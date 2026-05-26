Bez logotipa i pretjerivanja: Par sa špice pokazao kako izgleda pravi luksuz

Na zagrebačkoj špici često viđamo modne ekstreme, no upravo su najjednostavnije kombinacije obično i najupečatljivije. Ovaj elegantni dvojac pokazao je kako neutralne boje, kvalitetni krojevi i pažljivo odabrani detalji mogu izgledati sofisticiranije od najglasnijih trendova

Par iz centra Zagreba svojim je modnim odabirom savršeno utjelovio suvremeni spoj 'smart-casual' i 'casual-chic' estetike koja posljednjih sezona dominira europskim street style scenama. Umjesto velikih logotipa i prolaznih trendova, fokus su stavili na bezvremenske krojeve, profinjene teksture i estetiku takozvanog tihog luksuza koja djeluje elegantno, nenametljivo i iznimno moderno. Fotografiju je na zagrebačkoj špici ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Bezvremenski kontrast i upečatljiva tekstura

Djevojka je zablistala u kombinaciji koja spaja ženstvenost i moćni minimalizam. Oversized bijela košulja lagano spuštenih ramena savršeno balansira elegantne crne hlače širokih nogavica visokog struka, stvarajući fluidnu i vrlo modernu siluetu. Tanki crveni remen unosi dozu karaktera i razbija monokromatski izgled, dok bordo pletena torbica dodatno naglašava sofisticirani modni dojam. Crveni ruž, zalizana kosa i retro sunčane naočale cijelom stylingu daju dozu filmskog glamura i nenametljive elegancije.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovakvi pročišćeni komadi posljednjih su sezona apsolutni hit među ljubiteljicama minimalističkog stila, a slične modele oversized košulja i širokih hlača moguće je pronaći u kolekcijama brendova poput Zare, Manga i Massimo Duttija.

Monokromatska elegancija i 'old money' estetika

Njegov outfit savršeno prati njezinu estetiku - nenametljivo, čisto i vrlo moderno. Bež pletena polo majica s rebrastom teksturom trenutno je jedan od najvećih muških modnih trendova jer klasičnom ljetnom outfitu daje sofisticiraniji prizvuk. U kombinaciji sa svijetlim chino hlačama stvara elegantan monokromatski izgled inspiriran popularnim “old money” stilom. Neutralne tenisice, minimalistički sat i klasične sunčane naočale dodatno naglašavaju opuštenu, ali dotjeranu estetiku.