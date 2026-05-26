10 stvari koje trebaš maknuti iz svog doma: Odmah ćeš osjetiti olakšanje

Ljeto je vrijeme koje ne trpi opterećenost stvarima pa je idealna prilika da baciš sve što tvom domu donosi lošu energiju

Ljeto je idealno vrijeme za mali reset doma; ne nužno veliki makeover, nego osjećaj lakoće, mira i više prostora za disanje. Ponekad nije problem u kvadratima ni namještaju, nego u sitnicama koje se gomilaju oko nas i tiho stvaraju nemir: stvari koje ne koristimo, kutovi puni kaosa ili predmeti koji nas više opterećuju nego vesele. Feng shui već dugo govori o tome kako prostor utječe na energiju, raspoloženje i kvalitetu odmora, a često su baš najmanje promjene one koje se najviše osjete. Ako želiš da dom ovog ljeta djeluje smirenije, svježije i “lakše”, možda je vrijeme da neke stvari jednostavno pustiš iz prostora.

10 stvari koje trebaš maknuti iz doma za "lakši" osjećaj

1. Hrpu stvari kod ulaza

Cipele, vrećice, jakne preko stolca, papiri… Znaš na što mislimo. Ulaz baš jako utječe na prvi osjećaj kad dođemo kući. Kad je on čist i “prozračan”, cijeli stan djeluje mirnije.

2. Sve što je pokvareno ili “čeka popravak”

Napuknute šalice, svjetiljka koja ne radi, stolica koja se klima. Feng shui dosta priča o tome da slomljene stvari drže osjećaj stagnacije i donose lošu energiju u kuću.

3. Odjeću koju ne nosiš ili onu zbog koje se osjećaš loše

Komadi koji više nisu tvoj stil, ne stoje ti dobro, nose loše uspomene ili već dugo stoje u ormaru makni iz svog doma i riješi se viška kako bi energija mogla lakše teći.

4. Kaos ispod kreveta

Koferi, stare kutije, kablovi kojima ne znaš podrijetlo ni svrhu, papiri - sve to samo ti smeta, a ako stoji na mjestu koje rijetko posjećuješ, onda ti ni ne treba. Prostor ispod kreveta trebao bi biti što prazniji jer utječe na odmor i osjećaj lakoće.

5. Previše stvari na noćnom ormariću

Punjači, računi, čaše, stare kreme, hrpa sitnica. Spavaća soba je mjesto gdje odmaramo i mora biti čista, a pogled na nju umirivati.

6. Suho ili mrtvo bilje

Ako imaš biljku koja više preživljava nego što živi, potraži joj drugi dom - pokloni je nekome tko ima "zelene ruke", možda je spasi, a sebe počasti novom, zdravom biljkom koja će u tvoj prostor unijeti novu živost i energiju.

7. Stvari koje ti stvaraju stres čim ih vidiš

Hrpa nesređenih papira. Odjeća za peglanje. Ladica u koju samo bacaš stvari. Nekad nije problem količina stvari nego mentalni osjećaj koji one nose.

8. Ogledalo koje ti ne odgovara

Pogotovo ako stoji nasuprot kreveta, vidiš se u njemu čim otvoriš oči ili hvata nered ili tamni kut stana - moraš ga se riješiti ili mu pronaći novo, sretnije mjesto.

9. Previše dekoracija

Iako su sitnice s putovanja draga uspomena, kada su police natrpane s puno sitnica, prostor izgleda natrpano i kaotično.

10. Predmete koja čuvaš iz osjećaja krivnje

Sigurno znaš na što mislimo: pokloni koji ti se ne sviđaju, stvari koje bi trebala koristiti, ali ne koristiš ih, a svojim prisustvom ti samo nabijaju loš osjećaj, hobiji koje si prerasla. Iako su ti te stvari nekad možda i bile važni, više nisu i samo ti opterećuju prostor - i um.