kuha, a njegov blagi okus savršen je za juhe i jednostavne priloge.

Proljetna juha s noklicama

Lagana juha koja grije dušu i tijelo, prepuna okusa svježeg povrća.

Sastojci:

  • mladi luk
  • mrkva
  • poriluk
  • brokula
  • grašak
  • peršin
  • jedno jaje
  • brašno

Priprema:

  • Na ulju propirjajte sjeckano povrće.
  • Zalijte vodom i kuhajte dvadesetak minuta.
  • Od jaja i brašna napravite gustu smjesu za noklice.
  • Malom žlicom ukuhavajte ih u juhu i kuhajte još nekoliko minuta dok ne isplivaju.

Mladi krumpir s koprivom

Jednostavno, a tako ukusno. Mladi krumpir i kopriva čine savršen spoj zemaljskih okusa.

Sastojci:

  • mladi krumpir
  • vrhovi mlade koprive
  • češnjak
  • maslinovo ulje

Priprema:

  • Krumpir skuhajte u slanoj vodi.
  • Koprivu kratko blanširajte, ocijedite i nasjeckajte.
  • Na maslinovom ulju kratko popržite češnjak, dodajte koprivu i kuhani krumpir te sve lagano promiješajte.

Lagana večera za kraj dana

Završite dan obrokom koji je lagan za probavu, a istovremeno zadovoljavajuć i pun okusa.

Pečeni losos s brokulom i mladim mrkvama

Sve se peče na jednom limu, što znači manje posuđa i više vremena za uživanje.

Sastojci:

  • filet lososa
  • brokula
  • mlada mrkva
  • limun
  • maslinovo ulje

Priprema:

  • Losos začinite i stavite u lim za pečenje.
  • Oko njega posložite cvjetove brokule i cijele mlade mrkve.
  • Prelijte maslinovim uljem i pecite u pećnici na 180°C oko 20 minuta.
  • Poslužite s kriškom limuna.

Piletina s baby špinatom i bučinim sjemenkama

Hranjiva salata koja može biti samostalan obrok. Kombinacija tekstura i okusa je neodoljiva.

Sastojci:

  • pileća prsa
  • baby špinat
  • rikola
  • cherry rajčice
  • bučine sjemenke
  • limunov sok
  • maslinovo ulje

Priprema:

  • Piletinu začinite i ispecite na grill tavi, pa narežite na trakice.
  • U zdjeli pomiješajte špinat, rikolu i prepolovljene rajčice.
  • Dodajte piletinu i prepržene bučine sjemenke.
  • Prelijte dresingom od limuna i ulja.

Pexels

Salata od rotkvica i krastavaca s jogurtom

Iznimno osvježavajuća salata koja je gotova za samo nekoliko minuta.

Sastojci:

  • rotkvice
  • svježi krastavac
  • mladi luk
  • grčki jogurt
  • kopar
  • sol

Priprema:

  • Rotkvice i krastavce narežite na tanke ploške.
  • Pomiješajte s nasjeckanim mladim lukom.
  • Prelijte grčkim jogurtom u koji ste umiješali svježi kopar i sol.
  • Polužite dobro ohlađeno.

 
Pročitajte još o:
Zdravi ReceptiBrza JelaPovrćeRecepti
Najčitanije
Iz naše mreže
×
PROLJETNA JELA
Od ručka do večere: Lagani i fini proljetni recepti za svaki trenutak