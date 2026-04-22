Tri lagana rižota za proljeće koje svi vole: Piletina, tikvice i sezonski hit

Bilo da se odlučite za povrtnu varijantu ili bogatiji rižoto s piletinom, ne bojte se eksperimentirati. Upotrijebite sezonsko povrće koje imate pri ruci i uživajte u pripremi ovog bezvremenskog talijanskog klasika

Rižoto se često doživljava kao jelo rezervirano za restorane, no njegova priprema kod kuće jednostavnija je nego što mnogi možda misle. S dolaskom proljeća i svježeg povrća, idealno je vrijeme da se upustite u ovu malu kulinarsku avanturu. Donosimo tri jednostavna recepta koja će vas osvojiti na prvi zalogaj i pokazati vam kako je rižoto savršen 'comfort food' za svaku prigodu.

Rižoto s tikvicama

Ova lagana verzija dobiva divnu boju i dubinu okusa zahvaljujući kombinaciji tikvica i sušenih rajčica. Idealan je kao samostalno jelo za brzi ručak.

Sastojci:

sedam šalica povrtnog temeljca

jedna žlica maslaca

jedna glavica luka, sitno sjeckana

dvije šalice Arborio riže

pola tikvice, tanko narezane

deset sušenih rajčica, nasjeckanih

šest žlica naribanog parmezana

svježi bosiljak, sol i papar

Priprema:

1. Zagrijte temeljac i ostavite ga da lagano krčka na niskoj vatri.

2. U velikom loncu otopite maslac, dodajte luk i pirjajte ga dvije minute dok ne omekša.

3. Dodajte rižu i tostirajte je dvije minute uz stalno miješanje.

4. Postupno dodajte vrući temeljac, šalicu po šalicu, miješajući dok riža ne upije tekućinu.

5. Pred kraj kuhanja, umiješajte tikvice i sušene rajčice. Riža treba biti kuhana al dente - mekana, ali i dalje čvrsta.

6. Maknite s vatre, umiješajte polovicu parmezana i bosiljak. Poslužite odmah s ostatkom parmezana i svježe mljevenim paprom.

Proljetni povrtni rižoto

Ovaj kremasti rižoto slavi dolazak proljeća kombinacijom svježeg povrća poput šparoga i graška. Odličan je obrok sam za sebe, ali i kao prilog.

Sastojci:

šest šalica povrtnog temeljca

dvije žlice maslinovog ulja

jedna glavica luka, sjeckana

dva češnja češnjaka, zgnječena

dvije šalice Arborio riže

pola šalice suhog bijelog vina (po želji)

250 g šparoga, narezanih

jedna šalica graška

četiri žlice maslaca

jedna šalica naribanog parmezana

Priprema:

1. Temeljac držite vrućim u zasebnom loncu.

2. U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i pirjajte dok ne omekša, a zatim i češnjak.

3. Umiješajte rižu i tostirajte je minutu. Ulijte vino (ako koristite) i miješajte dok ne ispari.

4. Počnite dodavati vrući temeljac, velikom žlicom. Nakon polovice temeljca, dodajte šparoge.

5. Nastavite s dodavanjem temeljca. Pred kraj dodajte grašak. Rižoto je gotov kada je kremast, a riža al dente.

6. Sklonite s vatre te umiješajte maslac i parmezan. Posolite, popaprite i odmah poslužite.

Jednostavni pileći rižoto

Ovo jelo koje tješi savršena je alternativa klasičnoj pilećoj juhi. Tajna brzine leži u korištenju već kuhane piletine, što ga čini idealnim za brzu večeru.

Sastojci:

osam šalica pilećeg temeljca

dvije žlice maslinovog ulja

jedan manji luk i jedna paprika, sjeckani

dvije šalice Arborio riže

dvije šalice kuhane piletine, na kockice

jedna šalica smrznutog graška

dva mlada luka, narezana

sol i papar

Priprema:

1. U velikom loncu zagrijte ulje. Dodajte luk i papriku te pirjajte dok ne omekšaju.

2. Dodajte rižu i kratko je tostirajte, a zatim ulijte sav temeljac odjednom i dodajte piletinu.

3. Kuhajte 20-30 minuta uz povremeno miješanje, češće pred kraj kuhanja.

4. Kad je riža mekana i kremasta, umiješajte grašak i mladi luk.

5. Začinite solju i paprom po ukusu i poslužite. Po želji dodajte i malo parmezana.