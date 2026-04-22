Tri lagana rižota za proljeće koje svi vole: Piletina, tikvice i sezonski hit

Ana Ivančić
22. travnja 2026.
Shutterstock
Bilo da se odlučite za povrtnu varijantu ili bogatiji rižoto s piletinom, ne bojte se eksperimentirati. Upotrijebite sezonsko povrće koje imate pri ruci i uživajte u pripremi ovog bezvremenskog talijanskog klasika

Rižoto se često doživljava kao jelo rezervirano za restorane, no njegova priprema kod kuće jednostavnija je nego što mnogi možda misle. S dolaskom proljeća i svježeg povrća, idealno je vrijeme da se upustite u ovu malu kulinarsku avanturu. Donosimo tri jednostavna recepta koja će vas osvojiti na prvi zalogaj i pokazati vam kako je rižoto savršen 'comfort food' za svaku prigodu.

Rižoto s tikvicama

Ova lagana verzija dobiva divnu boju i dubinu okusa zahvaljujući kombinaciji tikvica i sušenih rajčica. Idealan je kao samostalno jelo za brzi ručak.

Sastojci:

  • sedam šalica povrtnog temeljca
  • jedna žlica maslaca
  • jedna glavica luka, sitno sjeckana
  • dvije šalice Arborio riže
  • pola tikvice, tanko narezane
  • deset sušenih rajčica, nasjeckanih
  • šest žlica naribanog parmezana
  • svježi bosiljak, sol i papar

Priprema:

1. Zagrijte temeljac i ostavite ga da lagano krčka na niskoj vatri.

2. U velikom loncu otopite maslac, dodajte luk i pirjajte ga dvije minute dok ne omekša.

3. Dodajte rižu i tostirajte je dvije minute uz stalno miješanje.

4. Postupno dodajte vrući temeljac, šalicu po šalicu, miješajući dok riža ne upije tekućinu.

5. Pred kraj kuhanja, umiješajte tikvice i sušene rajčice. Riža treba biti kuhana al dente - mekana, ali i dalje čvrsta.

6. Maknite s vatre, umiješajte polovicu parmezana i bosiljak. Poslužite odmah s ostatkom parmezana i svježe mljevenim paprom.

Unsplash

Proljetni povrtni rižoto

Ovaj kremasti rižoto slavi dolazak proljeća kombinacijom svježeg povrća poput šparoga i graška. Odličan je obrok sam za sebe, ali i kao prilog.

Sastojci:

  • šest šalica povrtnog temeljca
  • dvije žlice maslinovog ulja
  • jedna glavica luka, sjeckana
  • dva češnja češnjaka, zgnječena
  • dvije šalice Arborio riže
  • pola šalice suhog bijelog vina (po želji)
  • 250 g šparoga, narezanih
  • jedna šalica graška
  • četiri žlice maslaca
  • jedna šalica naribanog parmezana

Priprema:

1. Temeljac držite vrućim u zasebnom loncu.

2. U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i pirjajte dok ne omekša, a zatim i češnjak.

3. Umiješajte rižu i tostirajte je minutu. Ulijte vino (ako koristite) i miješajte dok ne ispari.

4. Počnite dodavati vrući temeljac, velikom žlicom. Nakon polovice temeljca, dodajte šparoge.

5. Nastavite s dodavanjem temeljca. Pred kraj dodajte grašak. Rižoto je gotov kada je kremast, a riža al dente.

6. Sklonite s vatre te umiješajte maslac i parmezan. Posolite, popaprite i odmah poslužite.

Unsplash

Jednostavni pileći rižoto

Ovo jelo koje tješi savršena je alternativa klasičnoj pilećoj juhi. Tajna brzine leži u korištenju već kuhane piletine, što ga čini idealnim za brzu večeru.

Sastojci:

  • osam šalica pilećeg temeljca
  • dvije žlice maslinovog ulja
  • jedan manji luk i jedna paprika, sjeckani
  • dvije šalice Arborio riže
  • dvije šalice kuhane piletine, na kockice
  • jedna šalica smrznutog graška
  • dva mlada luka, narezana
  • sol i papar

Priprema:

1. U velikom loncu zagrijte ulje. Dodajte luk i papriku te pirjajte dok ne omekšaju.

2. Dodajte rižu i kratko je tostirajte, a zatim ulijte sav temeljac odjednom i dodajte piletinu.

3. Kuhajte 20-30 minuta uz povremeno miješanje, češće pred kraj kuhanja.

4. Kad je riža mekana i kremasta, umiješajte grašak i mladi luk.

5. Začinite solju i paprom po ukusu i poslužite. Po želji dodajte i malo parmezana.

Pexels

 

