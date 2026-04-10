Od ručka do večere: Lagani i fini proljetni recepti za svaki trenutak
Nakon dugih mjeseci teških zimskih jela, dolazak proljeća unosi novu energiju u naše kuhinje. Dani postaju duži, sunce nas mami van, a tržnice se ponovno šarene od svježih, hrskavih namirnica. Vrijeme je da teške složence i korjenasto povrće zamijenimo jelima koja su lagana, vibrantna i puna okusa.
Proljeće nas potiče da se vratimo prirodi, a to se najbolje očituje na tanjuru. Na stolove stižu mladi luk, nježne šparoge, prhke rotkvice i slatki grašak. Upravo ti darovi prirode, bogati vitaminima i mineralima, idealni su za detoksikaciju organizma i povratak energije. U nastavku donosimo deset laganih proljetnih recepata koji slave najbolje što sezona nudi i čine svaki obrok uzbudljivim.
Lagani proljetni ručak
Kada razmišljate o ručku, neka on bude odraz sezone - brz, hranjiv i bez osjećaja težine. Ovi recepti idealni su za pauzu od posla ili opušteni vikend obrok.
Rižoto s mladim graškom i mentom
Kremasti klasik u osvježavajućem proljetnom izdanju. Svježina mente savršeno se spaja sa slatkoćom mladog graška.
Sastojci:
- riža arborio
- svježi mladi grašak
- povrtni temeljac
- mladi luk
- svježa menta
- maslac
- parmezan
- maslinovo ulje
Priprema:
- Na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani mladi luk.
- Dodajte rižu i kratko je tostirajte.
- Postupno dolijevajte topli temeljac uz stalno miješanje.
- Pet minuta prije kraja kuhanja dodajte mladi grašak.
- Kada je riža kuhana, umiješajte maslac, parmezan i sitno sjeckanu mentu.
Varivo od mladog povrća
Poznatije kao proljetni čušpajz, ovo jelo je esencija sezone u jednoj zdjeli. Lagano i puno hranjivih tvari.
Sastojci:
- mlada mrkva
- korabica
- mladi grašak
- cvjetača
- mladi krumpir
- malo šećera
- ulje
- sol
Priprema:
- Mrkvu narežite na kockice, a korabicu na štapiće.
- Na malo ulja otopite šećer dok ne posmeđi.
- Dodajte povrće, posolite i zalijte vodom tek toliko da prekrije sastojke.
- Kuhajte 15 do 20 minuta dok povrće ne omekša.
Brza i zdrava jela za proljeće
Za užurbane dane potrebna su jela koja su gotova u trenu, a ne rade kompromis po pitanju okusa i zdravlja.
Proljetna fritata sa šparogama
Idealan doručak, ručak ili lagana večera. Šparoge daju zemljani okus, a kozji sir ugodnu kremoznost.
Sastojci:
- šest jaja
- vezica divljih ili uzgojenih šparoga
- mladi luk
- kozji sir ili feta
- maslinovo ulje
- sol
- papar
Priprema:
- Šparogama uklonite drvenasti dio i narežite ih.
- Kratko ih propirjajte na mladom luku.
- Umutite jaja sa začinima.
- Prelijte jaja preko povrća u tavi, pospite sirom i pecite na laganoj vatri dok se fritata ne stisne.
Tjestenina s pestom od medvjeđeg luka
Iskoristite sezonu medvjeđeg luka za pripremu domaćeg pesta koji će svaku tjesteninu pretvoriti u gurmanski doživljaj.
Sastojci:
- tjestenina po izboru
- listovi medvjeđeg luka
- pinjoli ili orasi
- parmezan
- maslinovo ulje
Priprema:
- U blenderu usitnite medvjeđi luk, orašaste plodove, parmezan i maslinovo ulje dok ne dobijete glatku pastu.
- Tjesteninu skuhajte al dente, ocijedite i pomiješajte s pripremljenim pestom.
Kvinoja s tikvicama i tunom
Ova salata je kompletan obrok, bogat proteinima i vlaknima. Priprema je brza, a rezultat iznimno ukusan.
Sastojci:
- kvinoja
- crvena leća
- mlada tikvica
- mladi luk
- češnjak
- tuna iz konzerve
- peršin
- limun
Priprema:
- Kvinoju i leću skuhajte odvojeno.
- Na maslinovom ulju pirjajte mladi luk, češnjak i tikvice narezane na polumjesece.
- Pomiješajte kuhane žitarice s povrćem i tunom.
- Začinite svježim peršinom i sokom od limuna.
Jela s mladim povrćem
Mlado povrće je nježno i brzo se kuha, a njegov blagi okus savršen je za juhe i jednostavne priloge.
Proljetna juha s noklicama
Lagana juha koja grije dušu i tijelo, prepuna okusa svježeg povrća.
Sastojci:
- mladi luk
- mrkva
- poriluk
- brokula
- grašak
- peršin
- jedno jaje
- brašno
Priprema:
- Na ulju propirjajte sjeckano povrće.
- Zalijte vodom i kuhajte dvadesetak minuta.
- Od jaja i brašna napravite gustu smjesu za noklice.
- Malom žlicom ukuhavajte ih u juhu i kuhajte još nekoliko minuta dok ne isplivaju.
Mladi krumpir s koprivom
Jednostavno, a tako ukusno. Mladi krumpir i kopriva čine savršen spoj zemaljskih okusa.
Sastojci:
- mladi krumpir
- vrhovi mlade koprive
- češnjak
- maslinovo ulje
Priprema:
- Krumpir skuhajte u slanoj vodi.
- Koprivu kratko blanširajte, ocijedite i nasjeckajte.
- Na maslinovom ulju kratko popržite češnjak, dodajte koprivu i kuhani krumpir te sve lagano promiješajte.
Lagana večera za kraj dana
Završite dan obrokom koji je lagan za probavu, a istovremeno zadovoljavajuć i pun okusa.
Pečeni losos s brokulom i mladim mrkvama
Sve se peče na jednom limu, što znači manje posuđa i više vremena za uživanje.
Sastojci:
- filet lososa
- brokula
- mlada mrkva
- limun
- maslinovo ulje
Priprema:
- Losos začinite i stavite u lim za pečenje.
- Oko njega posložite cvjetove brokule i cijele mlade mrkve.
- Prelijte maslinovim uljem i pecite u pećnici na 180°C oko 20 minuta.
- Poslužite s kriškom limuna.
Piletina s baby špinatom i bučinim sjemenkama
Hranjiva salata koja može biti samostalan obrok. Kombinacija tekstura i okusa je neodoljiva.
Sastojci:
- pileća prsa
- baby špinat
- rikola
- cherry rajčice
- bučine sjemenke
- limunov sok
- maslinovo ulje
Priprema:
- Piletinu začinite i ispecite na grill tavi, pa narežite na trakice.
- U zdjeli pomiješajte špinat, rikolu i prepolovljene rajčice.
- Dodajte piletinu i prepržene bučine sjemenke.
- Prelijte dresingom od limuna i ulja.
Salata od rotkvica i krastavaca s jogurtom
Iznimno osvježavajuća salata koja je gotova za samo nekoliko minuta.
Sastojci:
- rotkvice
- svježi krastavac
- mladi luk
- grčki jogurt
- kopar
- sol
Priprema:
- Rotkvice i krastavce narežite na tanke ploške.
- Pomiješajte s nasjeckanim mladim lukom.
- Prelijte grčkim jogurtom u koji ste umiješali svježi kopar i sol.
- Polužite dobro ohlađeno.