Tri lagana rižota za proljeće koje svi vole: Piletina, tikvice i sezonski hit
Rižoto se često doživljava kao jelo rezervirano za restorane, no njegova priprema kod kuće jednostavnija je nego što mnogi možda misle. S dolaskom proljeća i svježeg povrća, idealno je vrijeme da se upustite u ovu malu kulinarsku avanturu. Donosimo tri jednostavna recepta koja će vas osvojiti na prvi zalogaj i pokazati vam kako je rižoto savršen 'comfort food' za svaku prigodu.
Rižoto s tikvicama
Ova lagana verzija dobiva divnu boju i dubinu okusa zahvaljujući kombinaciji tikvica i sušenih rajčica. Idealan je kao samostalno jelo za brzi ručak.
Sastojci:
- sedam šalica povrtnog temeljca
- jedna žlica maslaca
- jedna glavica luka, sitno sjeckana
- dvije šalice Arborio riže
- pola tikvice, tanko narezane
- deset sušenih rajčica, nasjeckanih
- šest žlica naribanog parmezana
- svježi bosiljak, sol i papar
Priprema:
1. Zagrijte temeljac i ostavite ga da lagano krčka na niskoj vatri.
2. U velikom loncu otopite maslac, dodajte luk i pirjajte ga dvije minute dok ne omekša.
3. Dodajte rižu i tostirajte je dvije minute uz stalno miješanje.
4. Postupno dodajte vrući temeljac, šalicu po šalicu, miješajući dok riža ne upije tekućinu.
5. Pred kraj kuhanja, umiješajte tikvice i sušene rajčice. Riža treba biti kuhana al dente - mekana, ali i dalje čvrsta.
6. Maknite s vatre, umiješajte polovicu parmezana i bosiljak. Poslužite odmah s ostatkom parmezana i svježe mljevenim paprom.
Proljetni povrtni rižoto
Ovaj kremasti rižoto slavi dolazak proljeća kombinacijom svježeg povrća poput šparoga i graška. Odličan je obrok sam za sebe, ali i kao prilog.
Sastojci:
- šest šalica povrtnog temeljca
- dvije žlice maslinovog ulja
- jedna glavica luka, sjeckana
- dva češnja češnjaka, zgnječena
- dvije šalice Arborio riže
- pola šalice suhog bijelog vina (po želji)
- 250 g šparoga, narezanih
- jedna šalica graška
- četiri žlice maslaca
- jedna šalica naribanog parmezana
Priprema:
1. Temeljac držite vrućim u zasebnom loncu.
2. U velikom loncu zagrijte maslinovo ulje, dodajte luk i pirjajte dok ne omekša, a zatim i češnjak.
3. Umiješajte rižu i tostirajte je minutu. Ulijte vino (ako koristite) i miješajte dok ne ispari.
4. Počnite dodavati vrući temeljac, velikom žlicom. Nakon polovice temeljca, dodajte šparoge.
5. Nastavite s dodavanjem temeljca. Pred kraj dodajte grašak. Rižoto je gotov kada je kremast, a riža al dente.
6. Sklonite s vatre te umiješajte maslac i parmezan. Posolite, popaprite i odmah poslužite.
Jednostavni pileći rižoto
Ovo jelo koje tješi savršena je alternativa klasičnoj pilećoj juhi. Tajna brzine leži u korištenju već kuhane piletine, što ga čini idealnim za brzu večeru.
Sastojci:
- osam šalica pilećeg temeljca
- dvije žlice maslinovog ulja
- jedan manji luk i jedna paprika, sjeckani
- dvije šalice Arborio riže
- dvije šalice kuhane piletine, na kockice
- jedna šalica smrznutog graška
- dva mlada luka, narezana
- sol i papar
Priprema:
1. U velikom loncu zagrijte ulje. Dodajte luk i papriku te pirjajte dok ne omekšaju.
2. Dodajte rižu i kratko je tostirajte, a zatim ulijte sav temeljac odjednom i dodajte piletinu.
3. Kuhajte 20-30 minuta uz povremeno miješanje, češće pred kraj kuhanja.
4. Kad je riža mekana i kremasta, umiješajte grašak i mladi luk.
5. Začinite solju i paprom po ukusu i poslužite. Po želji dodajte i malo parmezana.