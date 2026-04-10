Od ručka do večere: Lagani i fini proljetni recepti za svaki trenutak

Mlado sezonsko povrće poput šparoga, mladog luka, rotkvica i špinata savršena je baza za lagane proljetne ručkove i večere koji će vas zasititi bez osjećaja težine. Donosimo inspiraciju za zdrava, ukusna i brzo gotova jela idealna za toplije dane

Nakon dugih mjeseci teških zimskih jela, dolazak proljeća unosi novu energiju u naše kuhinje. Dani postaju duži, sunce nas mami van, a tržnice se ponovno šarene od svježih, hrskavih namirnica. Vrijeme je da teške složence i korjenasto povrće zamijenimo jelima koja su lagana, vibrantna i puna okusa.

Proljeće nas potiče da se vratimo prirodi, a to se najbolje očituje na tanjuru. Na stolove stižu mladi luk, nježne šparoge, prhke rotkvice i slatki grašak. Upravo ti darovi prirode, bogati vitaminima i mineralima, idealni su za detoksikaciju organizma i povratak energije. U nastavku donosimo deset laganih proljetnih recepata koji slave najbolje što sezona nudi i čine svaki obrok uzbudljivim.

Lagani proljetni ručak

Kada razmišljate o ručku, neka on bude odraz sezone - brz, hranjiv i bez osjećaja težine. Ovi recepti idealni su za pauzu od posla ili opušteni vikend obrok.

Rižoto s mladim graškom i mentom

Kremasti klasik u osvježavajućem proljetnom izdanju. Svježina mente savršeno se spaja sa slatkoćom mladog graška.

Sastojci:

riža arborio

svježi mladi grašak

povrtni temeljac

mladi luk

svježa menta

maslac

parmezan

maslinovo ulje

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani mladi luk.

Dodajte rižu i kratko je tostirajte.

Postupno dolijevajte topli temeljac uz stalno miješanje.

Pet minuta prije kraja kuhanja dodajte mladi grašak.

Kada je riža kuhana, umiješajte maslac, parmezan i sitno sjeckanu mentu.

Varivo od mladog povrća

Poznatije kao proljetni čušpajz, ovo jelo je esencija sezone u jednoj zdjeli. Lagano i puno hranjivih tvari.

Sastojci:

mlada mrkva

korabica

mladi grašak

cvjetača

mladi krumpir

malo šećera

ulje

sol

Priprema:

Mrkvu narežite na kockice, a korabicu na štapiće.

Na malo ulja otopite šećer dok ne posmeđi.

Dodajte povrće, posolite i zalijte vodom tek toliko da prekrije sastojke.

Kuhajte 15 do 20 minuta dok povrće ne omekša.

Brza i zdrava jela za proljeće

Za užurbane dane potrebna su jela koja su gotova u trenu, a ne rade kompromis po pitanju okusa i zdravlja.

Proljetna fritata sa šparogama

Idealan doručak, ručak ili lagana večera. Šparoge daju zemljani okus, a kozji sir ugodnu kremoznost.

Sastojci:

šest jaja

vezica divljih ili uzgojenih šparoga

mladi luk

kozji sir ili feta

maslinovo ulje

sol

papar

Priprema:

Šparogama uklonite drvenasti dio i narežite ih.

Kratko ih propirjajte na mladom luku.

Umutite jaja sa začinima.

Prelijte jaja preko povrća u tavi, pospite sirom i pecite na laganoj vatri dok se fritata ne stisne.

Tjestenina s pestom od medvjeđeg luka

Iskoristite sezonu medvjeđeg luka za pripremu domaćeg pesta koji će svaku tjesteninu pretvoriti u gurmanski doživljaj.

Sastojci:

tjestenina po izboru

listovi medvjeđeg luka

pinjoli ili orasi

parmezan

maslinovo ulje

Priprema:

U blenderu usitnite medvjeđi luk, orašaste plodove, parmezan i maslinovo ulje dok ne dobijete glatku pastu.

Tjesteninu skuhajte al dente, ocijedite i pomiješajte s pripremljenim pestom.

Kvinoja s tikvicama i tunom

Ova salata je kompletan obrok, bogat proteinima i vlaknima. Priprema je brza, a rezultat iznimno ukusan.

Sastojci:

kvinoja

crvena leća

mlada tikvica

mladi luk

češnjak

tuna iz konzerve

peršin

limun

Priprema:

Kvinoju i leću skuhajte odvojeno.

Na maslinovom ulju pirjajte mladi luk, češnjak i tikvice narezane na polumjesece.

Pomiješajte kuhane žitarice s povrćem i tunom.

Začinite svježim peršinom i sokom od limuna.

Jela s mladim povrćem

Mlado povrće je nježno i brzo se kuha, a njegov blagi okus savršen je za juhe i jednostavne priloge.

Proljetna juha s noklicama

Lagana juha koja grije dušu i tijelo, prepuna okusa svježeg povrća.

Sastojci:

mladi luk

mrkva

poriluk

brokula

grašak

peršin

jedno jaje

brašno

Priprema:

Na ulju propirjajte sjeckano povrće.

Zalijte vodom i kuhajte dvadesetak minuta.

Od jaja i brašna napravite gustu smjesu za noklice.

Malom žlicom ukuhavajte ih u juhu i kuhajte još nekoliko minuta dok ne isplivaju.

Mladi krumpir s koprivom

Jednostavno, a tako ukusno. Mladi krumpir i kopriva čine savršen spoj zemaljskih okusa.

Sastojci:

mladi krumpir

vrhovi mlade koprive

češnjak

maslinovo ulje

Priprema:

Krumpir skuhajte u slanoj vodi.

Koprivu kratko blanširajte, ocijedite i nasjeckajte.

Na maslinovom ulju kratko popržite češnjak, dodajte koprivu i kuhani krumpir te sve lagano promiješajte.

Lagana večera za kraj dana

Završite dan obrokom koji je lagan za probavu, a istovremeno zadovoljavajuć i pun okusa.

Pečeni losos s brokulom i mladim mrkvama

Sve se peče na jednom limu, što znači manje posuđa i više vremena za uživanje.

Sastojci:

filet lososa

brokula

mlada mrkva

limun

maslinovo ulje

Priprema:

Losos začinite i stavite u lim za pečenje.

Oko njega posložite cvjetove brokule i cijele mlade mrkve.

Prelijte maslinovim uljem i pecite u pećnici na 180°C oko 20 minuta.

Poslužite s kriškom limuna.

Piletina s baby špinatom i bučinim sjemenkama

Hranjiva salata koja može biti samostalan obrok. Kombinacija tekstura i okusa je neodoljiva.

Sastojci:

pileća prsa

baby špinat

rikola

cherry rajčice

bučine sjemenke

limunov sok

maslinovo ulje

Priprema:

Piletinu začinite i ispecite na grill tavi, pa narežite na trakice.

U zdjeli pomiješajte špinat, rikolu i prepolovljene rajčice.

Dodajte piletinu i prepržene bučine sjemenke.

Prelijte dresingom od limuna i ulja.

Salata od rotkvica i krastavaca s jogurtom

Iznimno osvježavajuća salata koja je gotova za samo nekoliko minuta.

Sastojci:

rotkvice

svježi krastavac

mladi luk

grčki jogurt

kopar

sol

Priprema: