Potvrdila laskavu titulu: Sanja Vejnović pokazala kako izgleda bez šminke i sve oduševila

Hrvatska glumica Sanja Vejnović, koju gledatelji gledaju u RTL-ovoj hit seriji "Divlje pčele", na svom je Instagramu objavila nekoliko fotografija s vikend izleta u prirodu i njima izazvala lavinu pozitivnih komentara. Glumica, koja se 2012. godine našla IMDb-ovom laskavom popisu najljepših glumica svijeta iznad 40 godina, i u dobi od 64 godine izgleda fenomenalno. Tada se je našla uz bok holivudskih zvijezda poput Jennifer Aniston, Elizabeth Hurley, Naomi Watts, Nicole Kidman, Salme Hayek i Monice Bellucci.

"Dobro jutro dobri ljudi!" kratko je poručila Vejnović uz fotografije na kojima pozira u opuštenom, ljetnom izdanju. Odjevena u ležernu crno-bijelu kombinaciju s kratkim hlačama upečatljivog uzorka, glumica s osmijehom pozira na stjenovitoj obali, dok se u pozadini nazire mediteransko raslinje.

Ovaj zasluženi odmor dolazi kao savršen kontrast ulozi negativke Mirjane Vukas u "Divljim pčelama", gdje je svojom uvjerljivom izvedbom kompleksnog lika izazvala snažne reakcije publike.

Sanja, rođena Zagrepčanka, glumačku je karijeru započela još kao tinejdžerica, a iza nje su brojne zapažene uloge u kultnim ostvarenjima poput "Banović Strahinje" i "Varljivog leta '68". Osim glume, uspješno se okušala i kao producentica te autorica dviju kuharica, pokazavši svoju svestranost.

Sanja svoju ljepotu može zahvaliti, kako kaže, genima. Naime, glumica je već ranije otkrila da nije bila ni na kakvim operativnim zahvatima, već da već godinama brine o svom izgledu i njezi kože.